दादरच्या प्रसिद्ध 'बंगाल क्लब' दुर्गापूजेला 91 वर्ष पूर्ण; यंदा नवरात्रोत्सवात खास काय?
दादरच्या बंगाल क्लबमध्ये 'प्रकृती शक्ती' थीमवर पर्यावरणपूरक मंदिराची भव्य प्रतिकृती साकारून नवरात्रोत्सव साजरा होत आहे. याची सविस्तर माहिती घेतलीय ईटीव्ही भारतचे चिन्मय जगताप यांनी.
Published : October 17, 2026 at 4:19 PM IST
मुंबई : संपूर्ण देशभरात नवरात्रोत्सवाचा मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे. याच धर्तीवर मुंबईमध्येही असाच जल्लोष दिसून येत आहे. मुंबईतील दादर परिसरातील शिवाजी पार्क येथे गेल्या 91 वर्षांपासून 'द बंगाल क्लब'तर्फे देवीची प्रतिष्ठापना करण्यात येते.
यंदाच्या वर्षी आम्ही 'प्रकृती शक्ती'ला (निसर्गाच्या शक्तीला) वंदन करण्यासाठी हा उत्सव साजरा करत आहोत, अशी माहिती मंडळाचे खजिनदार सौमिक मित्रा यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. नुकतीच नेपाळसह अनेक भागांमध्ये निसर्गाच्या विनाशाची मोठी आपत्ती ओढवली होती. अशा दुर्दैवी घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी आम्ही यंदा प्रकृती शक्तीला वंदन करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
नऊ दिवस कशी होते दुर्गा पूजा?
याविषयी माहिती देताना मित्रा म्हणाले की, षष्ठीला म्हणजे नवरात्रोत्सवाच्या सहाव्या दिवशी या ठिकाणी देवी विराजमान होते. त्यानंतर तीन दिवस आम्ही मनोभावे देवीची पूजा करतो आणि दहाव्या दिवशी म्हणजेच दसऱ्याला देवीचे विसर्जन होतं. अष्टमी आणि नवमीला या ठिकाणी 'संधी पूजा' केली जाते. तसंच पाण्यामध्ये देवीचं प्रतिबिंब पाहून आम्ही देवीची पूजा करतो. यंदाचं वर्ष आमच्यासाठी अत्यंत खास आहे; कारण आम्हाला महाराष्ट्र टूरिझमतर्फे (पर्यटन विभाग) प्रमाणपत्रही मिळालं आहे. येथे रोज सकाळी सात वाजता पूजेला सुरुवात होते, तर दुपारी एक वाजता 'भोग' चढवला जातो. सायंकाळी भक्तीमय वातावरणामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रम घेतले जातात. या उत्सवात सादर होणारा 'धुनुची नृत्य' प्रकार भाविकांसाठी मुख्य आकर्षणाचे केंद्र बनतो.
यंदाचा देखावा काय संदेश देतो?
यावर बोलताना ते म्हणाले की, दरवर्षी आमचा देखावा आकर्षणाचं केंद्र असतो. सुप्रसिद्ध कला दिग्दर्शक दिवंगत नितीन चंद्रकांत देसाई हे पूर्वी आमचा देखावा तयार करत असत. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत यंदा रूपीन सूचक यांनी हा भव्य देखावा साकारला आहे. यंदा आम्ही एका भव्य मंदिराची प्रतिकृती उभी केली असून, त्या माध्यमातून बंगालची पारंपारिक दुर्गादेवी दाखवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे, असं सौमिक मित्रा यांनी सांगितलं.
देवीची मूर्ती नक्की कशी आहे?
याविषयी सांगताना सौमिक मित्रा म्हणाले की, देवीचं हे रूप 'महिषासुरमर्दिनी'चं आहे. असुरांचा विनाश करणारी अशी ही भव्य मूर्ती असून, तिचं दर्शन घेण्यासाठी केवळ मुंबईतूनच नव्हे, तर विविध भागांतून मोठ्या प्रमाणावर भाविक येथे येत आहेत.
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