मुंबईकरांमध्ये सायक्लोथॉन 2025 चा उत्साह, पर्यावरण संवर्धनासह हवेची गुणवत्ता सुधारण्याकरता सायकलिंग एक उत्तम पर्याय

यंदाच्या सायक्लोथॉनमध्ये वेगवेगळ्या अंतरासाठी विविध वयोगटातून यंदा 6000 हून अधिक स्पर्धक सहभागी झाले. अभिनेता सुनिल शेट्टी यानं सायक्लोथॉनमध्ये सहभागी होऊन सायकल चालविण्याचं महत्त्व सांगितलं.

Mumbai cyclothon 2025
सायक्लोथॉन २०२५ (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 12:34 PM IST

Updated : November 30, 2025 at 1:30 PM IST

मुंबई : रविवारच्या सकाळी बीकेसी परिसरात मुंबई सायक्लोथॉन 2025 पार पडली. यंदाचं हे या स्पर्धेचं चौथं वर्ष होतं. पहिल्यांदा आयर्नमॅन स्पर्धा जिंकून आपल्या फिटनेसचं नाणं खणणीत वाजवणारे मुंबई पोलीस दलातील आयपीएस अधिकारी कृष्णप्रकाश यांनी पुढाकार घेऊन 2022 मध्ये या स्पर्धेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात प्रदूषण वाढल्यानं खालावलेली दृष्यमानता आणि घसरलेला हवेचा दर्जा पाहता अनेकांनी सायकलचा दैनंदिन जीवनात करणं गरजेचं आहे, अशी भावना अनेक सायकलिस्टनं ई टीव्ही भारतशी बोलताना व्यक्त केली.

कशी असते मुंबई सायक्लोथॉन स्पर्धा - वांद्रे-कुर्ला संकुल अर्थात बीकेसी ते वरळी सागरी सेतू या मार्गावर सायक्लोथॉन पार पडते. यात राजीव गांधी सागरी सेतू अर्थात सी लिंकवरून जाणारा मार्ग हे या सायक्लोथॉनचं सर्वात मोठ आकर्षण असतं. मुंबईत सध्या अनेक सायक्लोथॉन आयोजित होत असल्या तरी खरी सुरूवात 2022 च्या मुंबई सायक्लोथॉनंच झाली होती. पर्यावरणपूरक जीवनाविषयी नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणं आणि सायकलिंग सारख्या पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या पर्यायांबद्दल त्यांना जाणीव करुन देणं, हेच या स्पर्धेचं मुख्य उद्दिष्ट असल्याचं स्पर्धेचे संचालक कृष्णप्रकाश यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं. यंदाच्या सायक्लोथॉनमध्ये वेगवेगळ्या अंतरासाठी विविध वयोगटातून यंदा 6,000 हून अधिक स्पर्धक सहभागी झाले होते.

मुंबईकरांमध्ये सायक्लोथॉन 2025 चा उत्साह, (Source- ETV Bharat Reporter)


सायकलिंगकरता मुंबईकरांचा उत्साह जबरदस्त - सुनील शेट्टीनं यंदाच्या सायक्लोथॉनकरता सुनील शेट्टीनं विशेष उपस्थिती लावली होती. सध्या, मुंबईकरांमध्ये फिटनेसविषयी फार जागरूकता आहे. लोकांना उत्तम आरोग्य राखण्यासाठी आवश्यकता, याची पूर्ण कल्पा आलीय. लोकांनी चालत फिरत रहिलं पाहिजे. व्यक्ती चालती-फिरती राहली तर त्याचं कुटुंबही निरोगी राहतं. तसेच उत्तम मानसिक आरोग्याचं गुपित हे एकत्र कुुटुंब पद्धतीत दडलंय. जर कुटुंब एकत्र असेल तर घरातील वृद्ध व्यक्तींचा तरूणांना फायदाच होईल, असंही सुनील शेट्टीनं यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं.

