गणेश विसर्जन 2026 : रणरणत्या उन्हात जुहू चौपाटीवर बाप्पाच्या विसर्जनाचा उत्साह : जुहू चौपाटीवर तगडा बंदोबस्त
अनंत चतुर्दशीनिमित्त लाडक्या गणरायाच्या विसर्जनाची मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून जय्यत तयारी करण्यात आली. मुंबईतील जुहू चौपाटीवर बाप्पाला निरोप देण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली.
Published : September 25, 2026 at 5:56 PM IST
मुंबई : भक्तांनी मनोभावे केलेली पूजा स्वीकारून गणपती बाप्पा आपल्या भक्तांचा निरोप घेत परतीला निघालेत. अनंत चतुर्दशीनिमित्त लाडक्या गणरायाच्या विसर्जनाची जय्यत तयारी महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली. पर्यावरणपूरक सण साजरा करण्याकरता मुंबई महापालिकेनं मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक आणि कृत्रिम विसर्जनस्थळी आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण करत कर्मचारी व अधिकारी तैनात केलेत. अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका ठिकठिकाणी सज्ज ठेवण्यात आल्यात. मोठ्या प्रमाणात घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळांच्या गणपतींचं मुंबई शहर व उपनगरात विसर्जन होत असल्यामुळे पालिकेनं सर्वच विसर्जन स्थळं सुसज्ज ठेवलीत. यंदाच्या विसर्जन सोहळ्यात पावसानं पूर्णपणे दांडी मारलेली असल्यानं मुंबईत सर्वत्र रणरणतं ऊन पडलंय. मात्र या तळपत्या उन्हातही गणेशभक्तांमधील उत्साह कुठंही कमी झालेला नाही.
जुहू चौपाटीवर चोख व्यवस्था : अनंत चतुर्दशीच्या पश्चिम उपनगरातील सर्वात मोठ विसर्जनस्थळ असलेल्या जुहू चौपाटीवर गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी मुंबई महापालिकेनं सर्वंकष तयारी केलेली आहे. इथं येणाऱ्या लाखो भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन, चौपाटीवर महापालिका, पोलीस, अग्निशमन दल, आरोग्य विभाग, एनडीआरएफ आणि किनारी सुरक्षा यंत्रणा सकाळपासूनच तैनात करण्यात आली. अनंत चतुर्दशीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व गर्दी नियंत्रणासह विसर्जनासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळ तैनात करण्यात आलं. चौपाटी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचं थेट प्रक्षेपण पाहण्यासाठी नियंत्रण कक्षात स्क्रीनची व्यवस्थाही करण्यात आली. याशिवाय विसर्जनादरम्यान एखादी दुर्घटना घडल्यास तिची माहिती तातडीनं मिळावी, यासाठी दोन ड्रोन तैनात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे समुद्रकिनारा, विसर्जनस्थळ आणि भाविकांच्या गर्दीवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे. निर्माल्य संकलन आणि जतन करण्यासाठी स्वतंत्र निर्माल्य कलश आणि वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली. गणेश विसर्जन सर्वत्र मोठ्या भक्तीभावात पार पडत आहे. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातील सर्वात मोठं विसर्जनस्थळ असलेल्या जुहू बीचवरही विसर्जनाचा उत्साह ओसंडून वाहताना पाहायला मिळाला. सहा फुटाखालील सर्वच मूर्तींचं कृत्रिम तलावात विसर्जन होत आहे. ज्याला जुहू बीचही अपवाद नाही. सार्वजनिक मंडळाच्या केवळ सहा फुटांवरील मूर्तींनाच पालिकेच्या देखरेखीत विसर्जनासाठी समुद्रात नेलं जात आहे. महापालिकेच्या टीमशिवाय कुणालाही समुद्रात जाण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही.
