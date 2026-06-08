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मुंबईत टँकर मालकांचा संप; धरणांमध्ये किती पाणासाठी शिल्लक? मुंबईकरांवर दुहेरी पाणी संकट

मुंबईत वॉटर टँकर उद्योग गेल्या 80 वर्षांपासून कार्यरत असून अनेक गृहनिर्माण संस्था, रुग्णालयं, व्यावसायिक आस्थापना आणि उद्योगांना दररोज मोठ्या प्रमाणात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो.

Mumbai faces a dual water crisis
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 8, 2026 at 4:12 PM IST

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मुंबई : विहीर आणि बोरवेलमधून पाणी उपसा करण्यास शासनानं निर्बंध घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील टँकर असोसिएशननं संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम मुंबईतील पाणीपुरवठ्यावर होण्याची शक्यता असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

दरम्यान, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठाही कमी होत असल्यानं परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. यंदा मान्सूनचं आगमन लांबल्यानं धरणांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात पाण्याची आवक झालेली नाही. त्यामुळे मुंबईकरांसमोर पाण्याच्या टंचाईचं संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. टँकर पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आणि धरणांतील घटता पाणीसाठा यामुळे मुंबईकरांवर दुहेरी पाणी संकट ओढवण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

मुंबईकरांच्या आयुष्यात टँकरचं मोठं योगदान : मुंबईमध्ये वॉटर टँकर उद्योग गेल्या 80 वर्षांपासून कार्यरत असून शहरातील अनेक गृहनिर्माण संस्था, रुग्णालयं, व्यावसायिक आस्थापना आणि उद्योगांना दररोज मोठ्या प्रमाणात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. लाखो मुंबईकर आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी या सेवांवर अवलंबून आहेत. मात्र, विहिरी आणि बोरवेलमधून पाणी उपसा करण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्यानं मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशनने संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या वर्षीही पुकारला होता अशाच प्रकारच संप : यापूर्वीही गेल्या वर्षी अशाच कारणावरून टँकर चालकांनी संप केला होता. त्यानंतर शासनानं हस्तक्षेप करून संबंधित निर्णय मागं घेतला होता. मात्र, यंदा पुन्हा त्याच मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. याबाबत बोलताना वॉटर टँकर असोसिएशनचे प्रवक्ते अंकुर शर्मा यांनी सांगितलं की, विहिरीतून पाणी उपसा केल्याप्रकरणी प्रशासनाकडून टँकर व्यावसायिकांना कारणं दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा अन्यायकारक असून त्या तातडीनं मागे घेण्यात याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.

मुंबईच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत टँकर सेवांची महत्त्वाची भूमिका आहे. शहरातील लाखो नागरिक या सेवेचा लाभ घेतात. त्यामुळे आम्हाला विहिरीतून पाणी घेण्यास मज्जाव करू नये. जोपर्यंत नोटिसा मागं घेतल्या जात नाहीत आणि विहिरीतून पाणी उपसा करण्यास परवानगी दिली जात नाही, तोपर्यंत आमचा संप सुरू राहील, असंही शर्मा यांनी स्पष्ट केलं.

मुंबईकरांवर दुहेरी पाणी संकट : या विषयावर बोलताना विद्याविहार रहिवासी संघाचे अध्यक्ष किरण कांबळे यांनी सांगितलं की, मुंबईमध्ये सध्या 10 टक्के पाणी कपात लागू आहे. त्यामुळे अनेक भागांमध्ये नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात पाणी मिळत नाही. विद्याविहार परिसरातही पाणीपुरवठ्याबाबत समस्या निर्माण होत होत्या. रहिवासी संघाच्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या काही दिवसांत या तक्रारी कमी झाल्या असल्या तरी टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा बंद झाल्यास परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. टँकर सेवेवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार असून आधीच सुरू असलेली पाणी कपात आणि त्यात टँकर चालकांचा संप यामुळे मुंबईकरांवर दुहेरी पाणी संकट ओढवलं असल्याचं कांबळेंनी सांगितलं.

मुंबईतील धरणांमध्ये किती पाणासाठी शिल्लक? : दरम्यान, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठाही चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. महानगरपालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार, मुंबईच्या धरणांमध्ये सध्या एकूण 13.20 टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. अप्पर वैतरणा धरणात पाणीसाठा शून्यावर पोहोचला असून मोडक सागरमध्ये 33.26 टक्के, तानसा धरणात 8.33 टक्के, मध्य वैतरणामध्ये 17.60 टक्के, भातसा धरणात 12.40 टक्के, विहार धरणात 43.95 टक्के तर तुलसी धरणात 25.46 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.

धरणांमधील घटता पाणीसाठा लक्षात घेऊन मुंबईत सध्या 10 टक्के पाणी कपात लागू करण्यात आली आहे. अशातच टँकर चालकांच्या संपामुळे पर्यायी पाणीपुरवठाही विस्कळीत होण्याची शक्यता असून येत्या काही दिवसांत मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा मोठा सामना करावा लागू शकतो.




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मुंबई
MUMBAI WATER CRISIS

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