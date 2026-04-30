सलीम डोलाला 2023 मधील 20 किलो एमडीच्या केसमध्ये 8 मेपर्यंत एनसीबी कोठडी
दाऊद इब्राहिमचा हस्तक सलीम डोलाला मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टानं 8 मेपर्यंत एनसीबी कस्टडी सुनावली आहे.
Published : April 30, 2026 at 5:35 PM IST
मुंबई - दाऊद इब्राहिमचा हस्तक सलीम डोलाला मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टानं 8 मेपर्यंत एनसीबी कस्टडी सुनावली आहे. दिल्लीहून बुधवारी सायंकाळी मुंबईत आणल्यानंतर सलीम डोलाला गुरूवारी कोर्टापुढं हजर करण्यात आलं. तपास यंत्रणेनं त्याची 10 दिवसांची कस्टडी मागितली होती. 2023 च्या एका प्रकरणात एनसीबीनं सलीम डोलाची ही कस्टडी मिळवली. एका प्रकरणात सापडलेलं 20 किलो एमडी हे सलीम डोलानं पाठवल्याचा दावा मालासहीत पकडलेल्या आरोपींनी केला होता.
रिमांड कुठल्या कोर्टात यावरून एनसीबीचा संभ्रम - गुरूवारी सकाळी सलीम डोलाच्या रिमांडवरून काही काळ तपास यंत्रणेचा गोंधळ उडाला होता. एनसीबीच्या अधिकाऱयांनी त्याची वैद्यकीय तपासणी पूर्ण करत त्याला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनडीपीएस कोर्टापुढं हजर केलं. मात्र, त्याची ही पहिलीच रिमांड असल्यानं त्याला या कोर्टात कसं हजर करता येईल? असा सवाल कोर्टानं तपास अधिकाऱयांना विचारला. त्यावर एनसीबीच्या वतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं की, आरोपीला दिल्लीतील पटियाला कोर्टानं दोन दिवसांची ट्रान्झिट रिमांड दिलेली आहे. मात्र, आरोपीला दिलेली ट्रान्झिट रिमांड ही केवळ त्याला योग्य त्या कोर्टापुढं हजर करण्याकरता पोलिसांना दिलेली मुदत असते. तिला पहिली रिमांड मानता येणार नाही. त्यामुळे कायद्यानं सलीम डोलाची पहिली रिमांड ही दंडाधिकारी कोर्टात होणं अपेक्षित आहे. कोर्टाच्या या निर्देशानंतर एनसीबीचे तपास अधिकारी हे सलीम डोलाला पुन्हा एनसीबी कार्यालयात घेऊन गेले. त्यानंतर दुपारी सलीम डोलाला मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टापुढं हजर केलं असता कोर्टानं त्याला 8 मेपर्यंत एनसीबी कस्टडी सुनावली, अशी माहिती डोलाच्या वकील जाहरा चरानिया यांनी कोर्टाबाहेर माध्यमांशी बोलताना दिली.
टर्कीमध्ये अटक करून सलीम डोला भारतात हस्तांतरित झाला - कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमच्या ड्रग्ज साम्राज्याची धुरा सांभळणाऱया सलीम डोलाला (वय - 59) बुधवारी सायंकाळी मुंबईत आणण्यात आलं. गेल्या अनेक दशकांपासून तपास यंत्रणांना गुंगारा देत असलेल्या सलीम डोलाला टर्कीत अटक झाल्यानंतर त्याला भारतीय तपास यंत्रणांच्या हवाली करण्यात आलं. ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स कायद्यांतर्गत त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया भारतीय तपास यंत्रणांनी पूर्ण केली. भारतातील अनेक गुन्ह्यांमध्ये सलमी डोला हा फरार गुन्हेगार आहे. ड्रग्ज तस्करी प्रकरणातच सलीम डोला याला टर्कीची राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था आणि स्थानिक पोलिसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत ताब्यात घेतलं होतं. डोला हा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा अत्यंत जवळचा सहकारी असून तो भारतासह परदेशात होणाऱ्या ड्रग्ज तस्करीच्या जाळ्यातील एक मुख्य समन्वयक होता. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आणि अनेक राज्यांतील पोलीस पथकांकडून करण्यात आलेल्या तपासादरम्यान ड्रग्ज तस्करीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये त्याचं नाव समोर आलं होतं.
आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज तस्करीतील मोठा मासा - गेल्या काही वर्षांपासून नार्कोटिक्स एजन्सीच्या रडारवर असलेल्या डोलाचे संबंध आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज कार्टेल्सशी जोडलेले आहेत. 1998 मध्ये मुंबई विमानतळावर 40 किलो मँड्रॅक्ससह डोलाला पहिल्यांदा अटक झाली होती. मिर्चीनंतर डी-कंपनीच्या ड्रग्जशी संबंधित सगळा व्यवहार डोलाच सांभाळत होता. ड्रग्ज शिवाय 1 हजार कोटी रूपयांचा फेंटॅनिलचा साठा आणि डीआरआय तपास करत असलेल्या गुटखा तस्करीच्या प्रकरणातही त्याचं नाव समोर आलं होतं. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोनं सलीम डोलाची माहिती देणाऱ्यास 1 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केलं होतं.
कोण आहे सलीम डोला? - सलीम डोला हा प्रामुख्यानं मेफेड्रोन (MD) उत्पादन करणारा दाऊद इब्राहिमचा मुख्य हस्तक म्हणून ओळखला जातो. मुळचा डोंगरीचा रहिवासी असलेला डोला हा सुमारे 10 वर्षांपूर्वी भारतातून पसार झाला, तेव्हापासून तो परदेशातूनच आपले काळे धंदे चालवत होता. डोला हा परदेशातून अनेक देशांत पसरलेला ड्रग्ज नेटवर्क चालवत होता. 2024 मध्ये मुंबई गुन्हे शाखेनं कुर्ल्यातून 4 किलो एमडी जप्त केल्यानंतर, या प्रकरणात डोला याचा सहभाग उघड झाला होता. पुढील तपासात सांगली ते सुरतपासून व्हाया युएई आणि टर्कीपर्यंत पसरलेली साखळी उघड झाली होती. डोला हा परदेशात बसूनच आपल्या हस्तकांमार्फत ड्रग्ज ऑपरेशन चालवत होता. गेल्या वर्षी इंटरपोलच्या माध्यमातून त्याचा मुलगा ताहेर आणि पुतण्या मुस्तफा मोहम्मद कुब्बावाला यांना युएईतून हद्दपार करण्यात आलं. तेव्हापासून डोलाचं नेटवर्क काहीसं कमकुवत झाल्याचा दावा केला जात होता.
