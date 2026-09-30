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पित्याचा मृत्यू झाल्यानंतर 50 लाख रुपये खर्चून चार वर्षे रेफ्रीजरेटरमध्ये ठेवला मृतदेह; गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिसांसमोर कायदेशीर पेच!

वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलानं त्यांचा मृतदेह चार वर्षे रेफ्रीजरेटरमध्ये जपून ठेवला. मात्र, पोलिसांना याची माहिती झाल्यानंतर त्याची चौकशी सुरू झाली. वाचा, सविस्तर प्रकरण.

Mumbai Family preserves fathers body in refrigerator
मृतदेह ठेवलेलं डे केअर सेंटर (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 30, 2026 at 5:18 PM IST

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मुंबई : एकीकडे पितृपक्ष सुरू असतानाच मुंबईत आपल्या पितरांबद्दल विलक्षण प्रेमाची एक घटना उघडकीस आलीय. एका कुटुंबानं आपल्या 78 वर्षीय वडिलांचा मृतदेह गेली चार वर्षे रेफ्रीजरेटरमध्ये जतन करून ठेवला होता. एका वृद्धाचं जून 2022 मध्ये कर्करोग आणि वृद्धापकाळामुळे नैसर्गिकरीत्या निधन झालं होतं. मात्र, वडिलांवरील अपार प्रेम आणि अमेरिकेतील 'क्रायोनिक्स' या संकल्पनेवरील विश्वासामुळे या कुटुंबानं त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार न करण्याचा निर्णय घेतला. मृतदेह जतन करण्यासाठी या कुटुंबानं जवळपास 50 लाखांहून अधिक खर्च केलाय. याशिवाय संबंधित एजन्सीला दरमहा मोठी रक्कम दिली जात होती.

कशी उघडकीस आली घटना - आपलं राहत घर पुनर्विकासामध्ये जाण्यापूर्वी त्यांनी वडिलांचा मृतदेह आपल्या घरीच फ्रीजरमध्ये ठेवला होता. त्यानंतर मृतदेह मालाडमधील एका बंद असलेल्या डे केअर सेंटरच्या फ्रीजरमध्ये हलवला. मात्र, तिथून दुर्गंधी सुटल्यानं स्थानिकांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. त्यानंतर हा सारा प्रकार समोर आला. कुरार पोलिसांनी तपास करून यात कोणताही घातपात नसल्याचं लक्षात आल्यानं अद्याप कोणतीही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. पोलिसांनी मृताच्या वृद्ध पत्नी आणि प्रौढ मुलांकडे चौकशी केली असता, त्यांनी वडिलांचा मृत्यूची सारी कागदपत्र सादर केली. हे कुटुंब पुढे अंत्यसंस्कार करायचे की मृतदेह परदेशात पाठवायचे याचा विचार करत आहेत. मात्र, या घटनेमुळे मुंबई पोलिसांह परिसरातील लोक आश्चर्यचकित झालेत. मृतदेह अशा प्रकारे जतन करण्याच्या कायदेशीर बाबी आणि त्याला परवानगी असल्यास त्या कालावधीबाबत पोलीस आणि कुटुंबीय दोघेही कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचं कुरार पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलंय.



पोलिसांनी छापा टाकला होता वेगळ्याच संशयातून - मुळात कुरार पोलिसांना सोमवारी रात्री एका खबऱ्यामार्फत या गोष्टीची माहिती मिळाली होती. महिन्याभरापासून बंद असलेल्या एका पॉली क्लिनिकमध्ये नूतनीकरणाचं काम सुरू होतं. मात्र, तिथून गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड वास येत असल्याचं समजताच पोलिसांनी तपास केला. तेव्हा क्लिनिकमधील एका फ्रीजरमध्ये वृद्ध व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. मंगळवारी पोलिसांनी संबंधित कुटुंबियांचे, क्लिनिक व्यवस्थापनाचे आणि जागेच्या मालकाचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. या कुटुंबानं अमेरिकेतील अशा एका संस्थेशी मृतदेह तिकडे नेण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरू केला होता. तसेच भारतातील कायदेशीर प्रक्रियेबदलही वकिलांशी सल्लामसलत सुरू होती. दरम्यानच्या काळात मृतदेह मालाडच्या या क्लिनिकमध्येच ठेवण्यात आला. मात्र, पुरेशी कल्पना नसल्यानं स्थानिक पोलिसांना याची माहिती देण्यात आली नव्हती.

काय आहे 'क्रायोनिक्स'हा प्रकार - वडिलांच्या निधनानंतर या कुटुंबियांना मोठा मानसिक धक्का बसला होता. त्यामुळे त्यांनी इंटरनेटवर मृतदेह दीर्घकाळ जतन करण्याचे मार्ग शोधण्यास सुरू केले. त्यातूनच त्यांना अमेरिकेत 'क्रायोनिक्स' सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांची माहिती मिळाली. या तंत्रज्ञानानुसार कायदेशीररीत्या मृत घोषित केलेल्या व्यक्तींचं शरीर लिक्विड नायट्रोजन शरिरात गोठवलं जातं. पेशी आणि उतींचे जतन वैद्यकीय क्षेत्रात मान्य असलं, तरी संपूर्ण शरीराचं 'क्रायोनिक्स' करणं हे अजुनही वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रायोगिक तत्त्वावर राबवलं जातं, असं वैद्यकीय क्षेत्रातील एम.डी. डॉ. प्रशांत पटेल यांनी माहिती देताना सांगितलं.

TAGGED:

FATHERS BODY IN REFRIGERATOR
क्रायोनिक्स
पित्याचा रेफ्रीजरेटरमध्ये मृतदेह
DEAD BOY IN FRIDGE MALAD
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