काय आहे सायक्लोथॉनचा अनुभव? (Source- ETV Bharat Reporter)

काय आहेत स्पर्धकांच्या प्रतिक्रिया?प्रत्येकानं प्रदूषण करणारे वाहन टाळून सायकल चालवावी. सायकल चालविल्यानं प्रदूषणही कमी होते आणि आरोग्यही चांगले राहते. २५ किमीचा टप्पा पूर्ण केला. खूप चांगलं नियोजन केलं होतं, असे ठाण्यातून आलेल्या स्पर्धकानं सांगितलं. स्पर्धेत सहभागी झालेल्या एका महिलेनं सांगितलं, वाहतुकीचं आज चांगलं नियोजन होतं. सायकलिंग हे पर्यावरण आणि आरोग्यासाठी मदतचीचं आहे.ठाण्याहून आलेल्या चिराग यांनी सांगितलं, स्पर्धेत उत्तम नियोजन करण्यात आलं. अशा सायक्लोथॉननमुळे लोकांना सायकलिंग चालविण्यासाठी जागरुकता वाढते. फक्त सकाळी नाही तर भाजीपाला आणणे यासारख्या कामासाठी सायकलीचा वापर करावा. सायकलिस्ट म्हणून खूप मजा आली. एक्यूआय वाढत असल्यानं प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रशासनानं उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त एका तरुणीनं व्यक्त केली.

Mumbai cyclothon 2025
सायक्लोथॉन २०२५ (Source- ETV Bharat Reporter)

विशेष पोस्टल स्टँपचं अनावरण- यंदाच्या सायक्लोथॉनला पहाटेच्यावेळी उपस्थित राहून बॉलिवूड स्टार जॅकी श्रॉफनं फ्लॅग ऑफ केलं. तर मॅरेथॉनच्या शेवटी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते एका सायकलिंगशी निगडीत एका विशेष पोस्टल स्टँपचं अनावरणही करण्यात आलं. यंदाच्या वर्षी पर्यावरण संवंर्धनासह उत्तम मानसिक आरोग्याची महती लोकांपर्यंत पोहचवणं, हे स्पर्धेचं मुख्य उद्दिष्ट होतं. एमपावर या सेवेभावी संस्थेच्या अध्यक्ष परविन शेख यांच्यासह त्यांच्या संपूर्ण टीमनं यंदाच्या मुंबई साक्लोथॉनकरता विशेष जनजागृती मोहीम राबवली.

Mumbai cyclothon 2025
सायक्लोथॉन २०२५ (Source- ETV Bharat Reporter)



सायकलिंगचे मानवी शरीरावर होणारे शास्त्रीय फायदे - 18 ते 30 वयोगट आणि 65 ते 80 वयोगटातील 72 महिला आणि पुरुषांचा समावेशाचा एक सर्व्हे करण्यात आलंय. या सर्वेक्षणात सहभागी व्यक्तींकडून हाय-इंटेसिटी ट्रेनिंगपासून वेट ट्रेनिंग आणि कंबाईन ट्रेनिंगसारख्या गोष्टी करवून घेण्यात आल्या आहेत. सामान्यत: वाढत्या वयाची चिन्हं चेहरा किंवा शरीरावर प्रकर्षानं जाणवतात. त्यापासून बचाव करण्यासाठी 4 मिनिटांची सायकलिंग फायदेशीर आहे, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट झालंय. विशेष म्हणजे इतर व्यायामांपेक्षा सायकलिंग हा उपाय अधिक फायदेशीर असल्याचं सिद्ध झालंय. वर्कआऊटसाठी फारसा वेळ मिळत नाही, अशांसाठी सायकलिंग हा एक पर्याय उत्तम मानला जातो, हे संशोधन एका जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालं होतं. संशोधकांच्या माहितीनुसार, शॉर्ट बर्स्ट एक्सरसाईजमुळे शरीर तंदुरुस्त होतं. लठ्ठपणा कमी होण्यास मदत होते. मधुमेहापासूनही दूर राहण्यास सायकलिंगची मोलाची मदत होते, असे अनेक डॉक्टरही सांगतात.

Mumbai cyclothon 2025
सायक्लोथॉन २०२५ (Source- ETV Bharat Reporter)

Last Updated : November 30, 2025 at 1:30 PM IST

