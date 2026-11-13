दिवाळीच्या आतषबाजीने मुंबई होरपळली! 4 दिवसांत 200 आगीच्या घटना; नागरिकांचा बेजबाबदारपणा की प्रशासनाचे अपयश?
मुंबई अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, 6 ते 9 नोव्हेंबर या चार दिवसांत मुंबईत आगीच्या एकूण 282 घटनांची नोंद झाली. यापैकी 200 घटना फटाक्यांशी संबंधित होत्या.
Published : November 13, 2026 at 7:33 AM IST
मुंबई : दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा प्रकाश, आनंद, उत्साह आणि फटाक्यांची आतषबाजी. मात्र, यंदा याच आतषबाजीमुळे मुंबईकरांची दिवाळी आगीच्या घटनांनी धोक्यात आणली. कुठे इमारतीच्या गच्चीवर पडलेल्या रॉकेटमुळे आग लागली, तर कुठे झोपड्यांच्या छपरावर पडलेल्या जळत्या फटाक्यांमुळे आगीचा भडका उडाला. दुकानांच्या परिसरातही फटाके फोडल्यामुळे आगीच्या घटना घडल्या. मुंबईसह आसपासच्या शहरांमध्येही आगींच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली. धक्कादायक बाब म्हणजे, 8 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत अवघ्या 24 तासांत आगीच्या 142 घटनांची नोंद झाली. त्यापैकी तब्बल 137 घटना फटाक्यांशी संबंधित होत्या. म्हणजेच त्या दिवशी लागलेल्या आगींपैकी जवळपास 96 टक्के आगींचा संबंध फटाक्यांशी होता.
मुंबई अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, 6 ते 9 नोव्हेंबर या चार दिवसांत मुंबईत आगीच्या एकूण 282 घटनांची नोंद झाली. यापैकी 200 घटना फटाक्यांशी संबंधित होत्या. म्हणजेच एकूण आगींपैकी सुमारे 71 टक्के घटना फटाक्यांमुळे घडल्या. गेल्या दोन वर्षांच्या दिवाळीतील फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगींच्या संख्येशी तुलना केली, तरी यंदाची परिस्थिती किती गंभीर होती, हे लक्षात येते.
चार दिवसांत 282 आगी; 200 घटनांचे कारण फटाके
मुंबई अग्निशमन दलाच्या आकडेवारीनुसार, 6 नोव्हेंबर रोजी आगीच्या 33 घटना घडल्या. त्यापैकी 12 घटना फटाक्यांशी संबंधित होत्या. 7 नोव्हेंबर रोजी 56 आगींची नोंद झाली, त्यातील 16 घटना फटाक्यांमुळे घडल्या. मात्र, 8 नोव्हेंबर रोजी परिस्थिती अचानक गंभीर झाली. या एका दिवसात आगीच्या 142 घटना घडल्या आणि त्यापैकी 137 घटना फटाक्यांशी संबंधित होत्या. 9 नोव्हेंबर रोजी 51 आगी लागल्या, त्यातील 35 घटना फटाक्यांमुळे झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
एकूण चार दिवसांत 282 आगींच्या घटना घडल्या असून, त्यापैकी 200 घटनांचा संबंध फटाक्यांशी होता. एकाच वेळी शहराच्या वेगवेगळ्या भागांतून आगीचे फोन येत असल्यामुळे अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना सतत धावपळ करावी लागली.
विशेष म्हणजे, 2024 मध्ये दिवाळीच्या सहा दिवसांत मुंबईत आगीच्या 262 घटना घडल्या होत्या. त्यापैकी 80 घटना फटाक्यांमुळे लागल्या होत्या. 2025 मध्ये आगीच्या 289 घटनांपैकी 113 घटना फटाक्यांशी संबंधित होत्या. मात्र, यंदा अवघ्या चार दिवसांत फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगींची संख्या 200 वर पोहोचली. म्हणजेच मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले.
डोंगरीपासून अंधेरीपर्यंत आगींचा भडका; एका सुरक्षारक्षकाचा मृत्यू
मुंबईत वेगवेगळ्या भागांत लागलेल्या आगींमध्ये मोठ्या प्रमाणात मालमत्तेचे नुकसान झाले. काही घटनांमध्ये नागरिकांना जीव गमवावा लागण्याची वेळ आली, तर काही ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनाही धोका पत्करून आग विझवावी लागली.
डोंगरीतील हाजी कासम चाळ परिसरात लागलेल्या भीषण आगीत गॅरेज, दुकाने आणि झोपड्यांना मोठा फटका बसला. या आगीत अनेक दुकाने आणि शेडचे नुकसान झाले. आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाला अनेक तास प्रयत्न करावे लागले. अंधेरीतील मरोळ परिसरातही गॅरेजला आग लागली. तसेच, विद्याविहार येथील स्कायलाइन विदा या व्यावसायिक इमारतीत आग लागल्याची घटना घडली.
