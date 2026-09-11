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17 वर्षांपासून मुसलमान अध्यक्ष असणारं मुंबईतील गणेश मंडळ; जाणून घ्या खास माहिती

पीपी मार्गाचा राजा गणेश मंडळच्या वतीने गेल्या 63 वर्षांपासून सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यातील गेल्या 17 वर्षांपासून मंडळाचे अध्यक्ष एक मुसलमान समाजाची व्यक्ती आहे.

Muslim president of Ganpati Mandal in Mumbai kamati pura
17 वर्षांपासून मुसलमान अध्यक्ष असणारं मुंबईतील गणेश मंडळ (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2026 at 3:23 PM IST

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मुंबई - मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यात मुंबईतील एक असं गणेश मंडळ आहे, ज्याचे अध्यक्ष गेल्या 17 वर्षांपासून एक मुसलमान व्यक्ती आहेत. अब्बास खान असं या व्यक्तीचं नाव आहे. पीपी मार्गाचा राजा गणेश मंडळाच्या वतीने गेल्या 63 वर्षांपासून सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यातील गेल्या 17 वर्षांपासून या मंडळाचे अध्यक्ष एक मुसलमान समाजाची व्यक्ती आहे.

17 वर्षांपासून मुसलमान अध्यक्ष असणारं मुंबईतील गणेश मंडळ (Source- ETV Bharat)

हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांच्या अतूट ऐक्याचे केंद्रस्थान : कामाठीपुरा परिसरातील हे मंडळ खऱ्या अर्थानं सामाजिक सलोखा आणि धार्मिक बंधूभावाचे एक आदर्श उदाहरण म्हणून समोर आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे मंडळ हिंदू आणि मुस्लिम बांधवांच्या अतूट ऐक्याचे केंद्रस्थान ठरले आहे. हिंदू आणि मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन या ठिकाणी बाप्पाची मनोभावे आराध्य करतात जाती-धर्माच्या भिंती ओलांडून सण एकत्र साजरा कसा करावा हे या मंडळापासून शिकण्यासारखी गोष्ट आहे.

खऱ्या अर्थानं आम्ही महाराष्ट्रवादी : ईटीव्ही भारतशी बोलताना मंडळाचे अध्यक्ष अब्बास खान म्हणाले की, आम्ही या ठिकाणी एकत्र आलो आहोत, कारण आमच्या मनामध्ये गणपती बाप्पाबद्दल प्रचंड श्रद्धा आहे. मी मुंबईकर आहे, याचा मला अभिमान आहे. माझे आजोबा परराष्ट्रातून (काबूलवरून )जरी महाराष्ट्रमध्ये आले असले तरी मी, माझे वडील, माझी मुलं व माझे नातवंड या मुंबईत या महाराष्ट्रात वाढलो आहोत. खऱ्या अर्थानं आम्ही महाराष्ट्रवादी आहे. याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये म्हणा किंवा भारतामध्ये म्हणा सर्वच लोक एकमेकांसोबत प्रेमाने राहत आहेत. या प्रेमामुळेच आपला देश एकत्र आहे. आम्ही आज फक्त दोन धर्माच्या सलोख्याचा संदेश देत नसून आम्ही खऱ्या अर्थाने प्रेमाचा संदेश देत आहोत. लालबागचा राजा विसर्जनावेळी आमच्या परिसरात जवळूनच जातो. संपूर्ण परिसर मुसलमानबहुल असूनही बाप्पाचं स्वागत अतिशय भक्तिभावाने केले जाते. कारण आम्ही सर्व लोक प्रेमाने एकत्रित आलेलो लोक आहोत. आमच्यात कोणीही मुसलमान नाही, हिंदू नाही किंवा कोणत्याही धर्माची नाही आम्ही प्रेमाने एकत्र राहणारे भारतीय महाराष्ट्राची माणसं आहोत.

10 दिवस शाकाहार : दुसरीकडे त्यांच्या पत्नी हसीना खान म्हणाल्या की, गणेशोत्सवामध्ये दहा दिवस गणपती बाप्पाला आम्ही आमच्या घरून प्रसाद नेतो. शिऱ्यापासून ते चण्यापर्यंत मी घरी प्रसाद बनवते. बाप्पाची मनोभावे दहा दिवस पूजा करतो. बाप्पाला चालत नाही म्हणून खास दहा दिवस केवळ शाकाहार करतो. आमच्यासाठी गणेशोत्सव हा केवळ धार्मिक नाही तर प्रेमाचा उत्सव आहे. आमच्या परिसरातील सर्व हिंदू आणि मुसलमान एकत्र येऊन गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करतात. सगळ्यांना बुद्धी दे सगळ्यांच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण कर इतकीच प्रार्थना मी दरवर्षी गणपती बाप्पाकडे करत असते.

मुलगा म्हणतो बाप्पाची आरती : साहिल खान जे अब्बास खान यांचे सुपुत्र आहेत त्यांनी सांगितले की, गणपती बाप्पाच्या आरत्या मला बोलता येतात. लहानपणापासून हिंदू मुसलमान काय हे माहीत नसल्यामुळेच मला बाप्पाची आरती आपोआप पाठ झाली.

हिंदू मुसलमान या गोष्टी आम्हाला माहीत नाहीत : तर मंडळाचे कार्यकर्ते विकास बेलदार म्हणाले की, आम्हाला हिंदू मुस्लिम किंवा इतर काही गोष्टी आहेत हे समजत नाही. आमच्यासाठी सर्व लोक सारखेच आहेत. आम्ही एकत्र येऊन मनोभावे बाप्पाची पूजा करतो. बाप्पाला वाजतगाजत आणतो आणि मोठ्या दिमाखात त्याचं विसर्जन देखील करतो. तिच्यासाठी कोणी हिंदू किंवा मुसलमान नाही, आमच्यासाठी सर्व लोक हे भारतीय आहेत.

सध्या घडणाऱ्या काही घटना दुर्दैवी; त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही : दुसरीकडे धार्मिक कलह होतील, अशा काही घटना मुंबईमध्ये घडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. याविषयी बोलताना अब्बास खान यांनी थेट मत व्यक्त केले की, अशा घटना घडतात त्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज नसते. प्रत्येक समाजातील काही लोकांमुळे संपूर्ण समाजाकडे चुकीच्या नजरेने पाहिलं जाते. त्यामुळे धार्मिक किंवा सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्या लोकांना आपण दुर्लक्षित केलं पाहिजे.

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TAGGED:

GANPATI MANDAL MUSLIM PRESIDENT
17 YEARS LEARN
मुंबई गणेश मंडळ
MUMBAI KAMATI PURA

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