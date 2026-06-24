मुंबई लोकलमध्ये दरवाजे उघडे ठेवण्यावरून तरुणाची हत्या, हल्लेखोराला शोधण्याकरिता सात पथकांची नियुक्ती
चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेनच्या प्रथम श्रेणीच्या डब्यात दरवाजे उघडे ठेवण्यावरून झालेल्या भांडणात एका प्रवाशानं सहप्रवाशाची हत्या केली.
Published : June 24, 2026 at 2:38 PM IST
मुंबई- मुंबईची लाईफ लाईन समजली जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये मंगळवारी रात्री एक भीषण प्रकार घडलाय. लोकलच्या दरवाजावरून एका क्षुल्लक भांडणातून एक व्यक्तीची धारदार शस्त्रानं भोसकून हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. 23 जूनच्या रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास पश्चिम रेल्वेवर अंधेरी ते बोरिवली दरम्यान ही घटना घडलीय.
आरोपीच्या तपासाकरता सात पथक तैनात -मयंक रमेश लोहार या 22 वर्षीय तरूणाची हत्या झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती. काही प्रवाशांनी या घटनेची खबर रेल्वे स्थानकावर तैनात पोलिसांना देताच रेल्वे पोलिसांनी ट्रेन थांबवून जखमी मयंकला तात्काळ उपचारासाठी जवळील रुग्णालयात दाखल केलं होतं. मात्र, तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. अति रक्तस्त्रावामुळे मयंकचा रुग्णालयात पोहचण्यापूर्वीच मृत्यू झाल्याचं रेल्वे पोलिसांनी सांगितलं. हल्लेखोर आरोपीची ओळख पटली असून, त्याला पकडण्यासाठी रेल्वे पोलिसांनी सात पथक तैनात केल्याची माहिती बोरीवली रेल्वे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक दत्ता खुपरेकर यांनी दिलीय.
काय घडलीय घटना? - 23 जूनच्या रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये प्रथम श्रेणीच्या मधल्या डब्यात गोरेगाव ते कांदिवली या स्थानकांदरम्यान ही घटना घडलीय. मुसळधार पावसामुळे पाणी आत येत असल्यानं लोकल ट्रेनचा दरवाजा बंद करण्यावरून काही प्रवाशांमध्ये वाद सुरू झाला होता. वाद विकोपाला गेल्यानंतर काही जणांनी मिळून आरोपी व्यक्तीला मारहाण करण्यास सुरूवात केली. त्यावर संतापलेल्या आरोपीन आपल्या बॅगेतून एका धारदार शस्त्र काढून तिथं उपस्थित मयंक लोहारवर जोरदार हल्ला चढवला. यात मयंकचा जागीच मृत्यू झाला. घटना घडली तेव्हा डब्यामध्ये प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होती. चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकलनं अंधेरी स्टेशन सोडताच हा वाद सुरू झाला होता. हल्लेखोर व्यक्ती हा नशेत असल्याचं पोलिसांना घटननंतरच्या सीसीटिव्ही फुटेजमध्ये आढळून आलंय. बोरीवली स्टेशन परिसरात ही व्यक्ती बाहेर पडतानाचं फुटेज पोलिसांच्या हाती सापडलंय.
धारदार शस्त्रानं पोटात चाकुनं वार- अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन रात्री 10.42 वाजता अंधेरी स्थानकावर आली. त्यावेळी लोहार आणि अन्य एका प्रवाशात दरवाजा लावण्यावरून बाचाबाची झाली. त्यातील एकाला दरवाजे उघडे ठेवायचे होते. तर दुसऱ्यानं पावसाचं कारण देत दरवाजा उघडा ठेवायला विरोध केला. वादादरम्यान, आरोपीनं आपल्याकडील धारदार शस्त्र काढून लोहारच्या पोटात वार केले, असे सांगण्यात आलं. या प्राणघातक हल्ल्यात प्रवासी लोहार गंभीर जखमी झाले. तर आरोपी हा बोरीवली स्थानकावर ट्रेन पूर्ण थांबण्यापूर्वीच खाली उडी मारून पळून गेला. सरकारी रेल्वे पोलीस (GRP) आणि रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (RPF) जवानांच्या मदतीनं लोहार यांना तातडीने जवळच्या वैद्यकीय केंद्रात नेण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांना महापालिकेच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. तिथं डॉक्टरांनी लोहार यांना मृत घोषित केलं.
जीआरपीकडून तपास सुरू- रेल्वे प्रशासनानं सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे तपास यंत्रणांकडे सोपवले आहेत. अतिरिक्त विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (मुंबई सेंट्रल) आणि वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त यांच्यासह रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पहाटे 1 च्या सुमारास बोरीवली स्थानकाला भेट दिली. त्यांनी या घटनेचा आढावा घेतला. या प्रकरणाचा तपास जीआरपी (GRP) करत आहेत. कोणत्या परिस्थितीमुळे चाकूनं वार करण्याची घटना घडली, त्याबाबत ते जीआरपी तपास करत आहेत.
घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल - या भयानक घटनेचा व्हिडिओ लागलीच सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. यात ट्रेनच्या दरवाजात रक्ताच्या थोरळ्यात पडलेला मयंकचा मृतदेह दिसतोय. तसेच कपडे फाटलेला एक तरूण डब्यात फिरताना दिसतोय. हातात सुरा घेऊन रक्ताळलेल्या मयंकाला तो पुन्हा पुन्हा धमकावत होता. या घटनेनं भेदरलेले ट्रेनमधील इतर प्रवासी आपला जीव वाचवून कोपऱ्यात पळतानाही दिसत आहेत. या घटनेनंतर ट्रेन बोरीवली स्टेशनवर ट्रेन थांबण्यापूर्वीच हल्लेखोर तरूण उडी मारून पसार झाला होता.
पश्चिम रेल्वेवर वर्षभरात घडलेली हत्येची दुसरी घटना - पश्चिम रेल्वेवर चालू वर्षात घडलेली ही दुसरी हत्येची घटना आहे. 24 जानेवारी 2026 रोजी मालाड स्टेशनवर लोकलमधून उतरताना झालेल्या वादात प्राध्यापक अलोककुमार सिंग यांची हत्या करण्यात आली होती. अलोक सिंग यांच्यावरही अशाचप्रकारे धारदार शस्त्रानं भोसकून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी रेल्वे पोलिसांनी काही तासांतच ओंकार शिंदे या हल्लेखोर आरोपीला अटक केली होती. त्यानंतर मंगळवारी रात्री हा प्रकार घडल्यानं प्रवाशांच्या सुरक्षेवर मोठ प्रश्नचिन्हं उपस्थित झालंय. मुंबईत भर गर्दीच्यावेळी घडलेल्या या घटनेनं लोकांमध्ये भीतीचं वातवरण आहे. धावत्या लोकलमध्ये झालेल्या या रक्तरंजित थरारामुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.