अंधेरी पश्चिम येथील लोखंडवाला परिसरातील रुनवाल टॉवरमध्ये 7 नोव्हेंबरच्या रात्री लागलेल्या आगीत सुरक्षारक्षक धनपत महातू यांचा मृत्यू झाला. इमारतीतील लिफ्टमध्ये अडकल्याने धुरामुळे गुदमरून त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती प्रसिद्ध वृत्तांतून समोर आली. या घटनेने उंच इमारतींमधील अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला.
घाटकोपर पूर्व येथील रॉयल अल्टेझा इमारतीत लागलेल्या आगीत तीन जण जखमी झाले. यापैकी एका रहिवाशाला 27 टक्के भाजल्याचे वृत्त आहे. कांदिवली पश्चिम येथील सिरिया इमारतीतील जनरेटर रूम आणि ड्राय रिफ्युज एरियाचेही आगीत नुकसान झाले.
या घटनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, फटाके फोडताना केलेली छोटीशी चूकही दुसऱ्याच्या जीवावर बेतू शकते. एका इमारतीत लागलेली आग केवळ त्या घरापुरती मर्यादित राहत नाही. ती आसपासच्या घरांमध्ये पसरून अनेक कुटुंबांचे आयुष्य धोक्यात आणू शकते.
उपनगरातही आगींच्या घटनांचा भडका
मुंबईपुरतीच ही परिस्थिती मर्यादित नव्हती. मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर शहरांमध्येही आगींच्या घटनांची नोंद झाली. अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईत 142, मीरा-भाईंदरमध्ये 110, नवी मुंबईत 74, कल्याण-डोंबिवलीत 70 आणि भिवंडीत 12 आगींच्या घटना घडल्या. अशा प्रकारे एकूण 408 घटनांची नोंद झाली.
अग्निशमन दलाची जनजागृती; तरीही नागरिकांकडून निष्काळजीपणा
फटाक्यांमुळे लागणाऱ्या आगींच्या घटनांमध्ये यंदा मोठी वाढ झाल्याचे मुंबई अग्निशमन दलाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र आंबुलगेकर यांनी मान्य केले आहे. नागरिकांमध्ये सातत्याने जनजागृती केली जाते. मात्र, यंदा मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडले जात असल्यामुळे आगींच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. एकाच वेळी अनेक ठिकाणांहून आगीचे फोन आल्याने अग्निशमन दलावर मोठा ताण निर्माण झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अग्निशमन दलाकडून नागरिकांना फटाके काळजीपूर्वक फोडण्याचे आवाहन केले जाते. मोकळ्या जागेत फटाके फोडणे, इमारती, झोपड्या, दुकाने आणि वाहनांपासून सुरक्षित अंतर ठेवणे, लहान मुलांना मोठ्यांच्या देखरेखीखाली फटाके फोडू देणे, जवळ पाण्याची बादली किंवा अग्निशामक उपकरण ठेवणे अशा सूचना दिल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात या सूचनांचे किती पालन होते, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
इमारतींच्या गच्चीवर, बाल्कनीत, पार्किंगमध्ये किंवा झोपड्यांच्या छपराजवळ फटाके फोडल्यास जळते तुकडे आसपास पडून आग लागू शकते. विशेषतः रॉकेट हवेत सोडल्यानंतर ते नेमके कुठे जाऊन पडेल, याचा अंदाज बांधता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ स्वतःच्या आनंदाचा विचार न करता आजूबाजूच्या लोकांच्या सुरक्षिततेचीही काळजी घेणे गरजेचे आहे.
आगींच्या घटनांनंतर रॉकेट आणि आकाशात उडणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी
आगींच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत मुंबई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने 9 नोव्हेंबर रोजी रॉकेट आणि आकाशात उडणाऱ्या इतर फटाक्यांच्या वापरावर 25 नोव्हेंबर रोजी रात्री 11.59 वाजेपर्यंत बंदी घातली. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक आणि खासगी जागांवर हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. निवासी इमारती, गच्ची, बाल्कनी, पार्किंग, अंगण आणि झोपडपट्ट्यांच्या परिसराचाही या आदेशात समावेश आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी मुंबई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा (प्रभारी) या नात्याने हा आदेश जारी केला. आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदींच्या आधारे हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
रॉकेट किंवा आकाशात उडणाऱ्या फटाक्यांचे जळते तुकडे हवेतून कुठेही जाऊन पडू शकतात. इमारतींच्या गच्चीवर, बाल्कनीत, खिडक्यांमध्ये किंवा ज्वलनशील वस्तूंवर हे तुकडे पडल्यास आग लागू शकते. मुंबईतील दाट लोकवस्ती, उंच इमारती, एकमेकांना लागून असलेल्या झोपड्या आणि अरुंद रस्ते पाहता, अशा फटाक्यांमुळे मोठी दुर्घटना घडण्याचा धोका आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस, महापालिकेचे विभागीय अधिकारी आणि अग्निशमन दलाला देण्यात आली आहे. मात्र, आदेश निघाल्यानंतरही काही ठिकाणी आकाशात उडणारे फटाके फोडले जात असल्याचे चित्र समोर आले. त्यामुळे केवळ बंदी घालून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्षात नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
बंदीचा आदेश निघाला; पण नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई किती?
