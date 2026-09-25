ETV Bharat / state

Mumbai Ganpati Visarjan 2026 : मुंबईत गणेश विसर्जनाची जय्यत तयारी; 6 फुटांच्या मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव बंधनकारक, वाचा BMC चे नियम

मुंबईत सुमारे 2 लाख घरगुती गणपती तर 11 हजार 500 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेनं विसर्जनासाठी आराखडा तयार केला आहे.

Mumbai Ganpati Visarjan 2026
मुंबईत गणेश विसर्जनाची जय्यत तयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : गणपती विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका आणि पोलीस प्रशासन सज्ज झालं आहे. शुक्रवारी सकाळपासून दादर, गिरगाव, अक्सा, पवई, शाम तलाव, शीतल तलाव यांसारख्या नैसर्गिक विसर्जन स्थळांवर आणि कृत्रिम तलावांवर सुरू होणारे विसर्जन दुसऱ्या दिवशी पहाटेपर्यंत चालणार आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं यंदा 6 फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तींचं विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांत करणं बंधनकारक केलं आहे.

मुंबईत गणेश विसर्जनाची जय्यत तयारी (ETV Bharat)

मुंबईत सुमारे 2 लाख घरगुती गणपती तर 11 हजार 500 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेनं विसर्जनासाठी आराखडा तयार केला आहे. समुद्र चौपाटी, खाडी, नैसर्गिक तलाव आणि कृत्रिम तलाव अशा शंभर ठिकाणी विसर्जनाची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. तसंच विसर्जन स्थळांवर जीवरक्षक, रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार केंद्र, ध्वनिक्षेपक, मोटरबोट, स्वागत कक्ष, चौकशी व नियंत्रण कक्ष, स्टील प्लेट, तात्पुरती शौचालये, निर्माल्य कलश, निरीक्षण मनोरे, फ्लड लाईट, सर्च लाईट, डंपर, जर्मन तराफे, विद्युत व्यवस्था, मनुष्यबळ, हॅम रेडिओ, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन व्यवस्था सज्ज ठेवली आहे.

गणेशोत्सव निर्विघ्नपणे पार पडावा यासाठी महापालिकेनं सुमारे 25 हजार अधिकारी व कर्मचारी तैनात केले आहेत. संवेदनशील भागांमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. राज्य सरकार, पोलीस, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती, सामाजिक संस्था आणि खासगी रुग्णालयांची विसर्जनासाठी मदत घेतली जात आहे. यंदा ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजवण्यास सक्त बंदी घातली आहे. गणेश मंडळांना नाशिक ढोल, लेझिम आणि लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातून पारंपरिक पद्धतीनं गणेशोत्सवाचा आनंद लुटावा लागणार आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीवर त्वरित मात करण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर एक मध्यवर्ती 'सर्वंकष सुविधा व आपत्कालीन व्यवस्थापन कक्ष' सुरू करण्यात आला आहे. या कक्षात महापालिका, बेस्ट, मुंबई पोलीस, अग्निशमन दल, आरोग्य विभाग, एनडीआरएफ आणि 'अनिरुद्ध अकॅडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट'चे हॅम रेडिओ चालक एकत्र काम करणार आहेत. परस्पर समन्वयासाठी भ्रमणध्वनी, डिजिटल मोबाईल रेडिओ आणि हॅम रेडिओ यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

महापालिकेचं नियोजन आणि उपलब्ध सुविधा पुढीलप्रमाणे आहेत:

विसर्जन स्थळे : शहरात 67 नैसर्गिक विसर्जन स्थळे आणि 278 विविध ठिकाणी 383 हून अधिक कृत्रिम तलाव तयार करण्यात आले आहेत.

सुरक्षा व जीवरक्षक व्यवस्था : भाविकांच्या सुरक्षेसाठी 1132 जीवरक्षक आणि 6052 फ्लडलाईट अथवा सर्चलाईट लावण्यात आले आहेत.

