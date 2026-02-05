रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरण : आरोपींनी 'सिग्नल' मेसेंजिंग अॅपचा वापर करुन केला प्लान पूर्ण, आरोपींच्या कोठडीत वाढ
चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या मुंबईतील घराबाहेर गोळीबार करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणातील आरोपींची पोलीस कोठडी वाढवण्यात आली आहे.
मुंबई : बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या जुहूतील घरासमोर झालेल्या गोळीबार प्रकरणी आणखीन एका आरोपीला मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचनं बुधवारी पुण्याहून अटक केली. त्यानंतर या आरोपीलाही अन्य चौघांसह गुरुवारी मुंबईतील मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टानं पुढील तपासाकरता पाचही आरोपींना 11 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे निर्देश जारी केलेत.
कोण आहेत आरोपी : मुंबई गुन्हे शाखेनं बुधवारी पुण्यातून याप्रकरणी आणखीन एका आरोपीला अटक केलीय. आसाराम फासळे उर्फ बाबू असं अटक केलेल्या पाचव्या आरोपीचं नाव आहे. त्याच्याकडून तीन पिस्टल जप्त करण्यात आल्यात. पोलिसांनी आरोपींचा तातडीनं शोध घेत चक्र फिरवली होती. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वारजे पोलिसांच्या पथकानं वारजे, कर्वेनगर, धायरी, नऱ्हे भागात कारवाई करुन चौघांना ताब्यात घेतलं. यात स्वप्नील बंडू सकट (23) सिद्धार्थ दीपक येनपुरे (20) आणि समर्थ शिवशंकर पोमाजी (18) यांना धायरीतून तर आदित्य ज्ञानेश्वर गायके (19) याला कर्वे नगरहून अटक केलीय. तर अन्य एक आरोपी शुभम लोणकर हा अद्यापही फरार आहे. वारजे परिसरातील कुप्रसिद्ध गुंड शुभम लोणकर बाबा सिद्धीकी हत्या प्रकरणात सामील असल्याचंही उघडकीस आलंय. त्यानंच सिद्दीकींच्या मारेकऱ्यांना आश्रय दिलाची माहिती पोलीस तपासात निष्पन्न झालीय. या घटनेनंतर शुभम लोणकर पसार झाला असून, अद्याप त्याचा ठावठिकाणा पोलिसांना लागलेला नाही.
मुंबई पोलिसांनी आजवर केलेला तपास : चार आरोपींच्या चौकशीत मिळालेल्या माहितीनुसार गोळीबारात वापरलेली स्कूटी पोलिसांनी जप्त केली. पुण्यातील एका व्यक्तीकडून आरोपी आदित्य गायकेनं ही दुचाकी 30 हजार रूपयांत विकत घेतली होती. त्यानंतर आदित्यनं समर्थ पोमजीसह ही स्कूटर जुहूत एका ठिकाणी नेऊन सोडली. यापैकी एका आरोपीच्या घरातून एक पिस्टल, एक एअर गन आणि तीन बंदुकीच्या मॅगझीन जप्त करण्यात आल्यात. सर्व आरोपी शुभम लोणकरच्या संपर्कात होते. एकमेकांशी संपर्क साधण्यासाठी ते 'सिग्नल' या मोबाईल अॅपचा वापर करत होते. गोळाबाराच्या घटनेनंतर सर्वांनी हे अॅप डिलीट केलं. त्यामुळे पुढील तपास आणि आरोपींची एकमेकांसमोर बसून चौकशी करण्यासाठी पोलीस रिमांड वाढवून देण्याची विनंती गुरूवारी कोर्टाकडं करण्यात आली. जी मान्य करत कोर्टानं सर्व आरोपींना 11 फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडीमध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले.
आरोपींचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचा कोर्टात दावा : पुण्यातून आधी अटक केलेल्या चारही आरोपींच्यावतीनं पुन्हा एकदा गोळाबाराबाबत काहीही माहिती नसल्याचा दावा करण्यात आला. आरोपींतर्फे त्यांचे वकील अजिंक्य मिरगळ यांनी याप्रकरणातील सर्व गंभीर आरोप फेटाळून लावलेत. त्यांनी कोर्टात दावा केला की, "या सर्व आरोपींना पोलिसांनी केवळ संशयावरुन अटक केलीय. या प्रकरणाशी त्यांचा काही संबंध नाही, तसेच त्यांनी कुठंही फायरिंग केलेली नाही. या प्रकरणात आरोपी क्रमांक 1 नंबर शुभम लोणकर यांच्या संपर्कात होता, अशी केवळ माहिती आहे. ज्यांनी हे फायरिंग केली आहे, त्यांना अटक झालेलीच नाही. आरोपी क्रमांक 1 हा यापैकी तिघांचा मित्र आहे. यांना या घटनेबद्दल काहीही माहिती नाही, मुळात असं काही घडणार आहे, हेदेखील त्यांना माहिती नव्हतं. आपल्या एका मित्राला एक स्कूटी नेऊन देणं यातून त्याचा मुख्य गुन्ह्यात थेट सहभाग सिद्ध होत नाही. सर्व आरोपी तपासात सहकार्य करत आहेत. आरोपींनी गाडी आणून दिली, पण त्यांना या घटनेबाबत काहीही माहिती नव्हती. मात्र तरीही पोलिसांनी त्यांच्यावर कटात सहभागी असल्याचा आरोप लावला," असा दावा त्यांनी केला.
काय घडलीय घटना : मुंबईतील जुहू परिसरात दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर पिस्तूलातून गोळीबार करण्यात आल्याची घटना शनिवारी रात्री उशिरा घडली होती. सुदैवानं या घटनेत कोणी जखमी झालेलं नाही. शेट्टी यांच्या निवासस्थानासमोर गोळीबार झाल्याची माहिती मिळाताच बॉलिवूडसह मुंबईतही खळबळ उडाली. गुंड लॉरेन्स बिष्णोई याचा निकटवर्तीय आरजू बिष्णोईनं आपल्या साथीदारांशी संगनमत करुन गोळीबार केल्याची जबाबदारी घेत सोशल मीडियावर एक ध्वनीफीत प्रसारित केलीय. या प्रकरणी तातडीनं गुन्हा दाखल करत मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेनं आपला तपास सुरू केला. पोलिसांनी जुहू परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासलं, ज्यात हल्लेखोर दुचाकीवरुन पसार झाल्याचं आढळून आलं. एआयचा वापर करून पसार झालेले हे सर्व आरोपी पुण्यातील वारजे परिसरात वास्तव्यास असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार मुंबई गुन्हे शाखेच्या पथकानं याबाबतची माहिती तातडीनं पुणे पोलिसांना कळवली.
