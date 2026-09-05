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मुंबईत दहीहंडीचा आनंद ठरला काळ! मालाडमध्ये 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू, परिसरात हळहळ

मुंबईतील मालाड पश्चिम येथील मालवणी परिसरात दहीहंडी बांधलेला इमारतीचा खांब कोसळल्यानं 7 वर्षीय रुद्र कदमचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.

Mumbai Malad Dahi Handi Accident
मालाडमध्ये दहीहंडीदरम्यान खांब कोसळून 7 वर्षीय मुलाचा मृत्यू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 5, 2026 at 5:34 PM IST

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मुंबई : एका बाजूला मोठ्या उत्साहामध्ये संपूर्ण राज्यभर दहीहंडी उत्सव साजरा केला जात असताना दुसरीकडे मुंबईतील मालाड भागामध्ये एका सात वर्षीय मुलाचा दहीहंडी फोडताना विटांचा खांब कोसळून त्याखाली दबून मृत्यू झाल्याची दुःखद बातमी समोर आली आहे.

नेमकी घटना काय घडली?

शनिवारी मालाड पश्चिम येथील मालवणी परिसरातील मार्वे रोडवरील चिकुवाडी येथील एकता वेल्फेअर सोसायटीत चिमुकल्यांनी दरवर्षीप्रमाणे दहीकाला उत्सव साजरा करण्याचं ठरवलं होतं. त्यासाठी मुलांनी हंडी बांधताना दोर एका झाडाला आणि इमारतीच्या तळमजल्यावरील एका खांबाला बांधला. मात्र, हंडी फोडण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच तो खांब अचानक कोसळला आणि सात वर्षीय रुद्र कदमच्या डोक्याला गंभीर मार लागला.

रुद्रला तातडीनं उपचारासाठी मालवणी जनरल रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं. दहीहंडीच्या जल्लोषात घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

32 जखमी गोविंदांची नोंद

मुंबई महापालिका आणि विविध शासकीय रुग्णालयांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 32 जखमी गोविंदांची नोंद झाली आहे. यापैकी 28 गोविंदांना उपचारानंतर रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून, चार जणांवर अद्याप उपचार सुरू आहेत.

दहीहंडी उत्सवासाठी मुंबईतील विविध भागांत सकाळपासूनच गोविंदा पथकांची लगबग सुरू होती. मोठमोठे मानवी मनोरे रचत हंडी फोडण्यासाठी पथकांमध्ये चुरस पाहायला मिळाली. लाखो रुपयांची बक्षीसं असलेल्या दहीहंड्यांमुळे गोविंदा पथकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. मात्र, थर रचताना तोल गेल्यानं काही गोविंदांना दुखापत झाली.

पूर्व उपनगरांतील रुग्णालयांमध्ये दोन गोविंदा जखमी झाल्याची नोंद झाली. या दोन्ही गोविंदांना उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर पश्चिम उपनगरांतील रुग्णालयात एका जखमी गोविंदाची नोंद झाली असून, त्यालाही उपचारानंतर डिस्चार्ज देण्यात आला आहे.

दहीहंडीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका आणि रुग्णालय प्रशासनानं जखमी गोविंदांवर तातडीनं उपचार करण्यासाठी व्यवस्था केली होती. उत्सवादरम्यान संभाव्य दुखापती लक्षात घेऊन रुग्णालयांमध्ये आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध ठेवण्यात आल्या होत्या. गोविंदा पथकांनी मानवी मनोरे रचताना सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करावं, तसंच दुखापत झाल्यास तातडीनं वैद्यकीय मदत घ्यावी, असं आवाहनही करण्यात आलं होतं.

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TAGGED:

MALAD DAHI HANDI TRAGEDY
MUMBAI DAHI HANDI ACCIDENT
मालाड दहीहंडी मृत्यू
गोविंदा मृत्यू मुंबई 2026
MALADDAHI HANDI ACCIDENT DEATH

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