रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरण: मुंबई क्राईम ब्रांचकडून 'इतक्या' पानाचं आरोपपत्र दाखल

दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणातील प्राथमिक तपास पूर्ण केला आहे. मुंबई गुन्हे शाखेनं या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलं आहे.

Rohit Shetty House Firing Case
Published : April 30, 2026 at 11:30 PM IST

मुंबई : बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणातील प्राथमिक चौकशी आणि तपास पूर्ण करत मुंबई गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणी आपलं पहिलं आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. सुमारे 1624 पानांचं हे आरोपपत्र असून यात अटक केलेल्या 15 जणांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला. तर शुभम लोणकर आणि आरझू बिश्नोई या दोन आरोपींना फरार घोषित करण्यात आलं. या प्रकरणी मुंबई क्राईम ब्रांचनं पुण्यासह थेट उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि राजस्थान सीमा भागातून आरोपींना अटक केली आहे. या सर्व आरोपींचे संबंध लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी जोडलेले असून या आरोपींमध्ये रोहित शेट्टीच्या घरावर गोळीबार करणारा शूटर दीपक शर्माचाही समावेश आहे.

Rohit Shetty House Firing Case
कोण आहेत परराज्यातील आरोपी : परराज्यातून अटक केलेल्या आरोपींमध्ये रितिक यादव, सनी आणि सोनू यांना बहाबीजौली, आग्रा इथून तर मुख्य शूटर दीपक शर्मा याला सेक्टर-45, सादरपूर, नोएडा इथून अटक झाली होती. यापैकी दीपक शर्मानं त्याला देण्यात आलेल्या परदेशी बनावटीच्या पिस्तुलानं गोळीबार केला. यासाठी त्याला 50 हजार रूपये देण्यात आले होते. तर सोनू आणि सनीनं रोहित शेट्टी यांच्या घराची रेकी केली होती. घटनेनंतर हे सर्वजण रातोरात मुंबईतून पसार झाले. पुढं रितिक यादवनं या सर्वांना लपण्यासाठी मदत केली. मुंबई पोलिसांनी या सर्वांविरुद्ध बीएनएस कलम 109, एमपीए कलम 37(1), 37(2) तसेच 3, 25 आर्म्स ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल केलाय.

आरोपींविरोधात संघटित गुन्हेगारीबद्दल मकोका लागू : या प्रकरणी मकोका लावल्यामुळे गुन्हे शाखेला आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 ऐवजी 180 दिवसांची मुदत मिळाली होती. मकोका अंतर्गत, डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार दिलेले आहेत, त्यामुळे आरोपींनी डीसीपीसमोर दिलेले जबाब हे दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेले अधिकृत जबाब मानले जातील. तसेच खटल्यादरम्यान, आरोपींनी पोलिसांना दिलेले जबाब ते मागे घेऊ शकणार नाहीत.

गुन्हेगारीचं नवं माहेरघर पुणे : याप्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेनं पहिली अटक पुण्यातून केली होती. ज्यात हल्लेखोरांना हत्यार पुरवणारा आरोपी आसाराम फासळे उर्फ बाबू, स्वप्नील बंडू सकट (23) सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (20) आणि समर्थ शिवशंकर पोमाजी(18) यांना धायरीतून तर आदित्य ज्ञानेश्वर गायके (19) याला कर्वे नगरहून अटक केली. तर या टोळीचा म्होरक्या आणि कटाचा मुख्य सूत्रधार शुभम लोणकर हा अद्यापही फरार आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी 5 फेब्रुवारी रोजी आरोपी आसाराम फासळेला पुण्यातून अटक केली होती. पोलीस तपासानुसार, आसाराम फासळे गेल्या चार वर्षांपासून पुण्यात एक गॅरेज मेकॅनिक म्हणून काम करत होता. त्याचा थेट लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंध होता. त्याच्यावर टोळीचा मास्टरमाईंड शुभम लोणकरच्या निर्देशानुसार आरोपींना शस्त्रांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी होती. आरोपी टोळीच्या निर्देशानुसार बॉलिवूडमधील कलाकारांना घाबरवून त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करण्याकरता त्यांच्या घरावर गोळीबार करत होते.

काय घडलीय होती घटना : मुंबईतील जुहू परिसरात दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर पिस्तूलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना 28 जानोवारी 2026 च्या रात्री उशिरा घडली. सुदैवानं या घटनेत कोणी जखमी झालेलं नाही. शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाताच बॉलिवूडसह मुंबईतही एकच खळबळ उडाली. गुंड लॉरेन्स बिष्णेाई याचा निकटवर्तीय आरजू बिष्णोईनं आपल्या साथीदारांशी संगनमत करुन गोळीबार केल्याची जबाबदारी घेत सोशल मीडियावर एक ध्वनीफीत प्रसारित केलीय. या प्रकरणी तातडीनं गुन्हा दाखल करत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं आपला तपास सुरू केला. पोलिसांनी जुहू परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासलं, ज्यात हल्लेखोर दुचाकीवरुन पसार झाल्याचं आढळून आलं होतं.