साधनसामग्री : विसर्जनासाठी 1194 स्टील प्लेट्स, 23 जर्मन तराफे, 34 क्रेन, 10 मोटरबोट्स आणि आरोग्य मदतीसाठी 85 रुग्णवाहिका सज्ज ठेवल्या आहेत.

पर्यावरणपूरक उपक्रम : कचरा आणि निर्माल्य व्यवस्थापनासाठी 498 निर्माल्य कलश आणि 326 निर्माल्य डंपर उपलब्ध करून दिले आहेत.

गर्दी व नियंत्रण व्यवस्था : विसर्जन स्थळांवर 261 स्वागत कक्ष, 228 नियंत्रण कक्ष, 75 निरीक्षण मनोरे आणि 489 तात्पुरती प्रसाधनगृहे उभारण्यात आली आहेत.

रस्त्यांची डागडुजी : विसर्जन मार्गावरील 506 रस्त्यांवरील तब्बल 4279 खड्डे बुजवण्यात आले असून 171 ड्रेनेज कव्हर्स दुरुस्त केले आहेत. याशिवाय 281 ठिकाणच्या अडथळा ठरणाऱ्या केबल्स हटवून 515 ठिकाणी झाडांची वृक्षछाटणी केली आहे.

गिरगाव चौपाटीवर विशेष व्यवस्था आणि आपत्कालीन कक्ष पुढीलप्रमाणे करण्यात आला आहे:

स्वराज्यभूमी म्हणजेच गिरगाव चौपाटीवर विसर्जनासाठी विशेष नियोजन केले आहे. येथे 12 कृत्रिम तलाव, 20 निरीक्षण मनोरे, 22 तराफे, 90 प्रसाधनगृहे, 548 फ्लडलाईट, 11 सर्चलाईट आणि तब्बल 2000 मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. तसंच एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 3 रुग्णवाहिका, पार्किंग व्यवस्था आणि शामियाना उभारला आहे.

विसर्जन करताना घ्यावयाची काळजी:

  • खोल पाण्यात जाण्याचा प्रयत्न करू नका.
  • भरती व ओहोटीच्या वेळांची माहिती समुद्रकिनाऱ्यांवर लावण्यात आली आहे, ती समजून घ्या.
  • गणेशमूर्ती विसर्जनाकरिता शक्यतो महापालिकेमार्फत नेमण्यात आलेल्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची मदत घ्या.
  • अंधार असणाऱ्या ठिकाणी गणेशमूर्ती विसर्जनाकरिता जाण्याचा प्रयत्न करू नका.
  • मोठ्या गणेशमूर्तींबरोबर प्रत्यक्ष विसर्जनाकरिता समुद्रात जाणाऱ्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी शिरगणती करून जावं.
  • महापालिकेनं पोहण्यासाठी निषिद्ध केलेल्या क्षेत्रात जाण्याचा प्रयत्न करू नका.
  • गणेशमूर्तींचं विसर्जन करताना शक्यतो तराफ्यांचा आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा वापर करा.
  • समुद्रात किंवा तलावात कोणी बुडत असल्याचं निदर्शनास आल्यास त्वरित त्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या जवानांना, पोलिसांना किंवा जीवरक्षकांना द्या.
  • नाका-तोंडात पाणी गेल्यामुळे श्वसनाचा त्रास जाणवत असल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत घ्या.
  • अफवांवर विश्वास ठेवू नका व अफवा पसरवू नका.

हेही वाचा -

लाइव्ह Ganesh Visarjan 2026 LIVE: मुंबईत तेजुकायाचा गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ; कोल्हापूरातही विसर्जन मिरवणुक सुरु

TAGGED:

MUMBAI GANPATI VISARJAN
BMC GUIDELINES VISARJAN 2026
मुंबई गणेश विसर्जन
गणेशोत्सव
MUMBAI GANPATI VISARJAN 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.