ETV Bharat / state

मोठ्यानं गाणी लावली म्हणून भावांमधील वाद विकोपाला; वडील आणि भावाची निर्घृण हत्या

विक्रोळीच्या पार्क साईट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुरूवारी पहाटे दोन भावांनी वडील एका लहान भावाची हत्या केली. हत्येचं कारण क्षुल्लक असल्यानं खळबळ उडाली आहे.

Mumbai crime news
कुटुंबातील व्यक्ती (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : पूर्व उपनगरातील विक्रोळी परिसरात गुरूवारी सकाळी खळबळजनक घटना झाली आहे. पार्कसाईट परिसरात घडलेल्या एक धक्कादायक घटनेत क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या वादात एकाच कुटुंबातील दोघांची हत्या करण्यात आलीय. यात एका 14 वर्षाच्या लहान मुलाचाही समावेश आहे. तर हत्या करणारे दुसरे-तिसरे कुणी नसून त्यांचे भाऊ आहेत.


काय घडलीय घटना - राहुल नगर भागात गुरूवारी पहाटेच्या सुमारास एका घरात मोठ्या आवाजात गाणी लावण्याच्या क्षुल्लक कारणावरून सख्ख्या भावांमध्ये तुफान वाद झाला. या वादाचे रूपांतर पुढे भीषण हाणामारीत होऊन दोघा भावांनी तिसऱ्या भावाच्या कुटुंबावर धारदार शस्त्रानं प्राणघातक हल्ला केला. या घटनेत वडील सुनील विश्वकर्मा (40) आणि त्यांचा मुलगा श्लोक विश्वकर्मा (14) यांच्यावर चाकूनं हल्ला करण्यात आला. गंभीर जखमी झालेल्या दोघांचा राजावाडी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर या हल्ल्यात सुनील यांची पत्नी अंजू विश्वकर्मा आणि त्यांचा धाकटा मुलगा विवान विश्वकर्मा हे गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.



मोठ्या आवाजात गाणी लावण्यावरून वाद - या घटनेनंतर पार्क साईट पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार या कुटुंबातील चार भाऊ एकाच चाळीत वर-खाली राहत होते. 6 ऑगस्ट रोजी पहाटेच्या सुमारास सुनील विश्वकर्मा यांनी घरात मोठ्या आवाजात गाणी लावली होती. या आवाजाला कंटाळून त्यांचा भाऊ सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. याच कारणावरून भावांमध्ये बाचाबाची सुरू झाली. मात्र, काही कळायच्या आत हा वाद विकोपाला गेला. रागाच्या भरात सुरेंद्र आणि सूरज या दोघांनी लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत थेट घरातील धारदार शस्त्रानं सुनील विश्वकर्मा आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर हल्ला चढवला. हा हल्ला इतका भयंकर होता की, सुनील विश्वकर्मा यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांचा 14 वर्षांच्या मोठा श्लोक याला रूग्णालयात दाखल करताच मृत घोषित करण्यात आलं. याशिवाय या हल्ल्यात सुनील यांची पत्नी अंजू विश्वकर्मा आणि लहान मुलगा विवान विश्वकर्मा हे दोघेही गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर सध्या घाटकोपर येथील राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगण्यात येत आहे.


पार्क साईट पोलिसांकडून तपास सुरू - स्थानिकांनी या घटनेची माहिती देताच पार्क साईट पोलिसांचं पथक तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालं. सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा या दोघांना ताब्यात घेतलेलं आहे. घटनास्थळाचा पंचनामा आणि फॉरेन्सिक तपास सुरू आहे. या हल्ल्याचं नेमकं कारण आणि संपूर्ण घटनाक्रम उलगडण्यासाठी पोलीस आता अधिक तपास करत आहेत. याप्रकरणी विश्वकर्मा कुटुंबियांचे शेजारी आणि चाळीतील इतरांचे जबाब नोंदवून घेण्यात आलेत. “घरात मोठ्या आवाजात संगीत लावल्याच्या वादातून ही घटना घडल्याचं प्राथमिक तपासात दिसत आहे. असे असले तरी केवळ एवढ्याच क्षुल्लक कारणावरून एवढा भीषण हल्ला झाला. यामागे काही जुना कौटुंबिक किंवा मालमत्तेचा वाद आहे, याचा पोलीस कसून तपास करत आहेत", अशी माहिती मुंबई पोलीस उपायुक्त अभयसिंह देशमुख यांनी दिलीय.

हेही वाचा-

TAGGED:

FATHER SON KILLED IN FAMILY
FATHER SON KILLED OVER LOUD MUSIC
MUMBAI DOUBLE MURDER NEWS
लाऊड म्यूझिकवरून पिता मुलाची हत्या
MUMBAI CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.