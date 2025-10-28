मुंबईत प्रथमच होणार जागतिक पातळीवरील ‘क्लायमेट वीक’ परिषद; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची घोषणा
‘मुंबई क्लायमेट वीक’ या जागतिक स्तरावरील फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
Published : October 28, 2025 at 8:50 PM IST
मुंबई : येत्या फेब्रुवारी महिन्यात ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद आयोजित केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. 17 ते 19 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत वांद्रे कुर्ला संकुलातील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये या परिषदेचं आयोजन केलं जाईल.
‘मुंबई क्लायमेट वीक’ या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शनं, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत उपक्रम आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. हा उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न आणि ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
30हून अधिक देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार- या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील 30 पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आलं. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली.
मुंबई क्लायमेट वीक कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया-मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचं प्रदर्शन करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण आणि चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत. ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचं नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुंबईत पहिल्यांदाच आयोजन : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच मुंबई क्लायमेट वीक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावं लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावं लागणार आहे.
