गणेश विसर्जनासाठी मुंबई सज्ज! तगडा पोलीस बंदोबस्त, वाहतुकीत बदल, पार्किंगची सोय, लोकलच्या अतिरिक्त फेऱया
गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर भाविक विसर्जन मिरवणुकांमध्ये सहभागी होत असल्याने मुंबई पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे.
Published : September 24, 2026 at 12:11 PM IST
मुंबई : अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी (२५ सप्टेंबर) रोजी मुंबईत गणपती विसर्जनासाठी मोठ्या प्रमाणात भाविक आणि गणेशभक्त रस्त्यावर उतरणार आहेत. विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था तसेच वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यासाठी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे, अशी माहिती मुंबई पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.
गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर भाविक विसर्जन मिरवणुकांमध्ये सहभागी होत असल्याने मुंबई पोलिसांनी बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) आणि पोलीस सहआयुक्त (वाहतूक) बृहन्मुंबई यांच्या देखरेखीखाली विसर्जनाच्या दिवशी शहरात कायदा व सुव्यवस्था आणि वाहतूक नियमनासाठी बंदोबस्ताचे नियोजन करण्यात आले आहे.
३,२१३ पोलीस अधिकारी, १८,९४० पोलीस अंमलदार : मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विसर्जनाच्या बंदोबस्तासाठी ६ पोलीस सहआयुक्त, ९ अपर पोलीस आयुक्त, ३८ पोलीस उपायुक्त आणि ६६ सहायक पोलीस आयुक्त यांच्यासह ३,२१३ पोलीस अधिकारी आणि १८,९४० पोलीस अंमलदार तैनात करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर १,०५० पोलीस प्रशिक्षणार्थींनाही बंदोबस्ताच्या कामासाठी तैनात करण्यात आले आहे.
या मोठ्या मनुष्यबळासोबतच महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणी विशेष पथकांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये रॅपिड अॅक्शन फोर्स, राज्य राखीव पोलीस दल, फोर्स वन, जलद प्रतिसाद पथक, कायदा व सुव्यवस्था पथक, दंगल नियंत्रण पथक, डेल्टा पथक, कॉम्बॅट पथक आणि अँटी-ड्रोन पथक यांचा समावेश आहे. याशिवाय होमगार्ड्सचाही बंदोबस्तासाठी वापर करण्यात येणार आहे.
मुंबईत विसर्जनाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणार असल्याने संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांची अतिरिक्त कुमक तैनात करण्यात आली आहे. विशेष पथकांच्या माध्यमातून गर्दीवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच कोणत्याही अनुचित प्रकाराला तातडीने प्रतिसाद देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अलीकडील वृत्तांनुसार, मुंबई पोलिसांनी या बंदोबस्तात एआय तंत्रज्ञान, सीसीटीव्ही, ड्रोन आणि विशेष सुरक्षा पथकांचाही वापर करण्याची तयारी केली आहे.
गिरगाव चौपाटी, दादर, माहिम, जुहू, वर्सोवा, मालाड, पवईवर विशेष लक्ष - विसर्जनाच्या दिवशी गिरगाव चौपाटी, दादर चौपाटी, माहिम, जुहू चौपाटी, वर्सोवा जेट्टी, मालाड जेट्टी आणि पवई तलाव यांसह विविध विसर्जनस्थळांवर मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पोलिसांचा विशेष बंदोबस्त राहणार आहे. गिरगाव चौपाटीवर मोठ्या संख्येने गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी येत असल्याने येथे विशेष नियोजन करण्यात आले आहे.
विसर्जनाच्या ठिकाणी नागरिकांना कोणतीही अडचण होऊ नये, गर्दीचे नियोजन व्यवस्थित व्हावे आणि विसर्जनाची प्रक्रिया सुरक्षितपणे पार पडावी यासाठी पोलीस, वाहतूक पोलीस आणि विविध सुरक्षा पथके समन्वयाने काम करणार आहेत.
वाहतुकीवर मोठे निर्बंध; ८४ रस्ते बंद, २० मार्गांवर एकेरी वाहतूक - गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुकांमुळे मुंबईतील वाहतुकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी विसर्जनाच्या दिवशी ८४ रस्ते बंद ठेवण्याचे, तर २० मार्गांवर एकेरी वाहतूक करण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच काही मार्ग केवळ विसर्जन मिरवणुकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून काही ठिकाणी अवजड वाहनांच्या प्रवेशावरही निर्बंध असतील.
२५ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजल्यापासून २६ सप्टेंबर रोजी सकाळी ६ वाजेपर्यंत दक्षिण आणि मध्य मुंबईतील विविध मार्गांवर वाहतूक निर्बंध लागू राहणार आहेत. उत्तर मुंबई आणि दक्षिण मुंबईदरम्यान प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी शक्यतो धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मार्ग अर्थात मुंबई कोस्टल रोडचा वापर करावा, असे वाहतूक पोलिसांनी कळवले आहे.
