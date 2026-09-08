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मुंबईतील गणेशोत्सवात अश्लीलता नको; सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची भूमिका

मुंबईत गणेशोत्सवात अश्लीलता नको, असं आवाहन सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीनं केलं आहे.

Ganeshotsav 2026
गणेशोत्सव 2026 (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2026 at 8:12 AM IST

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मुंबई - गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीच्या वतीनं मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सवाचं पावित्र्य राखत, संस्कृती राखत , कोणत्याही प्रकारचा अश्लीलतेचा वापर न करता गणेश उत्सव साजरा करण्यात यावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

नियमांचं पालन केलं गेलं पाहिजे - माध्यमांशी बोलताना ऍड. नरेश दहीबावकर यांनी विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर समितीची भूमिका मांडली. यामध्ये ठरवून दिलेल्या सर्व नियमांचं पालन केलं गेलं पाहिजे. याचबरोबर पुण्यातील गणेशोत्सवात डीजे वापरला गेला तरी आवाजाची मर्यादा राखली गेली पाहिजे, हाच कित्ता मुंबईतही गिरवला गेला पाहिजे. उत्सवात विविध अश्लील गाणी लावण्याऐवजी भजन, कीर्तन, भक्ती गीतं आणि जुनी अर्थपूर्ण भावगीतं लावावेत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे

प्रसादाची सुरक्षितता आणि शुद्धता टिकवा - गणेशोत्सवामध्ये वितरित केल्या जाणाऱ्या प्रसादाची सुरक्षितता आणि शुद्धता टिकवण्यासाठी एफडीएनं मानक कार्यप्रणाली जारी करावी, अशी मागणी समन्वय समितीनं केली होती. मात्र, अध्यापही एसओपी मिळालेली नाही. आता उत्सव अगदी तोंडावर आलेला असताना बैठका बोलवली जात आहे. इतक्या कमी वेळेत या सर्व गोष्टींची अंमलबजावणी कशी होणार? असा प्रश्न देखील यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.

कृत्रिम तलावांची संख्या वाढली - प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट असला तरी, पर्यावरणपूरक विसर्जनासाठी समन्वय समितीनं पूर्वी राबवलेली 'चक्राकार विसर्जन पद्धत' उपयुक्त ठरत आहे. मुंबईत कृत्रिम तलावांची संख्या सातत्यानं वाढत असून, 2024 मध्ये 204, 2025 मध्ये 298 तर 2026 मध्ये ही संख्या 355 वर पोहोचली आहे. वाढती गरज लक्षात घेता महापालिकेनं कृत्रिम तलावांची संख्या 500 पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

प्रोत्साहन म्हणून अनुदान द्या - उत्सवाचं नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी 'जेन झी' म्हणजेच आजच्या तरुण पिढीनं पुढं यावं, असं आवाहन समितीनं केलं. महापालिका आयुक्त प्रशासकीय पातळीवर उत्तम काम करत असून, त्यांनी छोट्या गणेशोत्सव मंडळांच्या अडचणींचाही सहानुभूतीनं विचार करावा. तसंच समाजोपयोगी उपक्रम राबवणाऱ्या चांगल्या गणेशोत्सव मंडळांना शासनानं प्रोत्साहन म्हणून अनुदान द्यावं, अशी मागणीही ऍड. दहीबावकर यांनी शेवटी केली.

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गणेशोत्सव 2026
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