ETV Bharat / state

'करण जोहरविरोधात टाकलेल्या आक्षेपार्ह पोस्ट तात्काळ हटवा', कॅरी मिनाटीला कोर्टाकडून आदेश

मुंबई सत्र आणि दिवाणी न्यायालयाकडून दिग्दर्शक आणि निर्माता करण जोहरला दिलासा मिळाला आहे. जाणून, घ्या काय आहे प्रकरण?

Mumbai City Civil and Sessions Court
मुंबई सत्र आणि दिवाणी न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 7:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- बॉलिवूडचा प्रसिद्ध दिग्दर्शक करण जोहरबाबत कोणताही कंटेंट, मजकूर किंवा आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रसारित करु नका, असे आदेश दिवाणी न्यायालयानं युट्यूबर अजय नागरला दिले आहेत. सोशल मीडिया स्टारकडून व्हिडिओ टाकताना त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह इतरांच्या मुलभूत अधिकारंचही भान ठेवायला हवं, असे निर्देश दिवाणी न्यायालयानं दिलेत.



काय आहे प्रकरण - अजय नागर नावाच्या एका युट्यूबरनं बदनामीकारक व्हिडिओ तयार करून सोशल मीडियावर प्रसारित केले होते. या व्हिडिओंचा आपल्याला नाहक त्रास होतोय. त्यामुळे हे व्हिडिओ तातडीनं डीलिट करण्याचे आदेश नागरला द्यावेत, अशी मागणी करणारा दावा करण जोहरनं दिवाणी न्यायालयात केला होता. या दाव्यावर मुंबई सत्र आणि दिवाणी न्यायालयातील न्यायाधीश पांडुरंग भोसले यांच्यासमोर या दाव्यावर सुनावणी झाली. नागरच्या या व्हिडिओमुळे करण जोहर यांची बदनामी झाल्याचं प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतंय. सोशल मीडियावर एखादा व्हिडिओ किंवा पोस्ट टाकताना प्रथितयश व्यक्तींनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह इतरांच्या मुलभूत अधिकारांचीही जाणीव ठेवायला हवी, असं नमूद करत न्यायालयानं नागर यांना हा सारा कंटेंट तातडीनं ऑनलाईन हटवण्याचे आदेश जारी केले. त्यावर उत्तर देताना करण जोहर यांच्या संदर्भातील सर्व व्हिडिओ सोशल मीडियावरुन यापूर्वीच डीलिट केले आहेत, अशी माहिती नागरच्यावतीनं यावेळी न्यायालयात देण्यात आली.



कोण आहे कॅरी मिनाटी - अजय नागर हे कॅरी मिनाटी या नावानं आपलं स्वत:चं एक युट्यूब चॅनल चालवतात. मुळचे हरियाणा फरिदाबाद येथील रहिवासी असलेले अजय नागर यांनी फार कमी वयात व्हिडिओ बनवण्यास सुरूवात केली. सुरवातीला गेमिंग व्हिडिओ आणि लाईव्ह स्ट्रिमिंगच्या माध्यमातून तयार केलेल्या व्हिडिओतून त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. मात्र, पुढे रोस्ट व्हिडिओतून त्यांना बरीच लोकप्रियता मिळाली.

हेही वाचा-

TAGGED:

CARRY MINATI COURT CASE
AJAY NAGAR VS KARAN JOHAR
कॅरी मिनाटी
करण जोहर
BOMBAY COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.