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मुंबई ते दुबई व्हाया गोवा! म्यूल अकाउंटच्या आडून सायबर फसवणुकीचा धंदा; क्राईम ब्रांचकडून कोट्यवधींचे घोटाळे उघडकीस

दोन स्वतंत्र गुन्ह्यात मिळून 12 कोटींहून अधिकची रक्कम म्यूल बँक खात्यांच्या आधारे परदेशात वळवल्याचं मुंबई क्राईम ब्रांचच्या तपासात पुढे आलं आहे.

Mumbai crime branch busted cyber fraud rackets
म्यूल अकाउंटच्या आडून सायबर फसवणुकीचा धंदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 8, 2026 at 11:21 AM IST

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मुंबई : गुन्हे शाखेनं पायधुनी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान मुंबई ते गोवा व्हाया दुबई चालणाऱ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी १२ आरोपींना अटक केली असून, या टोळीनं नागरिकांची 5 कोटी रुपयांहून अधिकची फसवणूक केल्याचे पुरावे तपासात समोर आले आहेत. सायबर फसवणूक आणि ऑनलाइन गेमिंगसाठी म्यूल बँक खात्यांचा वापर केला जात असल्याचंही तपासात उघड झालं आहे.

म्यूल अकाउंटच्या आडून सायबर फसवणुकीचा धंदा (ETV Bharat)

बोगस कंपनीच्या माध्यमातून म्यूल खाती : पायधुनी परिसरातील मशीद बंदर भागात ‘जी. डी. ओव्हरसीज’ नावानं बोगस शेल कंपनी चालवली जात होती. बनावट कागदपत्रे, बनावट वीज बिल आणि खोटे व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्रांचा वापर करून विविध बँकांमध्ये चालू खाती उघडली जात होती. या म्यूल खात्यांमधून टोळीचे आर्थिक व्यवहार चालवले जात होते.

तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नवीन सिमकार्ड सक्रिय केले जात होते. त्यानंतर संबंधित बँक खात्यांचं नियंत्रण, एटीएम कार्ड, चेकबुक आणि सिमकार्ड थेट दुबईला पाठवले जात होते. दुबईतून या बँक खात्यांचा वापर बेकायदेशीर ऑनलाइन गेमिंग आणि सायबर फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम वळवण्यासाठी केला जात असल्याचंही तपासात समोर आलं आहे.

मुंबई क्राईम ब्रांचची धडक कारवाई : या गोष्टीची कुणकुण लागताच मुंबई क्राईम ब्रांचच्या युनिट-2 नं आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. तपासात या टोळीनं म्यूल बँक खात्यांच्या माध्यमातून 5 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बेकायदेशीरपणे देशाबाहेर वळवल्याचं समोर आलं आहे.

मुंबईतील पायधुनी परिसरातील कार्यालयावर छापा टाकून पोलिसांनी 66 एटीएम कार्ड, 122 चेकबुक, 15 पासबुक, विविध कंपन्यांचे 68 बनावट रबरी शिक्के, 12 सिमकार्ड, दोन कॉम्प्युटर आणि पेन ड्राईव्ह जप्त केले. या म्यूल खात्यांची माहिती डेटाबेसमध्ये तपासली असता, त्यातील काही बँक खाती यापूर्वी नोंद झालेल्या 18 सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरली गेल्याचं उघड झालं.

