राज्यातील मोठ्या रेल्वे जंक्शनवर 'वंदे भारत'ला आजपासून अधिकृत थांबा, प्रवाशांना मोठा दिलासा; पाहा नवं वेळापत्रक
मध्य रेल्वेनं मुंबई ते साईनगर शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेसला आज 27 नोव्हेंबरपासून मोठ्या रेल्वे स्थानकावर अधिकृत प्रवासी थांबा मंजूर केला आहे.
Published : November 27, 2026 at 10:56 AM IST
मनमाड Passenger Halt At Manmad Jn : उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांची दीर्घकाळची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) ते साईनगर शिर्डी दरम्यान धावणाऱ्या 'वंदे भारत एक्सप्रेस'ला मनमाड जंक्शन रेल्वे स्थानकावर आता अधिकृत प्रवासी थांबा मंजूर करण्यात आला आहे. आज, 27 नोव्हेंबरपासून या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली असून, यामुळं मनमाडसह नाशिक, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील प्रवाशांचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सोयीचा होणार आहे.
तांत्रिक थांब्याचं रुपांतर प्रवासी थांब्यात : आतापर्यंत मुंबई-शिर्डी वंदे भारत एक्सप्रेस केवळ तांत्रिक कारणांसाठी मनमाड स्थानकावर थांबत होती. तिकीट आरक्षणाची किंवा प्रवाशांना चढ-उतार करण्याची सोय नसल्यानं स्थानिक नागरिकांना इतर स्थानकांवरुन प्रवास करावा लागत होता. प्रवाशांची ही गैरसोय लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेनं दोन्ही बाजूंच्या फेऱ्यांना मनमाड इथं दोन मिनिटांचा अधिकृत थांबा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक क्षणाचं स्वागत करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनातर्फे आज सकाळी मनमाड स्थानकावर गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
मध्य रेल्वेने साईनगर शिर्डी–मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसला मनमाड रेल्वे स्थानकावर अतिरिक्त थांबा मंजूर केला आहे. हा थांबा २७ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. 🔹 गाडी क्र. 22224 | साईनगर शिर्डी–मुंबई एक्सप्रेस मनमाड स्थानक येथे आगमन : १८:५० वाजता आणि प्रस्थान : १८.५२ वाजता असेल. 🔹 गाडी क्र. 22223 | मुंबई–साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस मनमाड स्थानक येथे आगमन : ०९:५३ वाजता आणि प्रस्थान : ०९:५५ वाजता असेल. या निर्णयामुळे मनमाड व परिसरातील प्रवाशांना मुंबई आणि साईनगर शिर्डी दरम्यान प्रवास करणे अधिक सोयीचे होणार असून रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला बळकटी मिळणार आहे. अधिक माहितीसाठी रेल्वेची अधिकृत वेबसाइट किंवा NTES ॲपला भेट द्या. #CentralRailway #VandeBharat #Manmad #IndianRailways— DRM Bhusaval (@BhusavalDivn) November 26, 2026
मुंबई-शिर्डी-मुंबई वंदे भारतचं मनमाड स्थानकावरील वेळापत्रक :
- गाडी क्रमांक 22223 (मुंबई CSMT ते साईनगर शिर्डी) : ही गाडी मंगळवार वगळता आठवड्यातून सहा दिवस सकाळी 9 वाजून 53 मिनिटांनी मनमाड स्थानकावर पोहोचेल आणि दोन मिनिटांच्या थांब्यानंतर 9 वाजून 55 मिनिटांनी शिर्डीकडे रवाना होईल.
- गाडी क्रमांक 22224 (साईनगर शिर्डी ते मुंबई CSMT) : परतीच्या प्रवासात ही गाडी मंगळवार वगळता आठवड्यातून सहा दिवस सायंकाळी 6 वाजून 50 मिनिटांनी मनमाडला येईल आणि 6 वाजून 52 मिनिटांनी मुंबईच्या दिशेनं मार्गस्थ होईल. इतर रेल्वे स्थानकांवरील वेळेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
शिर्डीला जाणाऱ्या भाविकांना मोठा फायदा : मनमाड हे मध्य रेल्वेचं एक महत्त्वाचं जंक्शन असल्यानं या थांब्यामुळं व्यापार, पर्यटन आणि शिर्डीला जाणाऱ्या भाविकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. प्रवाशांनी तिकीट आरक्षणासाठी आणि वेळेच्या अद्ययावत माहितीसाठी रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा 'NTES' ॲपचा वापर करावा, असं आवाहन रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात आलं आहे.
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