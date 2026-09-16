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70 वर्षांची परंपरा असलेला 'फोर्टचा राजा' इच्छापूर्ती गणेश; मंडळाकडून यंदा तिरुपती बालाजी मंदिराचा देखावा

70 वर्षांची परंपरा, दरवर्षी मंदिराचा देखावा यामुळे 'फोर्टचा राजा' गणपती मंडळ मुंबईच्या गणेशोत्सवातील एक महत्त्वाचं गणपती मंडळ म्हणून आजही आपली ओळख कायम ठेवून आहे.

Mumbai Ganesh festival 2026
फोर्टचा राजा इच्छापूर्ती गणेश (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 11:27 AM IST

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मुंबई : मुंबईच्या फोर्ट परिसरातील गजबजलेलं वातावरण गणेशोत्सवामुळे बदलून गेलं आहे. याच परिसरातील प्रसिद्ध 'फोर्टचा राजा' इच्छापूर्ती गणेश भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. यंदाही आकर्षक सजावट आणि भव्य देखाव्यामुळे या गणरायाकडे भाविकांची पावले वळत आहेत. यंदा मंडळानं तिरुपती बालाजी मंदिराचा भव्य देखावा उभारला आहे. मंदिराची रचना, सजावट आणि त्यामागील धार्मिक वातावरण यामुळे हा देखावा भाविकांचं लक्ष वेधून घेत आहे.

दरवर्षी धार्मिक संकल्पनांवर आधारित देखावे :- दरवर्षी उभारण्यात येणारे आकर्षक धार्मिक देखावे ही 'फोर्टचा राजा'ची खासियत आहे. यापूर्वी मंडळानं विविध प्रसिद्ध मंदिरांच्या आणि धार्मिक स्थळांच्या संकल्पनांवर आधारित देखावे साकारले आहेत. त्यामुळे दरवर्षी 'फोर्टचा राजा' गणपतीचा देखावा नेमका कसा असेल, याची उत्सुकता भाविकांमध्ये असते.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भक्तांचा खूप चांगला प्रतिसाद (Source- ETV Bharat Reporter)


तिरुपती बालाजी मंदिराचा देखावा साकारण्यासाठी मंडळानं काही महिन्यांपूर्वीच तयारी सुरू केली होती. मंडळाचे सचिव रुपेश सुर्वे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै महिन्यापासून तिरुपती बालाजी मंदिराच्या देखाव्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. देखावा अधिकाधिक आकर्षक आणि भाविकांना तिरुपतीच्या मंदिराचा प्रत्यक्ष अनुभव देणारा असावा, यासाठी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली. गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वीच देखाव्याचं काम पूर्ण करण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून मंडळाचे कार्यकर्ते आणि कारागीर काम करत होते. प्रत्यक्ष गणेशोत्सव सुरू झाल्यानंतर हा देखावा पाहण्यासाठी भाविकांची गर्दी होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही भक्तांचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं रुपेश सुर्वे यांनी सांगितलं.



तिरुपती बालाजी मंदिराची आकर्षक प्रतिकृती : तिरुपती बालाजी मंदिर ही दक्षिण भारतातील प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकलेचं उदाहरण आहे. या मंदिराची झलक या देखाव्यातून मुंबईकरांना पाहायला मिळत आहे. मंदिराच्या प्रवेशद्वारापासून आतील सजावटीपर्यंत विविध बारकावे जपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.



70 वर्षांची परंपरा : फोर्ट विभाग सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची स्थापना 1956 मध्ये झाल्याची माहिती मंडळाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे. त्यानुसार 2026 मध्ये या गणरायाच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला तब्बल 70 वर्षे पूर्ण होत आहेत. सुरुवातीच्या काळात या गणपतीची ओळख सार्वजनिक गणपती म्हणून होती. कालांतराने भाविकांमध्ये या गणरायाबद्दल श्रद्धा वाढत गेली. ‘फोर्टचा इच्छापूर्ती गणेश’ अशी त्याची ओळख निर्माण झाली. आज हा गणपती ‘फोर्टचा राजा’ आणि ‘फोर्टचा इच्छापूर्ती गणेश’ या नावानं ओळखला जातो.



संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीशी संबंध : फोर्टच्या राजाचा इतिहास मुंबईच्या सामाजिक आणि राजकीय इतिहासाशीही जोडला जातो. उपलब्ध माहितीनुसार, 1956 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या काळात सहभागी झालेल्या मुंबईकरांनी एकत्र येऊन या सार्वजनिक गणपतीची स्थापना केली. त्याकाळी सार्वजनिक गणेशोत्सव हा लोकांना एकत्र आणण्याचं महत्त्वाचे माध्यम होता. साधेपणाने सुरू झालेला हा उत्सव पुढील काळात विस्तारत गेला. फोर्ट परिसरातील नागरिक, व्यापारी, कामगार आणि भाविक या गणेशोत्सवाशी जोडले गेले. त्यातून गणेश मंडळाची लोकप्रियता वाढत गेली.



धार्मिक संकल्पनांवर आधारित असतात देखावे- फोर्टचा राजा केवळ मूर्तीसाठी नव्हे तर दरवर्षीच्या भव्य देखाव्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे. यापूर्वी मंडळानं पंढरपूरचे विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, तुळजाभवानी मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, 11 मारुती आणि 21 गणपती अशा विविध धार्मिक संकल्पनांवर आधारित देखावे साकारले आहेत. त्यामुळे फोर्टच्या राजाच्या मंडपात दरवर्षी काहीतरी नवीन पाहायला मिळेल, अशी भाविकांची उत्सुकता असते.

भक्तांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद : फोर्टचा राजा गणपतीची सात दशकांची परंपरा आजही कायम आहे. दरवर्षी नवीन संकल्पना, आकर्षक देखावा आणि गणरायाचे मनमोहक रूप यामुळे या गणपतीकडे मुंबईकरांचे लक्ष असते. यंदाही तिरुपती बालाजी मंदिराच्या देखाव्यामुळे फोर्टच्या राजाच्या उत्सवात आणखी भर पडली आहे. फोर्टच्या व्यावसायिक परिसरात गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने निर्माण होणारे भक्तिमय वातावरण आणि इच्छापूर्ती गणरायावरील भाविकांची श्रद्धा यामुळे या गणपतीचे वेगळं स्थान निर्माण झालं आहे.

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TAGGED:

FORTCHA RAJA ICCHAPURTI GANESH
REPLICA OF TIRUPATI BALAJI TEMPLE
फोर्टचा राजा इच्छापूर्ती गणेश
GANESHTSOV
MUMBAI GANESH FESTIVAL 2026

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