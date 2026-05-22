मुर्शिदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरण : मुंबई गुन्हे शाखेनं आणखी 3 आरोपींना ठोकल्या बेड्या
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुर्शिदाबाद आश्रमाबाहेर बॉम्बस्फोट करण्यात आला होता. या प्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी 3 आरोपींना अटक केली आहे.
Published : May 22, 2026 at 9:37 AM IST
मुंबई : पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबादमधील एका आश्रमाबाहेर झालेल्या बॉम्बस्फोट, गोळीबार प्रकरणातील फरार आणखीन तीन आरोपींना मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं देवनार परिसरातून अटक केली. रविवारी बोरीवली परिसरातून याच प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली होती. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच 14 मे रोजी ही हादरवून टाकणारी घटना घडली होती. याप्रकरणी बहरामपूर पोलीस ठाण्यात रितसर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. शमीम अहमद अब्दुल रशीद (40), जमील अख्तर अली (43) आणि आफताब अनवर खुशीद अनवर (44) अशी या तिघांची नावं आहेत.
मुंबई क्राईम ब्रांचनं आवळल्या मुसक्या : गुन्हे शाखेच्या ‘क्राईम इंटेलिजन्स युनिट’नं (CIU) मिळालेल्या माहितीच्या आधारे देवनार परिसरात छापा टाकून तिघांना अटक केली. शमीम अहमद अब्दुल रशीद (40), जमील अख्तर अली (43) आणि आफताब अनवर खुशीद अनवर (44) अशी या तिघांची नावं असून हे तिघंही आरोपी पश्चिम बंगालमधील हावडा परिसरातील रहिवासी आहेत. या तिघांवर पश्चिम बंगालमध्ये गोळीबार आणि बॉम्बस्फोट केल्याच्या प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी बोरीवली रेल्वे स्थानक परिसरातून रॉकी खान (24) आणि शहादत सरकार (35) या दोघांना याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. मुंबई क्राईम ब्रांचनं अटकेनंतरची कायदेशीर कारवाई पूर्ण करून आरोपींना पुढील तपासासाठी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आलं.
कशी झाली अटक : मुंबई क्राईम ब्रांचच्या सीआययू युनिट पथकाचे वरिष पोलीस निरिक्षक भरत घोणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "पथकाला मिळालेली माहिती आणि तांत्रिकबाबींवरुन त्यांचा ठावठिकाणा शोधून काढला. आरोपी देवनार परिसराील एसआरएच्या इमारतीत लपून बसल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी सापळा रचून त्यांच्या मुसक्या आवळल्या. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींचा शोध आता पश्चिम बंगाल पोलीस घेत आहेत. अजुनही या प्रकरणातील पाच आरोपी फरार आहेत."
काय घडलीय घटना : मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बहरामपूर येथील व्यावसायिक पशुपतीनाथ साहा यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, अली हुसेन ऊर्फ लादेन, हसन एसके आणि त्याच्या इतर तीन अज्ञात साथीदारांनी हा कट रचल्याचं समोर आलं. 12 मे आश्रमाशेजारील माँ दुर्गा मंदिरासमोरील वीज खांबावर लावलेले फोटो काही अज्ञातानी फाडले होते. त्याचा राग म्हणून 13 मेच्या रात्री आरोपींनी त्यांच्या साथीदारांसह तिथं येऊन आश्रमासमोरील मोकळ्या मैदानात ‘सॉकेट बॉम्ब’ फेकले. या भीषण स्फोटांच्या प्रचंड आवाजामुळे आसपासच्या परिसरात प्रचंड घबराट पसरली होती. त्यानंतर 14 मे च्या सकाळी 10:30 आरोपी दुचाकीवरून पुन्हा साहा यांच्या दुकानाबाहेर आले. "या घटनेची पोलिसांत तक्रार केली, तर आणखी मोठे बॉम्बस्फोट करू," अशी धमकी साहा यांना देऊन ते पसार झाले. साहा यांनी याबाबत दिलेल्या तक्रारीवरून याप्रकरणी 15 मे रोजी कोलकाता पोलिसांनी बहरामपूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल होताच आरोपी अटकेच्या भितीनं पश्चिम बंगालमधून पसार झाले. ते ‘गीतांजली एक्स्प्रेस’नं मुंबईत पळून आल्याची गोपनीय माहिती पश्चिम बंगाल पोलिसांनी मुंबई क्राईम ब्रांचला दिली होती.
