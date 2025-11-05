ETV Bharat / state

मुंबईत प्रथमच सॅटेलाईट छायाचित्रांचा वापर करून 280 अतिक्रमणांवर बुलडोझर; कांदळवनांवर उभारली होती घरं

मुंबईतील 280 अतिक्रमणांवर प्रशासनानं बुलडोझर फिरवून कारवाई केली आहे. प्रथमच उपग्रह (सॅटेलाईट) छायाचित्रांचा वापर करून जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली आहे.

Encroachments in Mumbai
मुंबईतील अतिक्रमणावर बुलडोझर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 12:05 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 12:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मालाडच्या मालवणी परिसरात सरकारी जमिनी आणि कांदळवन क्षेत्रात (मॅग्रोव्ह) उभारलेली सुमारे 280 घरं आणि इतर बांधकामांवर प्रशासनानं बुलडोझर फिरवला आहे. या कारवाईत 10 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागा मोकळी करण्यात आली. हे अतिक्रमण काढण्यासाठी प्रथमच उपग्रह (सॅटेलाईट) छायाचित्रांचा वापर करण्यात आला.


280 पेक्षा जास्त अतिक्रमणं हटवली : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मालवणी भागात सरकारी जमिनीवर (न.भू.क्र. 2670 आणि 1916) मोठ्या प्रमाणात घरं आणि इतर बांधकामं उभारण्यात आली होती. याशिवाय, संरक्षित कांदळवन क्षेत्राजवळ भराव टाकून जागा व्यापली होती. तेथे कत्तलखानेही चालू होते. याबाबत माहिती मिळताच, जिल्हा प्रशासनानं कठोर कारवाई केली. 3 आणि 4 नोव्हेंबर रोजी राबवलेल्या या मोहिमेत 280 पेक्षा जास्त अतिक्रमणं हटवली गेली. परिणामी, सुमारे 10 हजार चौरस मीटर सरकारी जागा मोकळी झाली.


नेमकं प्रकरण काय? : महाराष्ट्र सरकारनं 2000 सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिलं आहे, तर 2011 पर्यंतच्या झोपड्यांना शुल्क भरून संरक्षण मिळू शकतं, असा नियम आहे. पण काही लोक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत मोफत घर मिळवण्याच्या लालसेनं सरकारी जमिनीवर नव्यानं अतिक्रमण करत आहेत. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून तक्रारी येत होत्या. प्रशासनानं या तक्रारी गांभीर्यानं घेतल्या आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर तसेच, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी सर्व संबंधित विभागांना कारवाईचे आदेश दिले.

  • या आदेशानुसार, अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण आणि निष्कासन) गणेश मिसाळ आणि प्रभारी उपजिल्हाधिकारी (मालाड) विनायक पाडवी यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मालवणी पोलीस स्टेशनच्या मदतीने ही मोहीम हाती घेतली.
  • कारवाईदरम्यान सुमारे 280 झोपड्या हटवण्यात आल्या. याशिवाय, अली तलाव या नैसर्गिक तलावाभोवतीची अतिक्रमणंही काढली गेली, ज्यामुळे तलावाचं क्षेत्र पूर्णपणे मोकळं झालं. विशेष म्हणजे, यातील काही बांधकामं दोन ते तीन मजल्यांची पक्की घरं होती.
  • या मोहिमेत प्रथमच उपग्रह छायाचित्रांचा वापर करून 2011 नंतरची अतिक्रमणं शोधण्यात आली. यामुळे कारवाई अधिक अचूक आणि वेगवान झाली. याबाबत जिल्हा प्रशासनानं सांगितलं की, भविष्यात अशी अतिक्रमणं झाल्यास आधुनिक तंत्रज्ञानानं त्यांना ओळखून काढलं जाईल. अशा नुकसानीची पूर्ण जबाबदारी अतिक्रमण करणाऱ्यांचीच राहील.

    यापुढेही कारवाया सुरू राहणार : या कारवाई विषयी माहिती देताना अपर जिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ म्हणाले, "सरकारी जमिनी आणि संरक्षित वन क्षेत्रांवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही. अशा कारवाया भविष्यात सतत सुरू राहतील", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

हेही वाचा

Last Updated : November 5, 2025 at 12:19 PM IST

TAGGED:

BULLDOZERS 280 ENCROACHMENTS MUMBAI
BULLDOZER ACTION MUMBAI
ENCROACHMENT REMOVAL MUMBAI
मुंबई अतिक्रमण
ENCROACHMENTS IN MUMBAI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.