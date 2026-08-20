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धावत्या लोकलमधून फेकून दिलेल्या दिव्यांग प्रवाशाचा मृत्यू; आरोपीला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

दिव्यांग प्रवाशाला डब्यातून ढकलून देणाऱ्या प्रवाशाला पोलिसांनी अटक केली आहे. दिव्यांगाच्या मृत्यूनंतर प्रवाशामधून हळहळ व्यक्त होत आहे.

Mumbai local death news
प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 10:57 PM IST

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मुंबई - मायानगरीची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकलमधून प्रवास करताना मुंबईकरांना अक्षरश: प्राण धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. अशातच मुंबई लोकलमध्ये धक्कादायक घडली आहे.

पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट बोरिवली लोकलमध्ये दिव्यांग डब्यात झालेल्या वादावरून एका 62 वर्षीय प्रवाशाला धावत्या लोकलमधून ढकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटना वांद्रे -माहीम दरम्यान गुरुवारी घडली. या घटनेमध्ये दिव्यांग प्रवाशाचा मृत्यू झाला आहे.

पश्चिम रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, 20 ऑगस्ट 2026 रोजी दुपारी 1 वाजून 22 मिनिटांनी चर्चगेट बोरिवली लोकल ट्रेनमधील दिव्यांग डब्यातून एका प्रवाशाला खाली ढकलून दिल्याची घटना नोंदवण्यात आली आहे. ही घटना लोकल माहीम ते वांद्रे स्थानकादरम्यान जात असताना घडली. दिव्यांग डब्यात बसण्याच्या जागेवरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद झाला या वादातून आरोपीने केजितन पाल डेनिस पिरिस या 62 वर्षीय सांताक्रुज येथे राहणाऱ्या प्रवाशाला चालत्या लोकल ट्रेनमधून खाली ढकलून दिले. या घटनेमुळे 65 वर्षीय प्रवासी गंभीरित्या जखमी झाले. 2 वाजून 45 मिनिटाला जखमी व्यक्तीला उपचारासाठी वांद्रे येथील भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमी व्यक्तीची प्रकृती अतिशय चिंताजनक होती. त्यानंतर उपचारादरम्यान दिव्यांग व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. केजितन पाल डेनिस पिरिस यांना ढकलून देणाऱ्या आरोपीला ओळखले आहे. 48 वर्षीय अमजद शराफुद्दीन शेख असे आरोपीचं नाव आहे. वांद्रे रेल्वे पोलिसांनी ओळख पटवून ताब्यात घेतलं आहे. वांद्रे जीआरपीने (GRP BA) या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

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MUMBAI CRIME NEWS

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