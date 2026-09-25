ETV Bharat / state

दादर चौपाटीपेक्षा शिवाजी पार्कच्या कृत्रिम तलावावर गर्दी; बाप्पाला भावूक वातावरणात निरोप

मुंबईत हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार सहा फुटांच्या आतील गणेशमूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करण्यात आल्यामुळे दादर चौपाटीपेक्षा शिवाजी पार्कातील कृत्रिम तलावावर भाविकांची अभूतपूर्व गर्दी पाहायला मिळाली.

Crowds at the artificial pond at Shivaji Park for Ganpati immersion.
गणपती विसर्जनासाठी शिवाजी पार्कच्या कृत्रिम तलावावर गर्दी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 7:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' या जयघोषात सर्वांनी आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप दिला. संपूर्ण महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेल्या गणपती बाप्पाची मोठ्या भक्तीभावानं पूजा केल्यानंतर सर्वत्र भावूक मनानं बाप्पाला निरोप देण्यात आला. मध्य मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध आणि महत्त्वाचं विसर्जन स्थळ म्हणून दादर चौपाटी आणि शिवाजी पार्क परिसराची ओळख आहे.

गणपती विसर्जनासाठी शिवाजी पार्कच्या कृत्रिम तलावावर गर्दी (ETV Bharat)

शिवाजी पार्कातील कृत्रिम तलावावर चौपाटीपेक्षा अधिक गर्दी

मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार यंदा सहा फुटांच्या आतील सरसकट सर्व गणेशमूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याची जोरदार तयारी केली होती. त्यामुळे सर्वत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुपटीनं कृत्रिम तलावांची निर्मिती करण्यात आली होती. दादर चौपाटीसह मुंबईतील सर्व चौपाट्यांवर केवळ मोठ्या आकाराच्या सार्वजनिक मूर्ती विसर्जित केल्या जात होत्या. शिवाजी पार्कात तर यंदा चौपाटीपेक्षा पालिकेच्या कृत्रिम तलावावर भक्तांची अधिक गर्दी पाहायला मिळाली. मुंबई महापालिका, मुंबई पोलीस यांनी अनेक स्वयंसेवी संघटना आणि एनजीओंच्या साथीनं सर्व परिस्थिती अगदी चोख हाताळली.

मुंबईत गणेश विसर्जनासाठी पालिकेची चोख व्यवस्था

मुंबईत यंदा 67 नैसर्गिक विसर्जन स्थळांसह 278 ठिकाणी 383 हून अधिक कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सहा फूट उंचीपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करणं बंधनकारक करण्यात आलं असून, त्यासाठी सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. जुहू, माहीम, वर्सोवा, मार्वे, गिरगाव चौपाटी, शिवाजी पार्क आदी प्रमुख नैसर्गिक विसर्जन स्थळांवर तसंच कृत्रिम तलावांच्या ठिकाणी महापालिकेसह मुंबई पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि विविध यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या.

लाखोंच्या संख्येनं जनसमुदाय रस्त्यावर उतरल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. विसर्जन व्यवस्थेसाठी 1114 स्टील प्लेट्स, 23 जर्मन तराफे, 34 क्रेन, 85 रुग्णवाहिका आणि 10 मोटरबोटी सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच 1132 जीवरक्षक मुंबईतील विविध समुद्रकिनाऱ्यांवर तैनात करण्यात आले असून, 6052 फ्लडलाईट्स आणि सर्चलाईट्सची व्यवस्था करण्यात आली होती.

हेही वाचा -

बाप्पाच्या मिरवणुकीत डमरू वादनानसह शिवकालीन युद्ध कला; ढोल ताशांच्या गजरानं गणेशभक्त मंत्रमुग्ध!

TAGGED:

SHIVAJI PARK GANPATI VISARJAN
गणेशोत्सव
मुंबई गणेश विसर्जन दादर
GANESHOTSAV
MUMBAI GANPATI VISARJAN २०२६ DADAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.