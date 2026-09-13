मुंबई गुन्हे शाखेची साताऱ्यात मोठी कारवाई; 'लष्कर-ए-तोयबा'शी संबंध असणाऱ्यास पाचगणीतून अटक, नेमकं प्रकरण काय?
मुंबईच्या गुन्हे शाखेने एका संशयितास पाचगणीतून अटक केली आहे. त्याचा 'लष्कर-ए-तोयबा'शी संबंध असल्याचा संशय आहे.
Published : September 13, 2026 at 10:37 PM IST
सातारा - मुंबईच्या वांद्रे (पूर्व) परिसरातील अनधिकृत मशिदीच्या पाडकामाला पाठिंबा दर्शविल्याने व्यावसायिकास धमकावल्याप्रकरणी मोहम्मद शफीक मोहम्मद अकबर लोन (वय 39) याला रविवारी सकाळी अटक करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने सातारा जिल्ह्यातील पाचगणीत ही कारवाई केली आहे. अटक केलेल्या संशयिताच्या कुटुंबातील काही सदस्य पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबाद येथे राहत असल्याची माहितीही पोलिसांच्या हाती आली आहे.
वाई उपविभागाचे पोलीस उपाधीक्षक सुनील साळुंखे यांनी मुंबई गुन्हे शाखेच्या कारवाईची माहिती देताना सांगितले की, मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील अनधिकृत मशिदीच्या पाडकामाला व्यावसायिक इम्तियाज खत्री यांनी पाठिंबा दर्शविला होता. त्या कारणावरून त्यांना 21 मेपासून आंतरराष्ट्रीय क्रमांकांवरून धमकीचे फोन आणि मेसेज येत होते. तपासात मोहम्मद लोन याचे नाव समोर आल्याने मुंबई पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे थेट पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील संपर्कापर्यंत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
वांद्रे परिसरातील प्रकरणात नाव समोर आलेल्या मोहम्मद लोन या संशयिताच्या कुटुंबातील काही सदस्य पाकव्याप्त काश्मीरमधील मुझफ्फराबाद येथे राहत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. तसेच त्याचा एक भाऊ 2019 मध्ये पाकिस्तानात गेल्याचा आणि त्याचा 'लष्कर-ए-तोयबा' या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. तसेच मोहम्मद लोन हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 'फैयाज काश्मिरी' नावाच्या पाकिस्तानी व्यक्तीच्या संपर्कात होता. त्याच्या काही संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची माहितीही तपास यंत्रणेला मिळाली आहे.
मुंबई गुन्हे शाखेने आरोपी मोहम्मद लोनकडून दोन मोबाइल आणि एक डायरी जप्त केली आहे. मोबाइलमधून डिलीट केलेले मेसेज, संपर्क क्रमांक आणि अन्य माहिती रिकव्हर करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. डिलीट केलेला डेटा रिकव्हर झाल्यानंतर आणखी माहिती तपासात समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. अटक करण्यात आलेल्या मोहम्मद लोन याचा पाकिस्तानमधील संपर्क, पाकव्याप्त काश्मीरमधील कौटुंबिक संबंध, संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि 'लष्कर-ए-तोयबा'शी संबंधित व्यक्तीशी असलेल्या संबंधाची माहिती समोर येणार आहे.
वाईचे डीवायएसपी सुनील साळुंखे यांनी या कारवाईबद्दल माहिती देताना सांगितले, "पाकव्याप्त काश्मीरमधील 'लष्कर-ए-तोयबा'शी संबंध असल्याची माहिती तपासातून समोर आल्याने मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकाने मोहम्मद शफीक मोहम्मद अकबर लोन याला अटक केली आहे. मुंबई गुन्हे शाखा पुढील तपास करत आहे."