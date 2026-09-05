दहीहंडीच्या थरात 130 गोविंदा जखमी! : ‘परिवर्तन’ दहीहंडी आयोजनात सेफ्टी हार्नेस, सुरक्षा रोपचा अभाव
आतापर्यंत मुंबईतील दहीहंडी उत्सवामध्ये तब्बल 130 गोविंदा जखमी झाले आहेत. तर दहीहंडी कार्यक्रमात आतापर्यंत राज्यात दोन जणांचा बळी गेला आहे.
Published : September 5, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 8:35 PM IST
मुंबई : लाखोंच्या बक्षिसांच्या हंड्या फोडण्यासाठी सकाळपासून रस्त्यावर उतरलेल्या गोविंदांचा उत्साह सायंकाळपर्यंत कायम राहिला. मात्र, उंचच उंच मानवी मनोरे रचताना काहींचा तोल गेला आणि मुंबईतील विविध रुग्णालयांमध्ये जखमी गोविंदांची गर्दी झाली. महानगरपालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये एकूण ११८ गोविंदा जखमी झाल्याची नोंद आहे. यापैकी ८० जणांवर उपचार सुरू असून ३३ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले आहे, तर पाच जण रुग्णालयात दाखल आहेत. तर आतापर्यंत राज्यात दहीहंडीच्या उत्सवात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. दुसरीकडं सुप्रसिद्ध असलेल्या ‘परिवर्तन’ दहीहंडी आयोजनात सेफ्टी हार्नेस, सुरक्षा रोपचा अभाव असल्यानं गोविंदांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शहरातील रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक ८३ जखमींची नोंद : सकाळपासून मुंबईत ठिकठिकाणी दहीहंडीचा जल्लोष सुरू होता. ढोल-ताशांचा गजर, गोविंदा पथकांची लगबग आणि उंच थरांची चुरस यामुळे शहरातील वातावरण दहीहंडीमय झालं. हंडी फोडण्यासाठी थर रचताना काही गोविंदांना दुखापत झाली. त्यांना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयांत नेण्यात आलं. शहरातील रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक ८३ जखमींची नोंद झाली. यामध्ये केईएम रुग्णालयात सर्वाधिक २९ गोविंदा जखमी झाले. त्यापैकी १४ जणांवर उपचार सुरू असून १५ जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. नायर रुग्णालयात १७ गोविंदा जखमी झाले. विशेष म्हणजे, सर्व १७ जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलं. सायन रुग्णालयात सात जण जखमी झाले असून सर्वांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पूर्व उपनगरातील राजावाडी रुग्णालयात १३ जखमींची नोंद झाली. त्यापैकी चार जण दाखल असून चौघांवर उपचार सुरू आहेत, तर पाच जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पश्चिम उपनगरातील हिंदुजा रुग्णालयात आठ गोविंदा जखमी झाले असून सर्व आठ जणांवर उपचार सुरू आहेत. पोतदार रुग्णालयात ११ जण जखमी झाले असून त्यांच्यावरही उपचार सुरू आहेत. तर ठाण्यातील रुग्णालयात 12 गोविंदांवर उपचार करण्यात आले.
गोविंदा पथकांची थरांची चढाओढ : एकूण आकडेवारीनुसार पूर्व उपनगरातील रुग्णालयांत २१, तर पश्चिम उपनगरातील रुग्णालयांत १४ जखमी गोविंदांची नोंद झाली आहे. पूर्व उपनगरातील जखमींपैकी चार जण दाखल, सात जणांवर उपचार सुरू आणि दहा जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. पश्चिम उपनगरात सहा जणांवर उपचार सुरू असून आठ जणांना घरी सोडण्यात आलं. सकाळपासून सुरू असलेल्या दहीहंडीच्या उत्सवात गोविंदा पथकांची थरांची चढाओढ पाहायला मिळाली. मात्र, त्याचवेळी रुग्णालयांतील वाढती जखमींची संख्या उत्सवातील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणणारी ठरली आहे.
