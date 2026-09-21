पीएमओ बनावट ओळखपत्र प्रकरण : प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी केला खटाटोप आला अंगाशी, आता न्यायालयानं दिला जामीन
जिओ वर्ल्ड प्लाझा मॉलमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचं खोटं ओळखपत्र आणि शस्त्रधारी अंगरक्षक घेऊन घुसलेल्या रोहन पारिख आणि दिलीप कुंडे यांना न्यायालयानं जामीन मंजूर केला.
Published : September 21, 2026 at 7:42 PM IST
मुंबई : बीकेसीतील जिओ वर्ल्ड प्लाझा मॉलमध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचं खोटं ओळखपत्र आणि शस्त्रधारी अंगरक्षक घेऊन घुसलेल्या रोहन पारिख आणि दिलीप कुंडे यांना न्यायालयानं जामीन मंजूर केला. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी डी. एस. खेडेकर यांनी दोघांना प्रत्येकी 50 हजारांचा जामीन मंजूर करताना त्यांना तपासात पूर्ण सहकार्य करुन साक्षी पुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करण्यास सक्त मनाई केली. कुटुंब आणि समाजात आपली प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी रोहननं साल 2025 मध्ये ही बनावट कागदपत्रं तयार केल्याचं मान्य केलं. या आरोपींना गेल्या आठवड्यात न्यायालयानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.
काय आहे प्रकरण : बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड प्लाझामध्ये नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नियोजित कार्यक्रम नुकताच पार पडला. या कार्यक्रमाच्या पूर्वसंध्येला रोहन पारिख हा स्वतःला पीएमओ कार्यालयाशी संबंधित अधिकारी असल्याचं सांगत होता. तर त्याच्यासोबत असलेला दिलीप कुंडे हा त्याचा बॉडीगार्ड असल्याचं सांगण्यात आलं. सुरक्षा तपासणीत कुंडेकडं लोडेड रिव्हॉल्व्हर आणि जिवंत काडतुसं आढळली. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी या दोघांना ताब्यात घेत बनावट ओळखपत्र प्रकरणी अटक केली.
चॅट जीपीटीचा वापर करत तयार केलं बनावट ओळखपत्र : दोन्ही आरोपींच्या जामीनाला सरकारी वकिलांनी कोर्टात विरोध केला. जप्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची तांत्रिक तपासणी सुरू असून फरार आरोपीचा शोध सुरू असल्याचं पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं. पारिखच्या घराच्या झडतीत पीएमओशी संबंधित इंग्रजी भाषेतील काही कागदपत्रंही सापडल्याचा दावा पोलिसांनी केला. त्याच्या मोबाईलमधील माहितीच्या तपासणीत पीएमओचा पत्रव्यवहाराचा मसुदा चॅट जीपीटीचा वापर करून तयार करण्यात आल्याचं स्पष्ट झालं. त्या संदर्भातील सर्च हिस्ट्रीही आढळल्याचं पोलिसांनी कोर्टाला सांगितलं. पारिखनं तयार केलेल्या बनावट पीएमओ कागदपत्रांचा किंवा ओळखपत्राचा अन्य ठिकाणी वापर केला आहे का ?, याचा तपास सुरू असल्याचा युक्तिवाद पोलिसांनी कोर्टात केला.
आरोपींचा जामीन अर्ज स्वीकारला : आरोपींच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे यांनी पोलिसांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आरोपींनी ही कागदपत्रं स्वतः तयार केल्याची कबुली दिली. त्यात कोणत्याही अन्य व्यक्तीचा सहभाग नसल्यानं पुढील कोठडीची आवश्यकता नसल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत आरोपींची अधिक कोठडी आवश्यक नसल्याचं स्पष्ट करत त्यांना प्रत्येकी 50,000 रूपयांचा सशर्त जामीन मंजूर केला.
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