मुंबईत महिला क्रिकेटसाठी निवासी अकॅडमी स्थापन व्हावी; मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं महिला क्रिकेटसाठी निवासी अकॅडमी उभारण्याची मागणी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्याकडं पत्राद्वारे केली आहे.
Published : November 7, 2025 at 7:44 PM IST
मुंबई : महिला क्रिकेट संघानं नुकताच एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला आहे. त्यामुळं देशात जल्लोषाचं वातावरण असताना आता क्रिकेटबाबत आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबई ही क्रिकेटची पंढरी मानली जाते. मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं (MCA) अनेक मोठमोठे खेळाडू भारतीय संघाला दिले आहेत. एमसीए संघटना ही बीसीसीआयशी संलग्न आहे. एमसीए खेळाडूंसाठी नवनवीन उपक्रम आणि स्पर्धेचं आयोजन करत असते. आता एमसीएनं महिला क्रिकेटच्या विकासासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. भविष्यात महिला क्रिकेटपटू पुढं येण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी मुंबईत महिला क्रिकेटपट्टूसाठी 'निवासी महिला क्रिकेट अकॅडमी' उभारण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारनं एमसीएला भूखंड वाटप करावा, अशी मागणी मुंबई क्रिकेट असोसिएशननं महाराष्ट्र सरकारकडं केली आहे.
एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध होतील : निवासी महिला क्रिकेट अकॅडमी व्हावी, याबाबतचं पत्र मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं की, “महिला क्रिकेटच्या प्रगतीसाठी अत्याधुनिक सुविधा असलेली निवासी अकॅडमी उभारणं ही काळाची गरज आहे. या अकॅडमीत टर्फ ग्राउंड्स, इनडोअर सराव केंद्र, निवासी व्यवस्था, व्यायामशाळा, फिजिओथेरपी आणि क्रीडा औषधोपचार केंद्र तसेच शैक्षणिक आणि जीवनकौशल्य प्रशिक्षणासाठी वेगळा वर्ग आदी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.”
महाराष्ट्र महिला क्रीडा विकासासाठी एक आदर्श ठरेल : सध्या मुंबईतील महिला क्रिकेटपटूंना सरावासाठी शहर आणि उपनगरांमधील विविध ठिकाणी प्रवास करावा लागतो. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि पैसाही जातो. या महिला निवासी अकॅडमीमुळं खेळाडूंना एकाच ठिकाणी प्रशिक्षण आणि निवासाची सुविधा मिळेल, ज्यामुळं खेळाडूंच्या कामगिरीवर सकारात्मक परिणाम होईल, असं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचं मत आहे. तसेच “या प्रकल्पासाठी आवश्यक ती गुंतवणूक करण्यास आम्ही तयार आहोत आणि अकॅडमीतील कोणत्याही नफ्याच्या विचार न करता आम्ही ही अकॅडमी उभारण्यास तयार आहोत. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचा पाठिंबा मिळाल्यास हा उपक्रम राज्यातील महिला क्रीडा विकासासाठी एक आदर्श ठरेल.” या अकॅडमीमुळं महाराष्ट्र राज्य महिला क्रीडा क्षेत्रात अग्रगण्य ठरेल आणि भावी पिढ्यांसाठी एक भक्कम वारसा निर्माण होईल, असा विश्वास मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने व्यक्त केला आहे.
