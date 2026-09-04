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दहीहंडीनिमित्त मुंबईत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मोठे बदल; 'या' मार्गांवर 6 ते 16 तास नो-एन्ट्री!

दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 5 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबईतील वांद्रे, घाटकोपर परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लागू करून पर्यायी मार्ग जाहीर केले आहेत.

Mumbai Dahihandi 2026 Traffic Advisory
दहीहंडीनिमित्त मुंबईत वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मोठे बदल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 1:14 PM IST

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मुंबई : 5 सप्टेंबरच्या दहीहंडीच्या थरारासाठी मुंबई सज्ज झाली असताना शहरातील वाहतुकीलाही ‘ब्रेक’ लागणार आहे. गोविंदा पथकांची गर्दी, दहीहंडीचे कार्यक्रम आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनं शनिवारी वांद्रे आणि घाटकोपर परिसरातील काही महत्त्वाच्या मार्गांवरील वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय मुंबई वाहतूक पोलिसांनी घेतला आहे. काही मार्गांवर ठरावीक वेळेत प्रवेश बंद राहणार असून, वाहनचालकांना पर्यायी मार्गानं प्रवास करावा लागणार आहे.

वांद्र्यात सहा तास वाहतुकीवर निर्बंध

वांद्रे वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील जरीमरी रोडवर दहीहंडीचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठ उभारण्यात येणार असून मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, शनिवारी सायंकाळी 5 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत जरीमरी रोडवरील वाहतुकीत बदल करण्यात आला आहे.

एस. व्ही. रोडवरून दक्षिणेकडून हिल रोडच्या दिशेने जरीमरी रोडमार्गे जाणाऱ्या वाहनांना जरीमरी रोडवर प्रवेश बंद राहील. मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 115 अंतर्गत हा वाहतूक बदल करण्यात आला आहे. या वाहनांना विठ्ठल मंदिर सिग्नल येथून यू-टर्न घ्यावा लागेल. त्यानंतर एस. व्ही. रोडनं उत्तरेकडे जाऊन डॉ. व्ही. रघुनाथ मार्ग, सेंट मार्टिन रोड आणि पुढे हिल रोड अशा पर्यायी मार्गाचा वापर करता येईल.

घाटकोपरमध्ये साडेसोळा तास रस्ता बंद

घाटकोपरमध्ये वाहतूक निर्बंधांचा कालावधी आणखी मोठा आहे. अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोडवरील श्रेयस जंक्शन ते भीमनगर जंक्शनदरम्यानचा दक्षिणेकडील मार्ग सकाळी 7 ते रात्री 11.30 पर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद राहणार आहे. घाटकोपर पश्चिमेकडील साईनाथ नगर, टिळक वाडी येथे मोठ्या दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी होणारी गर्दी आणि सुरक्षेची गरज लक्षात घेऊन वाहतूक पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे. श्रेयस जंक्शनहून असल्फाकडे जाणाऱ्या वाहनांना पर्यायी मार्ग देण्यात आला आहे. वाहनचालकांनी लालबहादूर शास्त्री मार्गाच्या दक्षिणेकडील मार्गानं पुढे जावं. सर्वोदय जंक्शन येथे उजवीकडे वळून हिराचंद देसाई रोडमार्गे असल्फाच्या दिशेनं जाता येईल. पुढे अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोडला जोडता येणार आहे.

गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी वीमाकवच

दहीहंडीच्या उत्साहात गोविंदांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठीही प्रशासनानं योग्य उपाययोजना केल्या आहेत. यंदा 1 लाख 60 हजार गोविंदांना विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्व आल्यास 10 लाख रुपये; एका हाताचा, पायाचा किंवा डोळ्याचा कायमस्वरूपी वापर गमावल्यास 5 लाख रुपये, तर अपघाती दुखापतीवरील रुग्णालयीन उपचारासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे.

दरम्यान, दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 29 ऑगस्ट ते 27 सप्टेंबरपर्यंत शस्त्रे, स्फोटके, धारदार किंवा दुखापत करू शकणाऱ्या वस्तू बाळगण्यास मुंबई पोलिसांनी मनाई केली आहे. यात तलवार, भाला, चाकू, काठी, लाठी आदी वस्तूंवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अधिकृत अपवाद वगळता या वस्तू बाळगण्यावर किंवा त्यांच्या प्रदर्शनावर बंदी राहील.

दहीहंडीच्या आयोजनासाठी पोलीस, महापालिका आणि संबंधित यंत्रणांची रीतसर परवानगी घेणं, गोविंदांची नोंदणी करणं, विमा काढणं तसंच सुरक्षा साधनांची व्यवस्था करणं बंधनकारक आहे. 14 वर्षांखालील मुलांना मानवी मनोऱ्यात सहभागी करून घेता येणार नाही. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा जाळी, हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, गाद्या (मॅट), प्रथमोपचार आणि रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यावर प्रामुख्यानं भर देण्यात आला आहे.

गर्दीच्या मार्गांवर जाणं टाळा

दहीहंडीच्या दिवशी गर्दीच्या परिसरातून जाणं शक्यतो टाळावं, प्रवासाचं नियोजन आधीच करावं आणि वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. वाहतुकीसंदर्भात कोणत्याही मदतीसाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांची हेल्पलाइन 8454999999 उपलब्ध असेल.

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TAGGED:

MUMBAI DAHIHANDI TRAFFIC ADVISORY
MUMBAI DAHIHANDI ROAD CLOSURES
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