गोव्यात छापा; 12 आरोपी अटकेत : तपासादरम्यान या रॅकेटचे गोवा कनेक्शन समोर आल्यानंतर मुंबई गुन्हे शाखेच्या युनिट-2 नं 4 ऑगस्ट रोजी गोव्यातील कलंगुट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ओर्डा, कॅंडोलिम परिसरात छापा टाकला. या कारवाईत रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या 12 आरोपींना अटक करण्यात आली. आरोपींकडून 15 लॅपटॉप, 128 एटीएम कार्ड, 89 मोबाईल फोन, 76 सिमकार्ड आणि 22 चेकबुक असा मोठा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

ऑनलाइन गेमिंग आणि सायबर फ्रॉडसाठी खात्यांचा वापर : आरोपी ‘900 पॅनल’ आणि ‘रुद्रा’ नावाच्या वेबसाइटचा वापर करून ऑनलाइन गेमिंग आणि सायबर फसवणुकीच्या माध्यमातून पैसे जमा करत होते. या व्यवहारासाठी आरोपींना 2 टक्के कमिशन दिलं जात असल्याचंही तपासात समोर आलं आहे. या रॅकेटचे मुख्य सूत्रधार दुबईत बसून संपूर्ण कारवाईचं संचालन करत असल्याची माहिती प्राथमिक चौकशीतून समोर आली आहे. आरोपींच्या बँक खात्यांची तपासणी केली असता 1930 हेल्पलाइनवर देशभरातून नोंदवलेल्या 83 सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींशी या खात्यांचा संबंध असल्याचंही उघड झालं आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास मुंबई पोलीस करत असून, आरोपींना न्यायालयानं 11 ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस उपायुक्त राजतिलक रोशन यांनी याबाबत माहिती दिली.

खार पोलिसांकडून 7.42 कोटींच्या सायबर घोटाळ्याचा पर्दाफाश : खार पोलीस ठाण्याच्या पथकानंदेखील अशाच प्रकारच्या म्यूल बँक अकाउंटच्या माध्यमातून चालवण्यात येणाऱ्या सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली असून, 22 म्यूल बँक खात्यांच्या माध्यमातून देशभरातील 42 तक्रारींमध्ये तब्बल 7 कोटी 42 लाख 28 हजार 409 रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचं तपासात समोर आलं आहे.

या प्रकरणी खार पोलीस ठाण्यात बीएनएस कलम 318(4) तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमातील कलम 66(c) आणि 66(d) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारदाराशी टेलिग्राम अ‍ॅपद्वारे संपर्क साधून ऑनलाइन टास्क पूर्ण केल्यास मोठा नफा मिळेल, असं आमिष दाखवण्यात आलं होतं. त्यानंतर तक्रारदाराला विविध बँक खात्यांमध्ये 4 लाख 7 हजार 764 रुपये जमा करण्यास भाग पाडण्यात आलं. मात्र, त्यानंतर कोणताही परतावा न मिळाल्यानं फसवणूक झाल्याचं तक्रारदाराच्या लक्षात आलं.

तपासादरम्यान तांत्रिक विश्लेषण तसेच भारत सरकारच्या सायबर हेल्पलाइन 1930 आणि सायबर समन्वय पोर्टलवरील माहितीच्या आधारे आरोपींचा शोध घेण्यात आला. या तपासात अविनाश बाबासाहेब खरात आणि विकास गजानन भुजबळ यांचा सहभाग निष्पन्न झाला. पोलिसांनी अविनाश खरात याला अटक केली आहे. चौकशीत अविनाश खरात याने स्वतःच्या तसेच इतर व्यक्तींच्या नावावर विविध बँकांमध्ये खाती उघडून ती सायबर फसवणूक करणाऱ्यांना वापरण्यासाठी दिल्याचं कबूल केल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. त्याच्या नावावर 13, तर विकास भुजबळच्या नावावर 9, अशी एकूण 22 म्यूल बँक खाती आढळून आली आहेत.

सायबर समन्वय पोर्टलवरील तपासात या 22 खात्यांशी संबंधित देशभरातील 42 तक्रारी समोर आल्या असून, त्यामध्ये एकूण 7 कोटी 42 लाख 28 हजार 409 रुपयांची फसवणूक झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू असून, रॅकेटमधील इतर आरोपी, लाभार्थी आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संतोष काटे यांनी दिली.

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मुंबई सायबर फसवणूक
MUMBAI CYBER FRAUD RACKET

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