मुंबईत इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावर आग लागून दोघांचा मृत्यू; चार जणांची सुटका
मुंबईत मंगळवारी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास विर्लेपार्लेमधील एका इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावर आग लागली. या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला. 4 जणांची सुटका झाली आहे.
Published : August 12, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : August 12, 2026 at 7:51 AM IST
मुंबई- पश्चिम उपनगरातील विलेपार्ले (पश्चिम) परिसरात मंगळवारी रात्री एका निवासी इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावर लागलेल्या भीषण आगीत एक तरूणीसह अडीच वर्षांच्या लहानग्याचा होरपळून मृत्यू झालाय. या घटनेत एकूण ४ जण जखमी झाले असून पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.
विलेपार्ले (पश्चिम) येथील बॅप्टिस्टा रोडवरील शांता भवन या 12 मजली इमारतीला मंगळवारी रात्री अचानक आग लागली. ही आग इमारतीच्या 11 व्या मजल्यावरील दोन फ्लॅट्समध्ये ही आग लागली होती. मुंबई अग्निशमन दलाला मिळालेल्या माहितीनुसार मंगळवार, 11 ऑगस्टच्या रात्री सुमारे 10:02 वाजता अग्निशमन दलाला आगीची प्रथम माहिती मिळाली होती. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल आणि मुंबई पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाले होते.
तीन तासांनी आग विझवण्यात यश - उंच इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर लागलेली ही आग तीन तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर अग्निशमन दलानं आटोक्यात आणली. मध्यरात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास कुलिंग ऑपरेशन पूर्ण करत आग पूर्णपणे आटोक्यात आणण्यात अग्निशमन दलाला यश आलं. आग नेमकी कशामुळे लागली याचं अचूक कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. मात्र 11 व्या मजल्यावरील इलेक्ट्रिक वायरिंग, एसी युनिट आणि घरातील साहित्याला ही आग लागली होती. त्यामुळे शॉर्ट सर्किट हे आगीच प्राथमिक कारण असल्याचं अग्निशमनदलाच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय.
घटनेत दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू - या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या 6 जणांना तातडीनं नजीकच्या नानावटी रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र त्यात दुर्दैवानं अबीर (वय 2.5 वर्षे) आणि अंकिता (वय 23 वर्षे) या दोघांचा रूग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच मृत्यू झाला होता. त्यांना नानावटी रुग्णालयात नेलं असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं. याशिवाय या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या अन्य इमारतीतील अन्य 4 रहिवाशांवर नानावटी रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. त्यांची नाव पार्थ (32), हिरेन (64), यशस्वी आणि अभिषेक अशी असल्याचं रूग्णालय प्रशासनाकडून डॉ. मुग्धा, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्याकडून सांगण्यात आलंय. याशिवाय आगीवर नियंत्रण मिळवताना जखमी झालेल्या अग्निशमन दालाच्या 2 कर्मचाऱ्यांना कुपर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होत. त्यांना प्राथमिक उपचारानंतर सुट्टी देण्यात आल्याचं प्रशासनाच्यावतीनं सांगण्यात आलंय.
मृतांची नावे
- अबीर - 2.5 वर्षे,
- अंकिता - 23 वर्षे
जखमींची नावे
- पार्थ - 32 वर्षे
- हिरेन - 64 वर्षे
- यशस्वी -
- अभिषेक
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