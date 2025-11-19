मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उद्या पूर्णपणे बंद राहणार
विमानतळाचा दर्जा राखण्यासाठी विमानतळाची देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी धावपट्टी दरवर्षी बंद केलं जातं, असं मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडतर्फे नमूद करण्यात आलंय.
Published : November 19, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : November 19, 2025 at 11:18 AM IST
मुंबई : देशातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची उद्या धावपट्टी बंद राहणार आहे. या विमानतळावरून दररोज 950 उड्डाणे हाताळली जातात. हे विमानतळ 20 नोव्हेंबरला सकाळी 11 वाजता ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत म्हणजेच एकूण 6 तासांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवले जाणार आहे. याबाबत मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडतर्फे धावपट्ट्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी विमानतळ बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आलंय. आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक मानकांच्या नियमांनुसार विमानतळाचा दर्जा राखण्यासाठी विमानतळाची देखभाल आणि दुरुस्ती यांचं दरवर्षी नियोजन केलं जातं, असं मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडतर्फे नमूद करण्यात आलंय.
काय दुरुस्ती होणार? : या सहा तासांत वार्षिक मान्सूननंतरची रनवे देखभाल होणार आहे. विमानतळाच्या दोन्ही रनवेज (09/27 आणि 14/32) यांचा तपास, पृष्ठभाग दुरुस्ती, लायटिंग, मार्किंग आणि ड्रेनेज सिस्टीमचे निरीक्षण केले जाणार आहे, अशी माहिती मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने दिली आहे. या देखभालीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विमान कंपन्यांनी या काळातील आपापली विमान उड्डाणे रद्द केली आहेत. तसेच काही विमान कंपन्यांनी मुंबई विमानतळाऐवजी दुसऱ्या विमानतळावर विमाने उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धावपट्टीवर पाणी साचल्याने धावपट्टीचं नुकसान : यंदा पावसाळा बराच काळ लांबला होता. मुंबईतमध्ये यंदा सुमारे 400 मिमी पाऊस पडल्यानं पावसाळ्यादरम्यान धावपट्टीवर पाणी साचल्याने धावपट्टीची नुकसान झालं होतं. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हवाईपट्टी खराब होण्याची शक्यता असते, याच पार्श्वभूमीवर पावसाळ्यानंतर दरवर्षी धावपट्टीची देखभाल केली जात असते. या कामाचे नियोजन काही महिने आधीच केले जाते. धावपट्टीच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हवाईपट्टीची दुरुस्ती आणि पाहणी अतिशय महत्त्वाची असल्याने विमानसेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने पत्रकाद्वारे दिली.
विमान कंपन्या आणि प्रवाशांवर काय परिणाम होणार? : विमान कंपन्यांना याबाबत आधीच सूचना देण्यात आली आहे. नोटीस ऑफ एअरमेन जारी केला गेल्याने एअरलाइन्स, ग्राउंड हँडलर्स इत्यादींना त्यांच्या उड्डाणांचे वेळापत्रक आणि स्टाफ व्यवस्था याबाबत तयारी करता येणार आहे. प्रवाशांनी आपल्या फ्लाइटचे अपडेट्स काळजीपूर्वक तपासून रद्द होणारी विमान उड्डाणे, विमानांच्या वेळेतील बदल जाणून घ्यावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रवाशांसाठी सूचना : आपली फ्लाइट पुन्हा तपासा, मोठ्या प्रवासापूर्वी एअरलाइन्स वेबसाइट किंवा अॅपवरून आपली फ्लाइट स्थिती तपासा. फार आधी बुकिंग केलेल्या प्रवाशांनी जर त्यांची फ्लाईट उड्डाणाच्या वेळी बंद असेल तर पर्यायी उड्डाण वेळा तपासाव्यात. या सहा तासांच्या बंदीपूर्वी किंवा बंदीनंतर विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांसाठी ट्रॅफिकमध्ये वाढ होऊ शकेल, त्यामुळे वेळेचे नियोजन करूनच बाहेर पडावे.
