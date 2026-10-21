मुंबईकरांचा प्रवास होणार सुसाट! शीव, विद्याविहारसह गोरेगाव-मुलुंड उड्डाणपुलांचे उद्या लोकार्पण
शीव, विद्याविहार आणि गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गावरील उड्डाणपुलांचं लोकार्पण गुरुवारी (22 ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
Published : October 21, 2026 at 8:26 PM IST
मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शीव, विद्याविहार आणि गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गावरील उड्डाणपुलांचं लोकार्पण गुरुवारी (22 ऑक्टोबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित राहणार आहेत. मुंबईतील प्रमुख वाहतूक मार्गांवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या दृष्टीने या तीन उड्डाणपुलांचे लोकार्पण महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
शीव रेल्वे उड्डाणपुलाचा मुंबईकरांना काय फायदा? :
मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्पाच्या (MUTP-2) अंतर्गत मध्य रेल्वेकडून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते कुर्ला दरम्यान पाचवी आणि सहावी अशा दोन अतिरिक्त रेल्वे मार्गिका टाकण्याचं नियोजन आहे. या मार्गिकांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी शीव रेल्वे स्थानकाजवळील रेल्वे उड्डाणपुलाची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे. हा 112 वर्षे जुना पूल असुरक्षित ठरल्यानं त्याची पुनर्बांधणी करणं आवश्यक झालं होतं.
या प्रकल्पांतर्गत मध्य रेल्वेकडून दक्षिणेकडील भागात नवीन पादचारी पुलाचीही उभारणी करण्यात आली आहे. पुलाच्या बांधकामासाठी 496 टन वजनाचे, 54.5 मीटर लांबीचे आणि 26 मीटर रुंदीचे दोन 'सेमी-थ्रू स्टील गर्डर' वापरण्यात आले आहेत.
या पुलाला तीन प्रमुख रस्त्यांशी जोडण्यात आले आहे. कुर्ल्याच्या दिशेनं लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, धारावीच्या दिशेने संत रोहिदास मार्ग आणि पूर्वेकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गाशी जोडणारे पोहोच रस्ते बांधण्यात आले आहेत.
पोहोच रस्त्यांची मोजमापे खालीलप्रमाणे आहेत:
- धारावीच्या दिशेने: लांबी 110 मीटर, रुंदी 27 मीटर.
- कुर्ल्याच्या दिशेने: लांबी 97 मीटर, रुंदी 29 मीटर.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्गाच्या दिशेने: लांबी 65 मीटर, रुंदी 27 मीटर.
विद्याविहार उड्डाणपुलाचा मुंबईकरांना काय फायदा? :
घाटकोपर परिसरातील पूर्वेकडील रामचंद्र चेंबूरकर मार्ग आणि पश्चिमेकडील लालबहादूर शास्त्री मार्ग यांना जोडण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पूल विभागाकडून विद्याविहार रेल्वे स्थानकाजवळ उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. या पुलामुळे प्रवासाचा वेळ 30 मिनिटांवरून 10 मिनिटांपर्यंत कमी होणार असून, घाटकोपर स्थानकाजवळील उड्डाणपुलावरील वाहतुकीचा ताणही कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या उड्डाणपुलाची एकूण लांबी 600 मीटर असून, त्याच्या दोन मार्गिकांची रुंदी 15.50 ते 17.50 मीटर आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात रेल्वे हद्दीतील सेवा सुविधांचे पुनर्स्थापन आणि रेल्वे रुळांवर 99.34 मीटर लांबीच्या व 24.50 मीटर रुंदीच्या दोन तुळ्या बसवण्याचं काम 31 मे 2024 रोजी पूर्ण झालं.
दुसऱ्या टप्प्यात पूर्व आणि पश्चिम बाजूला ५०० मीटर लांबीच्या सेवा रस्त्यांचं बांधकाम, सोमय्या नाल्याचे विस्तारीकरण आणि मध्य रेल्वेच्या सेवा सुविधांचं स्थलांतर ही कामं 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात आली. या प्रकल्पात रेल्वे रुळांवर 100 मीटर लांबीचा पूल, पूर्वेकडे 220 मीटर आणि पश्चिमेकडे 330 मीटर लांबीचे पोहोच मार्ग बांधण्यात आले आहेत. तसेच, उड्डाणपुलावरून विद्याविहार रेल्वे स्थानकाच्या पदपथांवर जाण्यासाठी जोडमार्गही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्गावरील उड्डाणपुलाचा मुंबईकरांना काय फायदा? :
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पूर्व द्रुतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्ग यांना जोडून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांमधील वाहतूक अधिक सुलभ करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत गोरेगाव पूर्वेकडील रत्नागिरी हॉटेलजवळील जंक्शनवर 1.26 किलोमीटर लांबीचा तीन बाय तीन मार्गिकांचा उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. गोरेगाव पूर्वेतील जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरी मार्गावरील संतोष नगरपर्यंतच्या या उड्डाणपुलाचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे.
या उड्डाणपुलामुळे गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्त्यावरील जुळ्या बोगद्यांच्या माध्यमातून पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांदरम्यानची जोडणी अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच, जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, दिंडोशी न्यायालय, रत्नागिरी हॉटेल जंक्शन, वालभट नदी चौक आणि लगतच्या परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होणार आहे.