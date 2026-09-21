236 सीसीटीव्हींची नजर तरीही कोस्टल रोडवर मृत्यूचा वेग कायम! अपघातांच्या मालिकेनं सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
मुंबईतील कोस्टल रोडवर अत्याधुनिक 236 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे असूनही वेगमर्यादेचं उल्लंघन आणि वाढत्या अपघातांमुळं प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
Published : September 21, 2026 at 6:28 PM IST
मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास वेगवान आणि सिग्नलमुक्त करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या कोस्टल रोडवर वाहनांचा वेगच आता जीवघेणा ठरत असल्याचं चित्र आहे. तब्बल 236 सीसीटीव्ही कॅमेरे, 24 तास नियंत्रण व्यवस्था, स्पीड मॉनिटरिंग आणि वाहतूक पोलिसांची कारवाई सुरू असतानाही अपघातांचं सत्र थांबलेलं नाही. रविवारी पहाटे लोटस जेट्टीजवळ भरधाव बीएमडब्ल्यू पुलाच्या कठड्यावर आदळून थेट खाली कोसळली. या दुर्घटनेनंतर कोस्टल रोडवरील वेग मर्यादेचं उल्लंघन, रेसिंग आणि निष्काळजी वाहनचालकांवर नियंत्रण ठेवण्याचं आव्हान समोर ठाकलं आहे. सीसीटीव्हीची नजर असूनही अपघात होत असल्यानं केवळ निगराणी पुरेशी आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
236 सीसीटीव्हींची नजर असताना, अपघाताची जीवघेणी मालिका : मुंबई महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार कोस्टल रोडच्या बोगद्यात 4 एप्रिल 2024 रोजी पहिला अपघात झाला. भरधाव कार बोगद्याच्या भिंतीवर आदळली. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नव्हती. सप्टेंबर 2024 मध्ये कोस्टल रोडवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला बीएमडब्ल्यूने धडक दिली. या घटनेत त्याचा मृत्यू झाला. 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी हाजी अलीजवळ पोर्शे कारचा अपघात झाला. सुसाट वेगाने कार पळवल्यानं चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि ती दुभाजकावर आदळली. या दुर्घटनेत 19 वर्षीय तरुणीचा दुदैवी मृत्यू झाला, तर तिचा मित्र गंभीर जखमी झाला. 20 सप्टेंबर 2026 रोजी तीन मृत्यूंच्या दुर्घटनेनं कोस्टल रोडवरील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. बीएमडब्ल्यू मरीन ड्राइव्हहून हाजी अलीच्या दिशेने जात असताना लोटस जेट्टी परिसरात नियंत्रण सुटून पुलाच्या बाहेरील कठड्यावर आदळली आणि खाली कोसळली. चौघांना नायर रुग्णालयात नेण्यात आलं; त्यापैकी तिघांचा मृत्यू झाला. तर एक जण गंभीर असून रुग्णालयात उपचार घेत आहे.
पाच महिन्यांत तीन अपघात; 38 वाहनांचे बिघाड : 2025 मध्ये कोस्टल रोडवरील बोगदा वाहतुकीसाठी खुला झाला. यानंतर सुमारे पाच महिन्यांत तीन भीषण अपघात आणि 38 वाहनांचे बिघाड झाल्याची नोंद आहे. या अपघातांची कारणे शोधण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी तपास सुरू केला होता. त्यात अतिवेगाबरोबरच रस्त्याच्या रचनेबाबत तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.
60 ते 80 किमीची मर्यादा; तरीही वेगाला लगाम कुठे? : कोस्टल रोड हा सिग्नलविरहित आणि तुलनेने मोकळा मार्ग असल्यानं वाहनांना वेग घेण्याची संधी मिळते. या मार्गावर वेगमर्यादा साधारण 60 ते 80 किमी प्रतितास असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही वाहनचालक ही मर्यादा ओलांडत 120 ते 150 पार करत असल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेषतः रात्रीच्या वेळी महागड्या वाहनांकडून रेसिंग होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडं करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलीस आणि आरटीओने विशेष कारवाई सुरू केली होती. फेब्रुवारी 2025 मध्ये सुरू झालेल्या विशेष मोहिमेत सुमारे 600 वाहनांवर अतिवेगाबद्दल कारवाई झाली आहे.
236 सीसीटीव्हींचे जाळे : अपघात आणि अतिवेगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कोस्टल रोडवर 236 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले. तब्बल 10.58 किमीच्या मार्गावर ही यंत्रणा बसवण्यात आली. त्यामध्ये बोगद्यांतील 154 व्हिडीओद्वारे घटना शोधणाऱ्या कॅमेराचा समावेश आहे. वाहनांची संख्या, वाहन क्रमांक ओळखणं आणि अपघात किंवा अन्य घटना शोधण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर केला जातो.
कॅमेऱ्यांची नजर तरी अपघात : मुंबई महापालिकेने वेगावर लक्ष ठेवण्याची सीसीटीव्ही कॅमेरा कार्यान्वित केले. परंतु, दिवसा 120 किमीपर्यंतचे नंबर प्लेट निदर्शनास आणून देणारे कॅमेरे रात्रीच्या सुमारास केवळ 100 किमीपर्यंतचे नंबर प्लेट निदर्शनास आणून देत असल्याची माहिती कॅमरे पुरवठा करणाऱ्या स्पर्श या कंपनीने एका वृत्तसंस्थेला दिली आहे.
‘वेगवान मुंबई’साठीचा मार्ग, पण सुरक्षिततेचा वेग कुठे? : बीएमसीच्या माहितीनुसार मुंबई कोस्टल रोडचा दक्षिणेकडील प्रकल्प 10.58 किमी लांबीचा असून त्यात पूल, उन्नत मार्ग आणि 3.45 किमीचा दुहेरी बोगदा आहे. या मार्गाचा उद्देश मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि प्रवास अधिक वेगवान करणे हा आहे. मात्र, प्रवासाचा वेग वाढवताना सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर येत आहे.
एजंटला चाप लावणे गरजेचे : हायटेक रस्ते करताना वाहतुकीच्या नियमांचं पालन होतं का हे काटेकोरपणे तपासलं जात नाहीत. त्याउलट अवजड वाहतूक किंवा मोठ्या वाहनांची तपासणी होते. परंतु छोट्या वाहनांच्या लायसन्स देताना कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. अनेकदा एजंटच लायसन्स काढून देतात, अशा गोष्टींना आळा बसला तर अपघाताचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, अशी माहिती बी अलर्ट बी सेफ संस्थेचे संस्थापक सदानंद आगाशे यांनी दिली.
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