‘कॉक्रोच जनता पार्टी’मुळे बेरोजगारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत; बेरोजगारीवर सरकार नेमकं काय करणार?, मुंबईकरांचा सवाल
'कॉक्रोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) सध्या सोशल मीडियावर अत्यंत वेगाने व्हायरल होत आहे. यामुळं महाराष्ट्रातील बेरोजगारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
Published : May 23, 2026 at 3:58 PM IST
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janta Party) हा विषय सोशल मीडियावर आणि इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांबाबत केलेल्या कथित ‘कॉक्रोच’ वक्तव्यानंतर या ऑनलाईन मोहिमेची सुरुवात झाली. अनेक नागरिक आणि तरुण या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवत असून, बेरोजगारीविरोधातील लढ्याचं हे प्रतीक असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. असं जरी असलं तरी देखील कॉक्रोच जनता पार्टीविषयी मुंबईकरांना काय वाटते? या पार्टीला मुंबईकर समर्थन देणार का?, हे 'ईटीव्ही भारत'नं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय.
‘कॉक्रोच जनता पार्टी’मुळं बेरोजगारीचा मुद्दा समोर आला : ऋषिकेश देशपांडे म्हणाले की, “कॉक्रोच जनता पार्टीमुळं बेरोजगारीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यामुळं लोक एकत्र येत आहेत. मात्र, याचे जसे चांगले परिणाम आहेत, तसे काही नकारात्मक परिणामही होऊ शकतात. त्यामुळं विचारपूर्वक पुढची दिशा ठरवली पाहिजे. बेरोजगारी हा अतिशय गंभीर विषय आहे. यासाठी केवळ सरकारलाच जबाबदार धरता येणार नाही. प्रत्येकाला स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळते आणि त्या संधीचं योग्य प्रकारे रूपांतर करणं महत्त्वाचं असते. काही काळापूर्वी तरुणांना ‘उंदरांच्या शर्यती’चा भाग म्हटलं जायचं, आता त्यांना ‘कॉक्रोच’ म्हटलं जात आहे. मात्र, परिस्थिती बदलण्याची आशा आहे.”
“बेरोजगारीवर ठोस निर्णय आवश्यक” : दीपतांशु दास म्हणाले की, “बेरोजगारी हा देशासमोर उभा राहिलेला मोठा प्रश्न आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ हे त्याचं उत्तर नाही. सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. लाखो रुपये खर्च करून विद्यार्थी पदवी घेत आहेत, पण त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत.”
“युवकांनी रस्त्यावर उतरून आवाज उठवला पाहिजे” : श्रेयश विध्वंस म्हणाले की, “आपले प्रश्न युवकांनी स्वतः मांडले पाहिजेत. केवळ सोशल मीडियावर सक्रिय राहून उपयोग नाही. सरकारसमोर प्रश्न मांडण्यासाठी रस्त्यावर उतरलं पाहिजे. अन्यथा उद्या कुणीही आपल्याला ‘कॉक्रोच’ म्हणू शकते. आज आपल्याला जे कॉक्रोच म्हणाले आहेत ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हे देखील कधीतरी युथ होते, हे ते विसरले आहेत. त्यांनी केलेलं वक्तव्य चुकीचं होतं. त्यांच्या पदाचा आम्हाला आदर आहे, पण अशा प्रकारची भाषा योग्य नाही.” ते पुढे म्हणाले, “स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य दिल्यास महाराष्ट्रातील बेरोजगारी कमी होऊ शकते. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे राहणारे लोक स्थानिकच आहेत. त्यांना रोजगारात प्राधान्य मिळणं गरजेचं आहे.” मुंबईमध्ये मराठी माणसांच्या हातगाड्या महानगरपालिका उचलत आहे. बांगलादेशींच्या नावावर मराठी माणसावर कारवाई होत आहे. ती कारवाई अतिशय चुकीची आहे. उद्या जर रोजगार मराठी माणसापासून दूर गेला तर आम्ही देखील कॉक्रोच होऊ."
“केवळ सरकारलाच दोष देता येणार नाही” : मधुरा चिखलीकर म्हणाल्या की, “कॉक्रोच जनता पार्टीबद्दल मला फार माहिती नाही. मात्र, बेरोजगारी हा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे. देशात बेरोजगारी वाढली आहे. यासाठी केवळ सरकार जबाबदार नाही, पण सरकारने योग्य पावलं उचलणं आवश्यक आहे आणि बेरोजगारी दूर केली पाहिजे.”
“बेरोजगारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला” : श्रेयस भंडारी म्हणाले की, “बेरोजगारी हा देशासमोरचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकारने त्याकडं गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’मुळं हा मुद्दा पुन्हा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचला आहे. महाराष्ट्रात जात आणि धर्मावर चर्चा होते, पण बेरोजगारीसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडं दुर्लक्ष केलं जातं.”
“सरकारने युवकांच्या प्रश्नांकडं लक्ष द्यावं” : प्रशांत अंशनाळे म्हणाले की, “सरकार ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चा विरोध करत आहे, हे चुकीचं आहे. बेरोजगारी वाढण्यास सरकारही जबाबदार आहे. विरोध करण्यापेक्षा बेरोजगारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.आज आपले पंतप्रधान स्वतःला विश्वगुरू म्हणून घेत आहेत. मात्र लहानसहान देशांचे दौरे करत आहेत. बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढत आहे, याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे.”
सरकार ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला घाबरत आहे : या विषयावर प्रतिक्रिया देताना भाजपा नेते अमित साटम म्हणाले की, “अशा प्रकारची अनेक सोशल मीडिया अकाउंट्स यापूर्वीही तयार झाली आहेत. मात्र, देशाची जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. लोकांना काम हवं आहे आणि भाजपा सरकार काम करत आहे. जसं एकनाथ शिंदे म्हणतात त्याच प्रकारे आम्ही कामातूनच उत्तर देऊ.” तर उबाठा पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत म्हणाले की, “सरकार ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ला घाबरत आहे. म्हणूनच संबंधित अकाउंट्स सस्पेंड करण्यात आलं. बेरोजगार तरुणांच्या रोषाची सरकारला भीती वाटत आहे.”
हेही वाचा -
- सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा बोलबाला: मात्र अभिजीत दिपकेच्या कुटुंबीयांना त्याची सुरक्षा अन् भविष्याची चिंता
- बंगालच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील विरोधकांनी सुधारावे, देशातील जनता विकासाच्या बाजूने - चंद्रशेखर बावनकुळे
- अंबादास दानवे यांना विधान परिषदेची संधी, कार्यकर्त्यांनी साजरा केला जल्लोष, पाहा व्हिडिओ