जुहू बिचवर रेडिओ टीमची प्रशासनाला मोलाची साथ : मुंबई अॅमेच्युअर रेडिओ इंस्टीट्यूट (MARI) तर्फे हॅम रेडिओची एक विशेष टीम दरवर्षीप्रमाणं यंदाही जुहू बीचवर नियोजनाचं काम करत आहे. 17 जणांची ही टीम आपल्या हॅम रेडिओसह पोलीस आणि पालिका प्रशासनाला नियोजनाच्या कामात बहुमोल मदत करताना पाहायला मिळत आहे. या टीमचं नेतृत्त्व करणाऱ्या जयेश यांनी दिलेल्या माहितनुसार "हॅम रेडिओ ही एक परवानाधारक रेडिओ सेवा आहे. संपर्क स्थापन करण्यासाठी यात रेडिओ लहरींचा वापर केला जातो. हॅम रेडिओ सेवा मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक आणि माहितीच्या क्षेत्रात किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क करण्यासाठी वापरली जाते. काही खास फ्रिक्वेन्सी, ट्रान्सीव्हर आणि अँटेना वापरून, प्रशिक्षित हॅम ऑपरेटरद्वारे दोन परवानाधारक हॅममध्ये संवाद साधता येऊ शकतो. हा संवाद स्थानिक, जागतिक आणि अवकाशातही करता येऊ शकतो. भारतात, कायद्यानं 12 वर्षांवरील कोणत्याही व्यक्तीला हॅम रेडिओ चालवण्याची परवानगी आहे. त्याकरता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची एक परिक्षा दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला हा परवाना दिला जातो. या हौशी रेडिओ ऑपरेटर्सना हॅम्स म्हणून ओळखलं जाते. "हॅम रेडिओ" हा शब्द हौशी रेडिओच्या या छंदाचं वर्णन करण्यासाठीच वापरला जातो. आजच्या मॉर्डन युगात एकमेकांशी संपर्क साधण्याचं तंत्रज्ञान अति प्रगत झालेलं असलं तरीही, रेडिओ हा संपर्काच्या बाबतीत सर्वात विश्वासार्ह आणि स्थिर माध्यमांपैकी एक आहे. युद्धजन्य परिस्थिती, भूकंप, चक्रीवादळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे संपर्क साधण्याचे पारंपरिक मार्ग तुटले जातात, तेव्हा हॅम रेडिओ हे सर्वात प्रभावी माध्यम ठरलं. भारतात, साल 2001 मधील भूजचा भूकंप, साल 2004 मध्ये हिंदी महासागरात आलेली त्सुनामी असो की, साल 2013 मध्ये उत्तराखंडमधील प्रलंयकारी पूर अशाच प्रकारच्या विध्वंसक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये संपर्क साधण्याचे सारे मार्ग बंद झाले, तेव्हा हॅम रेडिओचा वापर झाल्याची उदाहरण आहेत. सामान्यपणे विनापरवाना वापरल्या जाणाऱ्या वॉकी टॉकी रेडिओ हे FRS वर चालतात, ज्यात जास्तीत जास्त फक्त 2 वॅट्सची वीज वापरली जाते. त्या तुलनेत हॅम रेडिओ हे 750 पट अधिक शक्तिशाली असतात. ज्यांच्या सहाय्यानं आपण केवळ देशातच नाही तर जगात कुठंही प्रसंगी अवकाशातही संपर्क साधू शकतो."
निर्माल्य विघटनाकरता खास मशिन : गणेश विसर्जनाच्या निमित्तानं हजारो टन निर्माल्य मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावर जमा होतो. याचं विघटन करून त्याचा कंपोस्ट खतात वापर करण्याकरता नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे इथं फुलांकरता एक क्रशर मशिन लावण्यात आलं. चौपाटीवर आलेलं सारं निर्माल्य इथं गोळाकरून मशिनच्या सहाय्यानं त्याचं बारीक भुकटीत रूपांतर केलं जाते. जेणेकरून नंतर त्यावर नैसर्गिक प्रक्रिया करून त्यापासून झाडांकरता कंपोस्ट खत तयार करता येईल, असं संस्थेतर्फे संजय सावंत यांनी सांगितलं.
मुंबईकरांनी प्रशासनाला सहकार्य करावं - पोलीस आयुक्त देवेन भारती : अनंत चतुर्दशीच्या गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख विसर्जन स्थळांची जातीनं पाहाणी करणाऱ्या पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी जुहू बिचलाही दुपारी भेट दिली होती. त्यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "मुंबईत आज 24,000 अधिक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तैनात करण्यात आले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत घेतली जात आहे. याशिवाय मुंबई पोलीस दलासह राज्य राखीव पोलीस दल (SRPF), रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF), फोर्स वन आणि होमगार्ड्सचा मोठा बंदोबस्त आहे. नागरिकांनी गर्दीच्या ठिकाणी संयम बाळगावा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वापरावी आणि कोणत्याही अफवांवर किंवा संशयास्पद वस्तूंवर लक्ष ठेवल्यास तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा. विसर्जन मिरवणुकांदरम्यान वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईतील प्रमुख मार्ग आणि 84 रस्ते वाहतुकीसाठी बंद किंवा वळवण्यात आले."
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