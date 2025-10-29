मुंबई महापालिकेची आरक्षण सोडत ११ नोव्हेंबर रोजी, कसा आहे मुंबई महापालिका आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम?
राज्यातील २८ महापालिकांपाठोपाठ निवडणूक आयोगानं आज सायंकाळच्या सुमारास बृहन्मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीबाबतचा कार्यक्रम जाहीर केला. २२७ जागांपैकी ५० टक्के जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत.
Published : October 29, 2025 at 9:32 PM IST
मुंबई - २९ महापालिकांपैकी मुंबई महापालिका वगळून २८ महापालिकांच्या आरक्षण सोडतीबाबतचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगानं २७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीबाबतचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगानं आज सायंकाळच्या सुमारास जाहीर केला आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी मुंबई महापालिकेच्या २२७ जागांमधून आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. एक वॉर्ड एक नगरसेवक अशी निवडणुकीची कार्यपद्धती असणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगानं दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं मुंबई महापालिकेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची कार्यवाही ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणं बंधनकारक असल्याचं राज्य निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे, एकूण २२७ जागांपैकी अनुसूचित जातीसाठी १५ जागा, अनुसूचित जमातीसाठी २ जागा आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी ६१ जागा आरक्षित असणार आहेत. एकूण २२७ जागांपैकी ५० टक्के म्हणजेच ११४ जागा या महिलांसाठी आरक्षित असणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगानं दिली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा राजकीय पक्ष, नेते मंडळी आणि इच्छुक उमेदवारांना लागली होती. आरक्षण सोडत झाल्यावर आणि त्यावरील हरकती आणि सूचना याबाबत सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय झाल्यावर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राजकीय पक्षांना प्रत्येक जागेसाठी कोणता उमेदवार द्यायचा? कोण योग्य? कोण अयोग्य? याबाबत निर्णय घेणं सुलभ होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानं निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर त्यानुसार मतदान आणि निकाल आल्यावर मुंबई महापालिकेत कोणाची सत्ता येणार? महापालिकेचा किल्लेदार महायुती होणार का? की महाविकास आघाडी, ठाकरे बंधू होणार याचं चित्र स्पष्ट होणार आहे.
कसा आहे मुंबई महापालिका आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम?
१) ३० ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घेण्यासाठी मुंबई महापालिकेला प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
२) ६ नोव्हेंबर रोजीपर्यंत आरक्षण सोडतीची जाहीर सूचना विविध वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
३) ११ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. तसेच, सोडतीचा निकाल राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा लागणार आहे.
४) १४ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप आरक्षण , हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रसिद्ध करावा लागणार आहे.
५) २० नोव्हेंबर रोजीपर्यंत आरक्षण सोडतबाबत हरकती आणि सूचना मागविण्यात येणार आहेत.
६) २१ ते २७ नोव्हेंबर या कालावधीत हरकती आणि सूचनांवर महापालिका आयुक्त सुनावणी घेऊन निर्णय देतील.
७) २८ नोव्हेंबर रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
- काँग्रेस नेत्यांनी स्वबळावर महापालिका निवडणुका लढण्याचं वक्तव्य केलं आहे. दुसरीकडं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे महापालिका निवडणुकीच्या निमित्तानं एकत्र येणार असल्यानं ही निवडणूक रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.
