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निवडणूक आयोगाविरोधातील मोर्चाच्या मार्गात मोठा बदल, पोलिसांच्या विनंतीनंतर नेत्यांचा निर्णय; वेळ आणि ठिकाण 'जैसे थे'

सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाविरोधातील महामोर्चाचा मार्ग बदलण्यात आला असून, वेळ आणि अंतिम ठिकाण 'जैसे थे' ठेवण्यात आले आहे.

Mumbai Election Commission Protest
मुंबईत निवडणूक आयोगाविरोधातील मोर्चाच्या मार्गात मोठा बदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 1:20 PM IST

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मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आयोजित करण्यात आलेल्या धडक मोर्चाच्या मार्गात, सुरक्षेच्या कारणास्तव आणि वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी बदल करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेतल्याची माहिती शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब आणि मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शिवसेना भवन येथे झालेल्या या पत्रकार परिषदेला आमदार मिलिंद नार्वेकर, मनसे नेते अविनाश अभ्यंकर, माजी नगरसेवक यशवंत किल्लेदार आणि शिवसेनेचे प्रवक्ते हर्षल प्रधान उपस्थित होते.

या वेळी माहिती देताना अनिल परब यांनी सांगितलं की, पोलिसांच्या विनंतीनंतर हा मार्ग बदलण्यात आला आहे. यापूर्वी हा मोर्चा भायखळ्यातील 'रिचर्डसन अँड क्रुडास' ते 'मुंबई महानगरपालिका' (CST) मुख्यालय असा निघणार होता. मात्र, मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती आणि दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळात झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेनंतर मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोलीस प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, जुन्या मार्गावर उड्डाणपूल असून, आपत्कालीन परिस्थितीत तेथून बाहेर पडण्यासाठी कोणताही पर्यायी मार्ग उपलब्ध नव्हता. तसंच, महापालिकेनं रस्त्यांच्या मधोमध उभारलेल्या सुमारे साडेतीन ते चार फुटांच्या दुभाजकांमुळे सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकत होता. ही बाब लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून जुना मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

नवीन मार्ग आता 'मेट्रो सिनेमा' ते 'मुंबई महापालिका'

आता हा मोर्चा 'मेट्रो सिनेमा' येथून सुरू होऊन 'मुंबई महानगरपालिका' मुख्यालयाजवळील मुंबई मराठी पत्रकार संघासमोर धडक देईल. यापूर्वी ज्या मार्गावरून 'सत्याचा मोर्चा' काढण्यात आला होता, त्याच मार्गाचा अवलंब आता केला जाईल, असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.

वेळ आणि अंतिम ठिकाणात कोणताही बदल नाही

मोर्चाच्या मार्गात बदल झाला असला, तरी त्याच्या वेळेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असं दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. हा मोर्चा नियोजित वेळेनुसार सकाळी 10 वाजताच निघेल आणि त्याचा समारोप पूर्ववत महापालिकेसमोरील पत्रकार संघाच्या आवारातच होईल.

मोर्चात सहभागी व्हा! सामान्य जनतेला आणि कार्यकर्त्यांना आवाहन

निवडणूक आयोगाच्या कारभाराविरोधात आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा देणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी, मित्रपक्षांनी आणि सामान्य नागरिकांनी या नवीन मार्गाची नोंद घेऊन मोठ्या संख्येनं मोर्चात सहभागी व्हावं, असं आवाहन या वेळी करण्यात आलं आहे.

प्रश्न निवडणूक आयोगाला, मग उत्तरं भाजपा का देतंय?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षणात (SIR) केलेल्या घोळाबाबत आम्ही प्रश्न उपस्थित केले आहेत, मात्र त्याची उत्तरं भाजपाकडून दिली जात आहेत. मुळात, निवडणूक आयोगाच्या वतीनं भाजपानं उत्तर देण्याचं कारण काय? असा सवाल मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनी उपस्थित केला. सध्याच्या सरकारमधील लोक गेंड्याच्या कातडीचे आहेत; त्यामुळे जोपर्यंत त्यांना जनआक्रोशाचा तीव्र फटका बसत नाही, तोपर्यंत आमचे हे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही नांदगावकर यांनी या वेळी दिला.

नितेश राणे यांच्या आमदारकीच्या निवडीवर अनिल परब यांचा आक्षेप

भाजपा नेते नितेश राणे यांनी मनसेवर टीका करताना, अमित ठाकरे हे विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उमेदवार महेश सावंत यांच्याकडून पराभूत झाले होते, असा संदर्भ दिला होता. तसेच, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर बोलण्यापूर्वी मनसे अमित ठाकरेंचा पराभव करणाऱ्या सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणार का? असा सवाल त्यांनी विचारला होता. या टीकेला उत्तर देताना, अनिल परब यांनी थेट नितेश राणे यांच्या स्वतःच्या आमदारकीच्या निवडीवरच आक्षेप घेत त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं.

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TAGGED:

MUMBAI EC PROTEST
THACKERAY BROTHERS PROTEST
निवडणूक आयोग महामोर्चा
ठाकरे बंधू आंदोलन
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