वरळीच्या जांबोरी मैदानावर गोविंदांचा थरार : दहीहंडीचा थरार अनुभवण्यासाठी वरळीच्या जांबोरी मैदानावर गोविंदांनी उपस्थिती लावली. भाजपा नेते संतोष पांडे यांच्या आयोजनाखाली झालेल्या ‘परिवर्तन दहीहंडी उत्सव-२०२६’मध्ये सकाळपासून शंभरहून अधिक गोविंदा पथकांनी सलामी दिली. मात्र, गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सेफ्टी हार्नेस, सुरक्षा रोप आणि सुरक्षा मॅटची व्यवस्था प्रत्यक्ष मैदानात दिसून आली नसल्याचं गोविंदा पथकांकडून सांगण्यात आलं. पावसामुळे मैदानात चिखल झालेला असतानाही काही पथकांनी याच ठिकाणी सहा-सात थरांचे मानवी मनोरे रचले. दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोरे रचताना गोविंदांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना यापूर्वीही प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. सुरक्षा साधनं, वैद्यकीय व्यवस्था आणि कार्यक्रमासाठी आवश्यक परवानग्यांवर भर देण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांकडूनही दहीहंडी समिती आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन उत्सवाच्या आयोजनाबाबत मार्गदर्शन केलं जाते.
चिखलातच सहा-सात थर : जांबोरी मैदानात सकाळपासून दुपारी चारपर्यंत शंभरहून अधिक गोविंदा पथकांनी सलामी दिल्याचे दिसून आलं. यातील अनेक पथके सहा ते सात थर रचत होती. मात्र, सर्वात उंच थरावर चढणाऱ्या गोविंदासाठी सुरक्षा हार्नेसला जोडण्यासाठी सुरक्षा रोप उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचा दावा काही गोविंदांनी केला. पावसामुळे मैदानातील काही भागात मोठ्या प्रमाणात चिखल झाला होता. अशा परिस्थितीत मानवी मनोरे रचताना पाय घसरण्याचा धोका वाढतो. तरीही संबंधित ठिकाणी सुरक्षा मॅट किंवा कुशनिंगची व्यवस्था नसल्याचं गोविंदा पथकातील सदस्यांनी सांगितलं. एका गोविंदानं सांगितलं की, "आयोजकांकडून दोन-तीन ठिकाणी मनोरे रचून सलामी देण्यास सांगितलं जात होतं. ज्या ठिकाणी त्यांच्या पथकानं मनोरा रचला, तिथं नुकताच पाऊस झाल्यानं चिखल झाला होता. "चिखलामुळे पाय घसरत होते. तिथं सुरक्षा मॅट टाकलेली नव्हती. सुरक्षा हार्नेस किंवा किमान सुरक्षा रोप असणं आवश्यक होतं. मात्र सकाळपासून सुरक्षा रोपचा वापर झालेला दिसला नाही,” असा दावा या गोविंदानं केला.
‘सुरक्षा रोप असती तर भीती कमी झाली असती’ : पथकातील सर्वात वरच्या थरावर असलेल्या चिमुकल्यानं देखील सुरक्षेच्या अभावाबाबत चिंता व्यक्त केली. “हार्नेसला सुरक्षा रोप जोडलेले असेल तर वरच्या थरावरून खाली पडताना भीती कमी होते. मात्र येथे सुरक्षा रोप नसल्यामुळे वरच्या थरावर चढतानाही भीती वाटत होती,” असं त्यानं सांगितले.
१४ वर्षांखालील गोविंदांच्या सहभागाचाही सवाल : दरम्यान, जांबोरी मैदानावरील अनेक पथकांच्या सर्वात उंच थरावर असलेल्या गोविंदांचे वय १४ वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे त्यांच्या शरीरयष्टीवरून जाणवत असल्याचा दावा उपस्थितांकडून करण्यात आला. हा आरोप खरा आहे की नाही, याची खातरजमा संबंधित गोविंदांच्या जन्मतारखेच्या कागदपत्रांवरून होणं आवश्यक आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर १४ वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीच्या मानवी मनोऱ्यात सहभागी करण्यास निर्बंध आहेत. त्यामुळे आयोजकांकडील पथकांची नोंदणी आणि वयाची पडताळणी झाली होती का, हा प्रश्नही आता उपस्थित झाला आहे.
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