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66 किलो सोनं 335 किलो चांदी अन् 703 कोटींचं विमा कवच; गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडळाचा महागणपती चर्चेत!

किंग्ज सर्कल परिसरात भाविक महागणपतीच्या दर्शनासाठी हजेरी लावत आहेत. सोन्या-चांदीच्या अलंकारांनी सजलेला महागणपती, 703 कोटींच्या विमा कवचमुळे जीएसबी सेवा मंडळ चर्चेचा विषय ठरलं आहे.

gsb seva mandal ganpati
जीएसबी मंडळ गणपती (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 12:56 PM IST

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Updated : September 18, 2026 at 1:17 PM IST

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मुंबई : मुंबईतील प्रसिद्ध आणि श्रीमंत गणपतींपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या किंग्ज सर्कल येथील गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडळाचा महागणपतीचा यंदा 72 वा गणेशोत्सव साजरा होत आहे. 14 सप्टेंबरपासून सुरू झालेला हा उत्सव 18 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. या गणपतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे सोने-चांदीचे दागिने आणि त्यामागची अनेक वर्षांची भक्तांची श्रद्धा आहे.




किंग्ज सर्कलच्या जीएसबी महागणपतीला यंदा 66 किलोहून अधिक सोन्याचे दागिने, सुमारे 335 किलो चांदी आणि मौल्यवान रत्नांनी सजवण्यात आलं आहे. हे दागिने एका व्यक्तीचे किंवा मंडळाचं नसून गेल्या अनेक वर्षांत भाविक आणि सेवेकऱ्यांनी श्रद्धेनं अर्पण केलेले आहेत. त्यामुळे या दागिन्यांमागे केवळ संपत्ती नसून भाविकांची श्रद्धा आणि नवसाची परंपरा जोडलेली आहे, अशी माहिती गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा मंडळाचे ट्रस्टी आरजी भट यांनी दिली. मंडळाच्या महागणपतीला भाविकांमध्ये ‘नवसाला पावणारा विश्वाचा राजा’ म्हणूनही ओळखलं जातं. देशभरातूनच नव्हे तर विदेशातूनही भाविक आणि सेवेकरी या उत्सवासाठी सहभागी होत असल्याची माहिती मंडळानं दिली आहे.

703 कोटींचं विमा कवच (Source- ETV Bharat Reporter)



तब्बल 703 कोटींचे विमा संरक्षण : 703.27 कोटी रुपयांच्या विमा संरक्षणामुळे यंदाच्या जीएसबी गणेशोत्सवाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा विमा संरक्षणाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या विम्यामध्ये केवळ गणपतीच्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांचा समावेश नाही. तर उत्सवाशी संबंधित विविध बाबी, भाविक आणि स्वयंसेवकांच्या सुरक्षेचाही समावेश असल्याचं भट यांनी सांगितलं. मंडळासाठी एवढ्या मोठ्या रकमेचा विमा घेण्यामागे उत्सवादरम्यान येणाऱ्या मोठ्या संख्येनं भाविकांची आणि मौल्यवान दागिन्यांची सुरक्षितता हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या काळात सुरक्षा व्यवस्थेलाही विशेष महत्त्व दिले जातं.



पाच दिवसांचा उत्सव : जीएसबी सेवा मंडळाची स्थापना 1951 मध्ये झाली आहे. महागणपतीचा गणेशोत्सव 1955 पासून साजरा केला जात असल्याची माहिती मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आहे. यंदाचा उत्सव पाच दिवसांचा आहे. 12 सप्टेंबर रोजी महागणपतीचा ‘विराट दर्शन’ कार्यक्रम झाला. त्यानंतर 14 सप्टेंबरपासून नियमित गणेशोत्सवाला सुरुवात झाली.
या उत्सवात पारंपरिक पूजा, धार्मिक विधी आणि विविध सेवा उपक्रमांचे आयोजन केलं जातं. GSB सेवा मंडळासाठी गणेशोत्सव म्हणजे केवळ भव्य सजावट किंवा दागिने यापुरता मर्यादित नसून सेवा आणि अन्नदानालाही मोठे महत्त्व आहे, असं भट यांनी सांगितलं.



रोज हजारो भाविकांसाठी अन्नदान : जीएसबी गणेशोत्सवातील महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे अन्नदान आहे. दररोज मोठ्या संख्येनं भाविकांना अन्नदान केले जातं. गरजू नागरिकांसाठीही मंडळाकडून अन्नसेवा केली जाते. मंडळानं गणेशोत्सवाच्या काळात अन्न तयार करण्यापासून वितरणापर्यंत अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या नियमांचं पालन करण्याचं सांगितलं आहे. मंडळाकडून वर्षभरही विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात. त्यामध्ये गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत, वैद्यकीय मदत, रक्तदान शिबिरे, सामूहिक उपनयन, ज्ञान शिबिरे आणि गरजूंसाठी अन्नसेवा यांचा समावेश आहे. मीरा-भाईंदर परिसरात 100 खाटांचे धर्मादाय मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचा प्रकल्पही मंडळानं हाती घेतला आहे, असं भट यांनी सांगितलं.



दागिन्यांपेक्षा श्रद्धा महत्त्वाची : किंग्ज सर्कलचा जीएसबी महागणपती सोन्या-चांदीच्या भव्य शृंगारामुळे दरवर्षी चर्चेत येतो. मात्र, मंडळाच्या म्हणण्यानुसार या दागिन्यांमागे अनेक दशकांची भक्ती आणि भाविकांनी केलेल्या अर्पणाची परंपरा आहे. त्यामुळे या गणपतीची ओळख केवळ त्याच्या मौल्यवान दागिन्यांमुळे नाही. तर धार्मिक परंपरा, सेवा आणि भक्तांच्या श्रद्धेमुळे निर्माण झाली आहे, असं भट यांनी नमूद केलं.


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Last Updated : September 18, 2026 at 1:17 PM IST

TAGGED:

GSB GANESH FESTIVAL
GSB SEVA INSURANCE
जीएसबी गणेश उत्सव
GANESHOTSAV
MUMBAI GANESH FESTIVAL 2026

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