महालक्ष्मी रेसकोर्समधील गॅलॉप्स रेस्टॉरंटवर FDAची कारवाई; झुरळे, मुंग्या अन् बर्फावर रक्ताचे डाग, परवाना निलंबित
‘गॅलॉप्स रेस्टॉरंट’च्या तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्या.
Published : September 23, 2026 at 8:48 AM IST
मुंबई : येथील प्रसिद्ध महालक्ष्मी रेसकोर्समधील ‘गॅलॉप्स रेस्टॉरंट’वर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कारवाई करत त्याचा परवाना निलंबित केला आहे. मुंबईतील 5 खाद्य आस्थापनांविरोधात FDAने कारवाई केली असून, त्यामध्ये महालक्ष्मी रेसकोर्सवरील ‘रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब’च्या आवारातील रेस्टॉरंट तसेच वांद्रे पश्चिम येथील ‘ड्रीमर हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड’चा समावेश आहे.
जिवंत झुरळं आणि मुंग्या आढळून आल्या : ‘गॅलॉप्स रेस्टॉरंट’च्या तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षेशी संबंधित गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. रेफ्रिजरेटरमधील बर्फावर मांसाहारी पदार्थांचं रक्त आणि केचपचे डाग आढळले. तसेच फाटलेल्या आणि खराब झालेल्या पॅकिंगमध्ये कच्चा माल साठवून ठेवण्यात आल्याचं तपासणीत समोर आलं.
रेस्टॉरंटच्या स्वयंपाकघरात तेलकट घाण साचलेली होती, तर भिंतींचीही दुरवस्था झाल्याचं आढळलं. ड्रेनेजवर अपुरी झाकणं असल्याचं तसेच परिसरात जिवंत झुरळं आणि मुंग्या आढळून आल्या. याशिवाय सांडपाणी साचलेलं असल्याचंही तपासणीत निदर्शनास आलं.
अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी आणि लसीकरणाच्या नोंदी उपलब्ध नसल्याचंही आढळून आलं आहे. या गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने ‘गॅलॉप्स रेस्टॉरंट’चा परवाना निलंबित करण्याची कारवाई केली.
एफडीएने काय सांगितलं? : एफडीएने (FDA) दिलेल्या निवेदनानुसार, तपासणीदरम्यान जिवंत झुरळे आणि मुंग्या, रेफ्रिजरेटरमधील बर्फावर रक्त व केचपचे डाग, खाद्यपदार्थांचं खराब झालेलं पॅकिंग आणि साचलेलं पाणी आढळून आलं. अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचं उल्लंघन झाल्याचं निदर्शनास आल्यानं ‘गॅलॉप्स रेस्टॉरंट’चा अन्न परवाना तत्काळ निलंबित करण्यात आला.
दरम्यान, वांद्रे येथील ‘ड्रीमर हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड’वरही नियमांचे उल्लंघन आणि स्वच्छता न राखल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली. आरोग्यविषयक नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचं आढळल्यानं या आस्थापनाचा अन्न परवानाही निलंबित करण्यात आला.
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