जोगेश्वरीमधील इमारतीला भीषण आग; अग्निशमन दलाकडून आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू
मुंबईतील जोगेश्वरी पश्चिम परिसरातील जेएमएस बिझनेस सेंटरमध्ये भीषण आग लागली आहे. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग विझवण्याचे काम सुरू केले आहे.
Published : October 23, 2025 at 11:47 AM IST|
Updated : October 23, 2025 at 12:46 PM IST
मुंबई: मुंबईतील जोगेश्वरी पश्चिम परिसरातील जेएमएस बिझनेस सेंटरमध्ये भीषण आग लागली. अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. जोगेश्वरी पश्चिम परिसरातील जेएमएस बिझनेस सेंटरमध्ये भीषण आग लागल्यानंतर वरच्या मजल्यावर काही लोक अडकलेले आहेत.
जोगेश्वरी पश्चिमेतील 'जेएमएस बिझनेस सेंटर' या उंच इमारतीला आज सकाळी 10:51 वाजता भीषण आग लागल्याची घटना घडली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलानं (एमएफबी) ही माहिती दिली आहे. आगीला प्रथम 'लेव्हल-टू' आणि नंतर 'लेव्हल-थ्री' घोषित करण्यात आलं. अद्याप या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
नेमकं काय घडलं?- आज सकाळी 10:51 वाजता अग्निशमन दलाला आगीची माहिती मिळाली. अग्निशमन दलानं तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. सकाळी 11:17 वाजता मिळालेल्या अपडेटनुसार, आगीचे स्वरूप गंभीर असल्यानं ती लेव्हल-थ्री घोषित करण्यात आली आहे. या इमारतीत व्यावसायिक कार्यालये असल्यानं आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण आणि नुकसानीचा अंदाज अद्याप समोर आलेला नाही.
अग्निशमन दलाकडून शर्थीचे प्रयत्न- मुंबई अग्निशमन दलानं तात्काळ कारवाई करत आग विझवण्यासाठी अनेक अग्निशमन गाड्या आणि पथके घटनास्थळी पाठवली आहेत. लेव्हल-थ्री आग ही गंभीर स्वरूपाची असल्यानं अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री तैनात करण्यात आली आहे. परिसरातील रहदारी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनीही सहकार्य सुरू केले आहे. स्थानिक नागरिकांना आग लागलेल्या इमारतीपासून सुरक्षित अंतर ठेवण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे.
परिसरात गोंधळाचं वातावरण- प्रत्यक्षदर्शी रोहन गुरव यांनी सांगितलं की, इमारतीतून मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर येत होता. काही ठिकाणी ज्वाळा दिसत होत्या. जेएमएस बिझनेस सेंटर हे जोगेश्वरीतील एक महत्त्वाचे व्यावसायिक केंद्र आहे. येथे अनेक कार्यालये आणि दुकाने आहेत. आगीमुळे परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालं आहे.
- आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट- आगीचे कारण, नुकसानीचे स्वरूप आणि इमारतीतील व्यक्तींची सुरक्षितता याबाबत अधिक माहिती मिळण्यासाठी तपास सुरू आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीसही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत, अशी माहिती मुंबई अग्निशमन दलाच्या वतीने देण्यात आली.
