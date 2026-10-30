वानखेडेवरील ड्रोन शोदरम्यान नियंत्रण सुटलेले ड्रोन कोसळून चर्चगेट स्थानकावर प्रवासी गंभीर जखमी; अज्ञातावर गुन्हा दाखल
वानखेडे स्टेडियमवर ड्रोन शो सुरू असताना ड्रोन कोसळून चर्चगेट रेल्वे स्टेशनवरील प्रवासी गंभीर जखमी झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला.
Published : October 30, 2026 at 10:57 AM IST
मुंबई : वानखेडे स्टेडियमवर खासगी टेलिकॉम कंपनीच्या कार्यक्रमात ड्रोन शो सुरू होता. यादरम्यान दोन ड्रोनवरील नियंत्रण सुटले. हे ड्रोन थेट चर्चगेट स्टेशनवर येऊन कोसळल्यानंतर प्रवासी गंभीर जखमी झाला आहे.
काय घडलीय घटना - चर्चगेट रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 3 वर दोन दिवसांपूर्वी ( 28 ऑक्टोबर) एक दुर्घटना घडलीय. 28 ऑक्टोबरच्या रात्री रेल्वे स्थानकात नेहमीप्रमाणे काही प्रवासी लोकलची वाट पाहत थांबलेले होते. तेव्हा अचानक एक ड्रोन येऊन तिथं कोसळला. या दुर्घटनेत एक प्रवासी जखमी झाला. वानखेडे स्टेडियममध्ये त्यादिवशी एक ड्रोन शो सुरू होता, त्यातलंच हे एक ड्रोन होतं. जखमी प्रवाशाची ओळख पटली असून हेमंत प्रकाश महोत्सवकर (37) असं या प्रवाशाचं नाव आहे. ते 8:10 ची विरार लोकल पकडण्यासाठी उभे होते. प्लॅटफॉर्मवर उभे असताना अचानक एक ड्रोन येऊन थेट त्यांच्या डोक्यावर आदळलं. यात ते रक्तबंबाळ झाले.
#WATCH | Maharashtra: A drone show celebrating Jio Platforms’ IPO is was held at Wankhede Stadium in Mumbai. Organised by BotLab Dynamics, the show showcased Jio’s journey, the Reliance Group’s vision and India’s digital future through synchronised drone formations. https://t.co/gxQiGB0zQL— ANI (@ANI) October 28, 2026
जखमी प्रवाशाला जीआरपीकडून तातडीनं मदत - जखमी हेमंत प्रकाश यांना जीआरपीकडून तातडीनं रुग्णालयात हलवण्यात आलं. ही घटना घडल्याच समजताच एएसआय शंकरलाल मीणा, हेड कॉन्स्टेबल गौरव परमार आणि महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे आकाश गायकवाड यांनी लगेच घटनास्थळी धाव घेतली. हेमंत यांना सर्वात आधी फलाटवर तैनात असलेल्या 108 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेतील डॉक्टरांकडून प्राथमिक उपचार देण्यात आले. त्यानंतर त्यांना नजीकच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. जीटी रूग्णालयात डोक्याला तपासणी केली असता हेमंत यांच्या कपाळाला ड्रोनचा जोरदार फटका बसला. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यातून रक्तस्त्राव सुरू झाल्याचं निष्पन्न झालं. रेल्वे पोलिसांनी दोन्ही ड्रोन जप्त केले आहे. याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्या रात्री वानखेडे स्टेडियमवर सुरू असलेल्या एका खाजगी टेलिकॉम कंपनीच्या कार्यक्रमात ड्रोन शो सुरू होता. यादरम्यान दोन ड्रोनवरील नियंत्रण सुटले आणि ते थेट चर्चगेट स्टेशनवर येऊन कोसळले, अशी प्राथमिक माहिती तपासातून पुढे आलीय. अज्ञात व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ड्रोन नियंत्रणाबाहेर जाऊन रेल्वे स्थानकात कसे कोसळले, याचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.