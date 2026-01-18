7.65 रुपयांची चोरी, 50 वर्षांपासून सुरू होता खटला, मुंबई कोर्टाने घेतला 'हा' मोठा निर्णय
मुंबई न्यायालयानं 1977 पासून सुरू असलेल्या 7.65 रुपयांच्या चोरीच्या प्रकरणाची सुनावणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : January 18, 2026 at 5:26 PM IST
मुंबई : 7.65 रुपयांच्या चोरीच्या घटनेनंतर जवळपास 50 वर्षांनी मुंबईतील एका न्यायालयानं अखेरीस 1977 सालच्या एका जुन्या प्रकरणावर पडदा टाकला आहे. या प्रकरणात दोन अज्ञात आरोपी होते आणि अनेक दशकांच्या पोलीस शोधानंतरही तक्रारदार बेपत्ताच राहिला होता. हा निकाल दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि कायदेशीर व्यवस्थेवर भार बनलेल्या अनेक जुन्या खटल्यांपैकी एक आहे. माझगाव न्यायालयानं जुने खटले निकाली काढण्याच्या आपल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून 1977 सालचा हा खटला बंद केला, ज्यामध्ये आरोपी एकतर मरण पावले आहेत किंवा त्यांची ओळख पटलेली नाही किंवा ते बेपत्ता आहेत.
काय आहे प्रकरण? : 1977 च्या चोरीच्या प्रकरणात दोन अज्ञात पुरुषांवर 7.65 रुपये चोरल्याचा आरोप होता. ही रक्कम पन्नास वर्षापूर्वी मोठी होती. जामीनपात्र नसलेले अटक वॉरंट जारी करूनही त्या दोघांचा शोध लागला नाही, ज्यामुळं हे प्रकरण प्रलंबित पडलं. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (माझगाव न्यायालय) आरती कुलकर्णी यांनी 14 जानेवारी रोजी हे प्रकरण बंद केलं, कारण हे प्रकरण जवळपास 50 वर्षे जुनं होतं. त्यात कोणतीही प्रगती न होता ते अनावश्यकपणे प्रलंबित राहिलं होतं.
दोन आरोपींना दोषमुक्त : आवश्यकतेपेक्षा जास्त वेळ घेतला जात आहे. प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 379 (चोरी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेल्या दोन आरोपींना दोषमुक्त केलं आणि चोरीची 7.65 रुपयांची रक्कम तक्रारदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर माहिती देणारा व्यक्ती सापडला नाही, तर अपीलच्या मुदतीनंतर ती रक्कम सरकारी खात्यात जमा केली जाईल, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. न्यायालयानं नमूद केलं की, चोरीची रक्कम 2 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यानं, हा खटला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 260 अंतर्गत संक्षिप्त सुनावणीसाठी पात्र ठरतो. हे कलम लहान गुन्ह्यांसाठी, ज्यात मालमत्तेचे मूल्य कमी असलेल्या चोऱ्यांचा समावेश आहे, जलद न्याय मिळावा यासाठी 'संक्षिप्त खटल्यांची' परवानगी देते.
आरोपीला निर्दोष सोडलं : 30 वर्षे जुन्या एका प्रकरणात एका दंडाधिकारी न्यायालयाने भारतीय पासपोर्ट कायदा आणि परदेशी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केलेल्या एका आरोपीला निर्दोष सोडलं, कारण 1995 मध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून तो सापडत नाही. आरोपीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279 आणि 338 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपी नजीकच्या भविष्यात सापडण्याची कोणतीही वाजवी शक्यता नाही, असे न्यायालयाने म्हटलं आणि प्रकरण अनिश्चित काळासाठी खुले ठेवणे अयोग्य ठरेल, असा निर्णय दिला.