प्रार्थना समाज जंक्शन ते विनोली जंक्शन मार्गावर निर्बंध - पद्मश्री गोवर्धन बाफना चौक (प्रार्थना समाज जंक्शन) ते विनोली जंक्शन या मार्गावरील वाहतूक विसर्जनाच्या काळात बंद ठेवण्यात येणार आहे. या मार्गावरील वाहतूक राजा राममोहन रॉय रोड, निवृत्ती बाबुराव चौक आणि बळराम रोड या पर्यायी मार्गांवर वळवण्यात येणार आहे.
त्याचप्रमाणे नवजीवन जंक्शन ते कैलासवासी गजानन वर्तक चौक (एम. पॉवेल जंक्शन) या मार्गावरील वाहतुकीवरही निर्बंध राहतील. वाहनचालकांना पठ्ठे बापूराव रोड, ताडदेव सर्कल, ऑपेरा हाऊस जंक्शन आणि महर्षी कर्वे रोड या मार्गांचा पर्याय देण्यात आला आहे.
लालबाग-परेलसाठी बीपीटी मैदानात पार्किंग - लालबाग आणि परळ परिसरातील विसर्जन मिरवणुकांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बीपीटी मैदानात पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वाहतुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी रस्त्यांवर वाहतूक रायडर्सची चोवीस तास गस्त राहणार आहे. बंद पडलेली वाहने किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत अडथळा निर्माण झाल्यास तातडीने मार्ग मोकळा करण्यासाठी क्रेनचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
वाहतूक व्यवस्थेसाठी सुमारे ३,५०० वाहतूक पोलीस कर्मचारी, २५० अधिकारी आणि ७,००० स्वयंसेवक तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती वाहतूक पोलिसांनी दिली आहे. शहरभर ५१ वॉचटॉवर, त्यापैकी गिरगाव परिसरात १७ वॉचटॉवर, उभारण्यात आले आहेत.
जुहू, अंधेरी, वर्सोवा आणि मुलुंडमध्येही वाहतूक बदल - विसर्जन मिरवणुकांमुळे जुहू तारा रोडवरील कोळीवाडा जंक्शन ते ट्युलिप स्टार जंक्शन हा मार्ग मिरवणूक जात असताना बंद ठेवण्यात येणार आहे. जुहू चर्च रोडवरही वाहतुकीवर निर्बंध राहतील.
व्ही. एम. रोडवर जुहू तारा रोडच्या दिशेने एस. व्ही. रोडकडे एकेरी वाहतूक करण्यात येणार आहे. गुलमोहर रोडवरही एकेरी वाहतूक राहणार आहे. या परिसरातील काही मार्गांवर पार्किंगलाही निर्बंध असतील.
अंधेरी आणि वर्सोवा परिसरातही विसर्जन मिरवणुकांमुळे विविध मार्गांवर वाहतूक बदल करण्यात येणार आहेत. तसेच पूर्व उपनगरातील हेमू कलानी मार्ग, गिडवानी मार्ग आणि आर. सी. मार्ग यांसह काही मार्गांवर प्रवेश आणि वाहतुकीवर निर्बंध राहतील.
रेल्वेकडून विशेष लोकल - विसर्जनासाठी येणाऱ्या भाविकांची आणि नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी रेल्वे प्रशासनाशीही समन्वय साधण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेने २३ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान २२ विशेष उपनगरीय लोकल चालवण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये सीएसएमटी-कल्याण आणि सीएसएमटी-ठाणे मार्गावर १८ विशेष लोकल, तर अनंत चतुर्दशीच्या निमित्ताने सीएसएमटी-पनवेल मार्गावर ४ विशेष लोकल धावणार आहेत.
संशयास्पद वस्तू आढळल्यास पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन - मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान संयम राखून पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. गर्दीच्या ठिकाणी बेवारस किंवा संशयास्पद वस्तू आढळल्यास ती हाताळू नये आणि तात्काळ पोलिसांना माहिती द्यावी, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांनी विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान पोलिसांना सहकार्य करावे, गर्दीच्या ठिकाणी काळजी घ्यावी आणि कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास पोलीस हेल्पलाइन १०० किंवा ११२ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुंबई पोलिसांनी केले आहे.
एकूणच, २५ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अनंत चतुर्दशीच्या गणपती विसर्जनासाठी मुंबई पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक नियंत्रण, गर्दीचे व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मोठी तयारी केली आहे. ३,२१३ पोलीस अधिकारी, १८,९४० पोलीस अंमलदार आणि १,०५० पोलीस प्रशिक्षणार्थी यांच्यासह विविध विशेष पथके मुंबईच्या प्रमुख विसर्जनस्थळांवर आणि संवेदनशील भागांत तैनात राहणार आहेत.
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