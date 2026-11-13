"बाबा, माझी वेळ बदलली तर..."; मुंबईच्या भक्तानं साईचरणी अर्पण केलं तब्बल 94 लाखांचं सोन्याचं घड्याळ!
या घड्याळाच्या मुख्य डायलभोवती अत्यंत नाजूक आणि आकर्षक कलाकुसर करण्यात आली आहे. घड्याळाच्या 12 वाजण्याच्या ठिकाणी दोन सुंदर मोरांची नक्षी साकारण्यात आली आहे.
Published : November 13, 2026 at 7:12 AM IST
शिर्डी : "साईबाबा, माझी चांगली वेळ आली, तर तुम्हाला सोन्याचे घड्याळ अर्पण करीन", अशी मनोभावे प्रार्थना करणाऱ्या एका साईभक्ताची इच्छा अखेर पूर्ण झाली आहे. साईबाबांच्या कृपेने आयुष्यात चांगले दिवस आल्याची भावना व्यक्त करत मुंबई येथील एका साईभक्त परिवाराने तब्बल 94 लाख 86 हजार 770 रुपये किमतीचे आकर्षक सुवर्ण घड्याळ साईबाबांच्या चरणी अर्पण केले आहे.
मुंबई येथील साईभक्त परिवाराने श्रद्धेपोटी हे अनमोल सुवर्ण घड्याळ साईबाबांना अर्पण केले आहे. या घड्याळाच्या निर्मितीसाठी 18 कॅरेटचे तब्बल 669.220 ग्रॅम सोने, 925 शुद्धतेची 319.720 ग्रॅम चांदी, तसेच 0.300 कॅरेट रंगीत खड्यांचा वापर करण्यात आला आहे.
या घड्याळाच्या मुख्य डायलभोवती अत्यंत नाजूक आणि आकर्षक कलाकुसर करण्यात आली आहे. घड्याळाच्या 12 वाजण्याच्या ठिकाणी दोन सुंदर मोरांची नक्षी साकारण्यात आली असून, 6 वाजण्याच्या ठिकाणीही दोन मोरांची मनमोहक कलाकृती कोरण्यात आली आहे. घड्याळाच्या बाजूनेही सोन्याचा वापर करण्यात आला असून, त्यावर चार सोन्याचे मोर साकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे घड्याळ केवळ वेळ दाखवणारे साधन न राहता, एक अप्रतिम सुवर्ण कलाकृती बनले आहे.
मुंबई येथील हा परिवार अनेक वर्षांपासून शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी येत आहे. पहिल्यांदा शिर्डीत आले असताना, साईबाबांच्या आरतीवेळी त्यांना सर्वांत मागे उभे राहावे लागले होते. त्यानंतर दुसऱ्यांदा दर्शनासाठी आले असताना, त्यांनी 25 हजार रुपयांची देणगी अर्पण केली. त्यामुळे आरतीच्या वेळी त्यांना थोडे पुढे उभे राहण्याची संधी मिळाली. यानंतर हळूहळू त्यांचा साई दरबारी येण्याचा प्रवास सुरूच राहिला.
याच काळात त्यांनी साईबाबांच्या चरणी एक मनोभावे प्रार्थना केली होती. "आज साईबाबांच्या कृपेने आमची वेळ बदलला असून, दिलेला शब्द पूर्ण करण्यासाठी आम्ही हे सोन्याचे घड्याळ साईबाबांच्या चरणी अर्पण करत आहोत", अशी भावना या साईभक्त परिवाराने व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, घड्याळ अर्पण करणाऱ्या या भाविक परिवाराने आपले नाव मात्र गुप्त ठेवले आहे.
या भाविक परिवाराने श्रद्धेने अर्पण केलेले हे सुवर्ण घड्याळ साईबाबांच्या समाधी मंदिरात बसवण्यात येणार असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे साईबाबांच्या दर्शनासाठी शिर्डीत येणाऱ्या लाखो भाविकांना आता हे घड्याळ पाहता येईल.
एकेकाळी फकीर अवस्थेत राहून संपूर्ण जीवन व्यतीत करणाऱ्या साईबाबांच्या दरबारात आज देशभरातील भाविकांकडून कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या अर्पण केल्या जात आहेत. साईबाबांचे सिंहासन असो, मंदिराचा कळस, त्यांचे वस्त्रालंकार असोत किंवा दैनंदिन पूजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू असोत; भक्तांच्या श्रद्धेतून अनेक वस्तूंना सोन्याचा साज चढला आहे.