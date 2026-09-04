ETV Bharat / state

ओबेरॉय गार्डन सिटी मेट्रो स्थानकाखाली लक्झरी बसला भीषण आग; धुरामुळे प्रवाशांमध्ये घबराट, मेट्रो सेवा विस्कळित

मेट्रो स्थानकाखाली पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत उभ्या असलेल्या लक्झरी बसनं अचानक पेट घेतला. काही क्षणांतच आगीने रौद्र रूप धारण केले.

Luxury Bus Catches Fire
बसला आग लागल्यानंतर आगीचे लोळ आणि धूर (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 7:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पश्चिम उपनगरातील गोरेगाव परिसरात आज संध्याकाळी ओबेरॉय गार्डन सिटी मेट्रो स्थानकाखाली उभ्या असलेल्या लक्झरी बसला अचानक आग लागल्यानं एकच खळबळ उडाली. पश्चिम द्रुतगती महामार्गालगत आगीच्या मोठमोठ्या ज्वाळा आणि धुराचे लोट पसरल्यानं मेट्रो स्थानकावर असलेल्या प्रवाशांसह महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनचालकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं. संध्याकाळी सव्वासहाच्या सुमारास ही घटना घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे.



मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक माहितीनुसार, आज सायंकाळी सव्वा सहा वाजता गोरेगाव पूर्वेकडील चेकनाका सिग्नलजवळील ओबेरॉय गार्डन सिटी मेट्रो स्थानकाखाली पर्यटक बसला आग लागल्याची माहिती नागरिकानं दिली. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, 108 रुग्णवाहिका आणि मेट्रो प्रशासनाच्या पथकांना घटनास्थळी रवाना करण्यात आले. आगीत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाल्याची नोंद अद्याप झालेली नाही. आगीचं नेमके कारण आणि नुकसानीचा तपशील प्रतीक्षेत आहे.

आगीचा धूर थेट मेट्रो स्थानकाच्या परिसरात पसरल्यानं प्रवाशांना मोठा त्रास झाला. काही प्रवाशांना धुरामुळे श्वास घेण्यास त्रास जाणवू लागल्याची माहिती आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रवाशांना मेट्रोमधून बाहेर काढण्यात आलं. काही प्रवासी स्थानकातून खाली रस्त्यावर आल्याचं समजतं. आगीमुळे मेट्रो वाहतुकीवरही परिणाम झाला. आग आणि धुराचे प्रमाण वाढल्यानं मेट्रो ट्रेन थांबवण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. स्थानक परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूर पसरल्यानं प्रवाशांमध्ये काही काळ गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आलं. बस आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडून मोठ्या प्रमाणात जळून खाक झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. आग नेमकी कशामुळे लागली? बसमध्ये त्या वेळी कोणी होते का? या घटनेत कोणाला दुखापत झाली आहे का? याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. अग्निशमन दलाच्या कारवाईनंतरच आगीचं नेमकं कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.



दरम्यान, आगीमुळे मेट्रो सेवा किती काळ प्रभावित झाली? वाहतूक पूर्ववत झाली आहे का? याबाबत मेट्रो प्रशासनाकडून अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा आहे. घटना घडताच परिसरात मोठ्या संख्येनं नागरिक आणि वाहनचालक जमा झाल्यानं वाहतुकीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

TAGGED:

METRO STATION BUS FIRE
OBEROI GARDEN CITY METRO STATION
FIRE INCIDENT IN MUMBAI
मुंबई बस आग दुर्घटना
MUMBAI BUS FIRE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.