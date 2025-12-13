ETV Bharat / state

'उडता महाराष्ट्र' : मुंबई गुन्हे शाखेची सावरी गावातील ड्रग्ज फॅक्टरीवर छापेमारी: जनावरांच्या शेडमधून 15 कोटींचं 'एमडी' जप्त

मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकानं साताऱ्यातील सावरी गावातील जनावरांच्या गोठ्यात सुरू असलेल्या ड्रग्ज फॅक्टरीवर छापा मारला. या छाप्यात 15 कोटींचं एमडी जप्त करण्यात आलं.

Busts Drug Factory In Satara
मुंबई गुन्हे शाखेची सावरी गावातील ड्रग्ज फॅक्टरीवर छापेमारी (ETV Bharat Reporter)
Published : December 13, 2025 at 10:14 PM IST

सातारा : सावरी गावात मुंबई क्राइम ब्रँचनं शनिवारी सकाळी छापा टाकून मेफेड्रोन (MD) ड्रग्जसह कच्च्या मालाचा 10 किलो साठा जप्त केला आहे. बाजारात त्याची किंमत 15 कोटींहून अधिक आहे. याप्रकरणी तीन बांगलादेशी कामगार आणि अन्य एक, अशा चौघांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. अत्यंत गोपनीयता बाळगत ही कारवाई करण्यात आली असून या कारवाईमुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे. 'जावळी तालुक्यात नक्की काय सुरू आहे'? असा सवाल करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. या कारवाई संदर्भात साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याशी संपर्क साधला असता, "ही कारवाई मुंबई गुन्हे शाखेनं (युनिट 7) केली आहे. त्याबद्दलची माहिती माझ्याकडं नाही," अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

Crime Branch Busts Drug Factory In Satara
पोलिसांचा ताफा (ETV Bharat Reporter)

जनावरांच्या शेडमध्ये ड्रग्ज निर्मिती : सातारा जिल्ह्यात एमडी ड्रग्ज तयार केलं जात असल्याची बाब समोर आल्यानं राज्यात खळबळ उडाली आहे. सावरी गावातील जनावरांच्या शेडमध्ये ड्रग्ज निर्मिती केली जात होती. मुंबई क्राइम ब्रँचनं छापा टाकून या ड्रग्ज रॅकेटचा अखेर पर्दाफाश केला. सावरी हे गाव जावळी तालुक्यातील निसर्गरम्य बामणोली परिसरात आहे. पोलिसांनी कारवाई केलेली जागा उपमुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकाची आहे का? आणि महाराष्ट्राला यामुळे 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये?' असा सवाल विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे.

Crime Branch Busts Drug Factory In Satara
हेच ते जनावरांचं शेड (ETV Bharat Reporter)

मुंबई गुन्हे शाखेच्या तपासात पुढ आली माहिती : मुंबई गुन्हे शाखेनं मुंबईतील एका कारवाईत दोन संशयितांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीतून साताऱ्यातील या ड्रग्ज निर्मितीच्या रॅकेटची माहिती समोर आली. सावरी गावातील एका जनावरांच्या शेडमध्ये एमडी ड्रग्ज आणि अमली पदार्थाच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा साठा असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी शनिवारी सकाळी छापा टाकला. दिवसभर घटनास्थळी झाडाझडती आणि पंचनामा सुरू होता.

Crime Branch Busts Drug Factory In Satara
मुंबई गुन्हे शाखेची सावरी गावातील ड्रग्ज फॅक्टरीवर छापेमारी (ETV Bharat Reporter)

सावरी गावात नक्की काय सुरू आहे? : साताऱ्यातील कारवाईनंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आहे. जावळी तालुक्यातील सावरी गावात नक्की काय सुरू आहे? ही जागा उपमुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तीची आहे की नातेवाईकांची? तिथं ड्रग्जची फॅक्टरी सुरु आहे का? बोगस नोटांचा कारखाना? जादूटोणा सुरु आहे की, आणखी काही अवैध धंदे? मुंबई क्राइम ब्रँच आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी तिथं का पोहोचले आहेत? सरकार काय झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे ? मुंबई क्राइम ब्रँचला इथं नेमकं कोणतं घबाड सापडलं आहे? इथं नेमकं काय सुरु आहे ? सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तिथं तातडीनं का दाखल झालेत? पोलिसांनी कोणाला अटक केली? हे आरोपी, सावरी गावातील तेजस लॉज आणि ठाण्यातील शिवसेनेचे नगरसेवक प्रकाश शिंदे यांचा काय संबंध..? या सर्व प्रश्नांवर गृह मंत्रालयानं स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सोशल माध्यमातील पोस्टाद्वारे केली आहे.

Crime Branch Busts Drug Factory In Satara
जावळी तालुक्यातील सावरी गाव (ETV Bharat Reporter)

'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये : साताऱ्यात एमडी ड्रग्ज तयार करणारा कारखाना उजेडात आल्यानंतर उबाठा पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी देखील गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल केले आहेत. महाराष्ट्राला यामुळे 'उडता महाराष्ट्र' का म्हणू नये. साताऱ्यातील कारखान्याचे मुंबई-पश्चिम बंगाल कनेक्शन हे सरकारमधील घटकांच्या पिल्लावळीपर्यंत आहे, हे सत्य आहे का? एका विशिष्ट पक्षाचे साताऱ्यावर वर्चस्व आहे, म्हणून या कारखान्याला अभय होते का? मुंबईतील पोलीस साताऱ्यात येऊन कारवाई करतात. सातारा पोलीस याबाबत गप्प कसे होते? म्हशीच्या गोठ्यात ड्रग्ज तयार करण्याची ही प्रक्रिया कधीपासून सुरू होती? याची उत्तरं देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला द्यावीत, अशी मागणी दानवेंनी केली आहे.

Busts Drug Factory In Satara
मुंबई गुन्हे शाखेची सावरी गावातील ड्रग्ज फॅक्टरीवर छापेमारी (ETV Bharat Reporter)

राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ड्रग्ज साठा : आज साताऱ्याच्या एका छोट्या गावात राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ड्रग्ज साठा सापडल्याचे कानावर येत आहे. जिथं 43 कर्मचारी होते, ते फक्त तीन कर्मचारी दाखवून हा मोठा ड्रग्जचा कारखाना राज्यातील लाखो युवकांचं आणि विद्यार्थ्यांचं आयुष्य खराब करत आहे. हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं समजते. कोण कोणाच्या जवळ आहे हे न पाहता तत्काळ कारवाई करण्यात आली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सोशल माध्यमातील पोस्टमध्ये केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे बामणोली परिसरातील दरे गावचे भूमिपुत्र आहेत. बामणोलीपासून हाकेच्या अंतरावर त्यांचं दरे गाव आहे. छापेमारी करण्यात आलेला परिसर हा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या सातारा-जावळी विधानसभा मतदार संघात येतो. त्यामुळे या कारवाईनं संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.

