दहशतवाद्यांशी संबंधित हवाला रॅकेटचा पर्दाफाश; मुंबई सीमाशुल्क विभागाची दोन दशकांतील सर्वात मोठी कारवाई!

मुंबई कस्टम विभागानं गेल्या दोन दशकांतील सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. त्यांनी दहशतवाद्यांशी संबंधित एका हवाला रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे.

Mumbai Customs Busts Major Illegal Hawala Racket
दहशतवाद्यांशी संबंधित हवाला रॅकेटचा पर्दाफाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 28, 2025 at 7:34 AM IST

1 Min Read
मुंबई : येथील कस्टम विभागानं एका अनधिकृत हवाला रॅकेटविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. मेसर्स एच. एम. फॉरेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीतून एकूण 7 लाख रुपयांचे परदेशी चलन आणि 2 कोटी रुपयांच्या भारतीय चलनी नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत. हसन मोहम्मद करोडिया उर्फ हसन गोगा याच्याकडून ही संपूर्ण रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : परदेशातून अनधिकृतरीत्या तस्करीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात परदेशी चलन हसन गोगा नावाच्या हवाला व्यापाऱ्याकडे येत असल्याची गुप्त माहिती गुप्तचर विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार सीमाशुल्क विभागानं सापळा रचून गोगाच्या कार्यालयावर छापा टाकला. या छाप्यात गोगाकडून मोठ्या प्रमाणात भारतीय चलनी नोटा आढळून आल्या असून त्या संशयास्पद असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे प्राथमिक तपासात गोगाचा अतिरेकी संघटनांशी संबंध असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. देशाच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणी सध्या कसून चौकशी सुरू आहे.

गोगा हा परदेशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांमार्फत परदेशी चलन भारतात आणायचा. याकामात तो विद्यार्थ्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात करत असे. भारतात आल्यानंतर ते परदेशी चलन तो भारतीय चलनच्या बदल्यात विकत घ्यायचा. याच पद्धतीने तो परदेशी चलन परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांमार्फत भारताबाहेरही नियमितपणे पाठवायचा. या संपूर्ण देवाणघेवाणीत दुबई आणि इतर आखाती देशांत ये-जा करणाऱ्यांचा विशेष वापर होत होता. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय हवाला व तस्करीच्या रॅकेटशी या नेटवर्कचा थेट संबंध असल्याचे महत्त्वाचे धागेदोरे तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती लागले आहेत.

गेल्या दोन दशकांतील कस्टमची सर्वात मोठी कारवाई : हसन गोगाला 26 नोव्हेंबर रोजी कस्टम कायद्याचे कलम 1962 तसेच FEMA (Foreign Exchange Management Act) चे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे.

त्याला शुक्रवारी (28 नोव्हेंबर) मुंबईतील किल्ला कोर्टात हजर केलं असता, न्यायालयानं त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली. सध्या या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. चलनी नोटा व परदेशी चलन जप्तीच्या बाबतीत गेल्या दोन दशकांतील ही कस्टम विभागाची सर्वात मोठी कारवाई असल्याचं सांगितलं जात आहे.