मुंबईत फटाक्यांमुळे आगीच्या घटना वाढत असताना पोलिसांच्या कारवाईचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते, पदपथ आणि गल्लीबोळांमध्ये फटाके फोडण्यासंदर्भात निर्बंध घातलेले असतानाही अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले. 5 ते 10 नोव्हेंबरदरम्यान सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे आणि रॉकेट उडवण्याच्या प्रकरणांत मुंबई पोलिसांनी 40 जणांविरोधात 29 गुन्हे दाखल केल्याची माहिती दिली.
यावरून नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई सुरू असल्याचे दिसत असले, तरी शहरभरात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांची गस्त आणि देखरेख किती प्रभावी होती, हेही तपासणे आवश्यक आहे. बंदीचा आदेश निघाल्यानंतर त्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
नागरिकांचा निष्काळजीपणा आणि प्रशासनाची जबाबदारी दोन्ही तपासण्याची गरज
यंदाच्या दिवाळीत फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगींच्या घटनांमध्ये नागरिकांचा निष्काळजीपणा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. इमारतींच्या बाल्कनीत, गच्चीवर, वाहनांच्या पार्किंगमध्ये किंवा झोपड्यांच्या जवळ फटाके फोडणे धोकादायक आहे. रॉकेट कुठे जाऊन पडेल, याचा अंदाज नसल्यामुळे दुसऱ्याच्या घराला आग लागण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नागरिकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळणे आवश्यक आहे.
मात्र, संपूर्ण जबाबदारी नागरिकांवर टाकून प्रशासनाला मोकळे होता येणार नाही. दिवाळीच्या काळात आगींच्या घटना वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिकेने आणि पोलिसांनी आधीपासून अधिक खबरदारी घेणे गरजेचे होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वेळेत कारवाई झाली असती, तर काही घटना टाळता आल्या असत्या का, याचाही विचार व्हायला हवा.
अग्निशमन दलाचे काम आग लागल्यानंतर घटनास्थळी पोहोचून ती विझवणे आहे. मात्र, आग लागू नये यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, अग्निसुरक्षा व्यवस्था तपासणे, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि धोकादायक ठिकाणी विशेष लक्ष ठेवणे ही जबाबदारी महापालिका आणि पोलिसांचीही आहे. त्यामुळे आगींच्या वाढत्या घटनांचा आढावा घेताना सर्व यंत्रणांच्या कामकाजाची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
दिवाळीचा आनंद दुसऱ्याच्या जीवावर बेतायला नको!
दिवाळी साजरी करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र, आपल्या आनंदासाठी दुसऱ्याच्या घराला आग लागणार नाही, याची जबाबदारीही प्रत्येक नागरिकाची आहे. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरात एका ठिकाणी लागलेली आग काही मिनिटांत मोठे रूप धारण करू शकते. त्यामुळे फटाके फोडताना निष्काळजीपणा करणे परवडणारे नाही.
यंदाच्या दिवाळीत चार दिवसांत 200 आगी फटाक्यांशी संबंधित असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. एका दिवसात 137 आगींची नोंद होणे ही केवळ अपघातांची बाब नाही, तर मुंबईच्या नागरी सुरक्षेचा प्रश्न आहे. फटाके फोडणाऱ्या नागरिकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळणे आवश्यक आहेच; पण त्याचबरोबर प्रशासनानेही प्रतिबंधात्मक उपाययोजना किती प्रभावीपणे राबवल्या, याचा हिशेब देणे गरजेचे आहे.
आग लागल्यानंतर अग्निशमन दलाला बोलावणे ही व्यवस्था आहे. मात्र, आग लागूच नये यासाठी आधी काय केले, याचे उत्तर प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा दरवर्षी दिवाळीत आगींचे आकडे वाढतील, त्यानंतर बंदीचे आदेश निघतील, नागरिकांना आवाहने केली जातील आणि पुढच्या दिवाळीत पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होईल.