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मुंबईच्या पायधुनी परिसरात वॉचमनकडून चिमुरडीवर अत्याचार; आरोपी अटकेत, परिसरात तणावाचं वातावरण

मुंबईच्या पायधुनी परिसरात चिमुरडीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला अटक झाली आहे. माहिती मिळताच स्थानिकांकडून पोलील ठाण्याला घेराव घालण्यात आला. सांत्वनासाठी आलेल्या विधानसभा अध्यक्षांनाही स्थानिकांनी जाब विचारला.

Mumbai crime news
संतप्त जमावाला नियंत्रणात आणताना पोलीस (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 12, 2026 at 10:20 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 10:39 PM IST

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मुंबई: नरसापूरच्या नरधमाला फाशीची शिक्षा सुनावून काही दिवस उलटले नाहीत तोपर्यंत दक्षिण मुंबईतूनही अशीच एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. रविवारी दुपारी पायधुनी परिसरात एका 7 वर्षांच्या अल्पवयीन बालिकेवर नजीकच्या गोदामातील सुरक्षारक्षकानं लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना समोर आलीय. पीडित चिमुरडीला तात्काळ गंभीर अवस्थेत उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तिच्यावर वैद्यकीय पथकाच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत.



काय घडलीय घटना - पीडित मुलगी नजीकच्या वॉशरूममध्ये गेली असताना, जवळच तैनात असलेल्या या नराधम सुरक्षारक्षकाची नजर तिच्यावर पडली. तिच्यापाठोपाठ आत शिरून या नराधमानं तिच्यावर अत्याचार केले. या अत्याचारात ही बालिका गंभीर जखमी झाली आहे. तिला तातडीनं नजीकच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं. सध्या तिच्यावर जेजे रूग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

पोलिसांनी काय सांगितलं? (Source- ETV Bharat Reporter)


नागरिकांचा तीव्र आक्रोश आणि रास्तारोको - या घटनेची माहिती आसपासच्या परिसरात संतापाची तीव्र लाट उसळली. शेकडो संतप्त नागरिकांनी एकत्र येत पायधुनी पोलीस ठाण्याबाहेर निदर्शने करत जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. त्यांनी पोलीस ठाण्याला घेराव घातला. आरोपीला तात्काळ फाशीची शिक्षा द्यावी, या मागणीसाठी नागरिकांनी मुख्य रस्त्यावर उतरून काहीकाळ 'रास्तारोको' आंदोलन केलं. त्यामुळे परिसरातील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी पोहोचलेले विधानसभा अध्यक्ष आणि स्थानिक आमदार राहुल नार्वेकर पोहोचले. यावेळी संतप्त जमाव आणि पीडितेच्या नातेवाईकांनी त्यांना थेट घेराव घालून आपला रोष व्यक्त केला.



पोलिसांकडून आरोपीला अटक - या घटनेची माहिती मिळताच पायधुनी पोलिसांनी वेगानं सूत्रं हलवत आरोपीला अटक केली आहे. त्याच्यावर बलात्कार आणि पोस्कोच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केलाय. सोमवारी या आरोपीला रिमांडसाठी कोर्टात हजर केलं जाईल, अशी माहिती मुंबई पोलीस उपायुक्त विजयकांत सागर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. जमावाचा वाढता रोष आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता, पोलीस ठाणे आणि संपूर्ण पायधुनी परिसरात अतिरिक्त पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आलीय.

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Last Updated : July 12, 2026 at 10:39 PM IST

TAGGED:

MINOR GIRL RAPE IN PAYDHUNI AREA
WATCHMAN ARRESTED IN POCSO CASE
पायधुनी अल्पवयीन बलात्कार प्रकरण
मुंबई पोलीस उपायुक्त विजयकांत सागर
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