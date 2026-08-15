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'घटस्फोट मंजूर करणं हे ट्रस्टचं काम नाही'; मुंबईत मोठी कारवाई, 'त्या' मुस्लिम संस्थेची नोंदणीच रद्द

कायदेशीर मान्यता असलेल्या विवाहात घटस्फोट मंजूर करणं, हे ट्रस्टचं काम नाही, असा निर्वाळा देत बृहन्मुंबई विभागाचे धर्मादाय उपायुक्तांनी एका मुस्लिम संस्थेची नोंदणीच रद्द केलीय.

License of Mumbai based Trust facilitating illegal divorces revoked
मुंबईत बेकायदेशीर 'घटस्फोट' देणाऱ्या संस्थेचा परवाना रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 2:40 PM IST

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मुंबई : कायदेशीर मान्यता असलेल्या विवाहात घटस्फोट मंजूर करणं, हे ट्रस्टचं काम नाही, असा निर्वाळा देत बृहन्मुंबई विभागाचे धर्मादाय उपायुक्तांनी एका मुस्लिम संस्थेची नोंदणीच रद्द करत असल्याचे आदेश जारी केलेत. अशी चुकीची कामं कोणत्याही संस्थेनं यापुढे करु नयेत, असंही उपायुक्त डॉ. राहुल चव्हाण यांनी आपल्या आदेशात म्हटलंय. तसेच ट्रस्टच्या विश्वस्तांना ट्रस्ट नोंदणी प्रमाणपत्रासह संबंधित मूळ कागदपत्रे एका महिन्यात सार्वजनिक न्यास, मुंबई नोंदणी कार्यालयात जमा करावीत, असे आदेशही उपायुक्तांनी जारी केले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मोहक्कमा-ए-शरिया दारुल कझा रहमानिया, असं या संस्थेचं नाव आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 च्या कलम 22(3a)(e) अंतर्गत रिजवाना अफजल शेख यांनी ट्रस्टची नोंदणी रद्द करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार उपायुक्तांनी चौकशीचे आदेश जारी केले होते. या चौकशीत फस्ख-ए-निकाह (घटस्फोट) करण्यासारखी बेकायदेशीर कामंही या ट्रस्टकडून सुरू असल्याचं समोर आलं. तसेच या ट्रस्टचा कारभार कायदेशीर पद्धतीनंही चालत नसल्याचं चौकशीत समोर आलं. तेव्हा जनहितासाठी या ट्रस्टची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे, असा निकाल विभागीय धर्मादाय उपायुक्त डॉ. राहुल चव्हाण यांनी दिलाय.

काय आहे निकाल?

संबंधित ट्रस्ट धर्मादाय स्वरूपात न मोडणाऱ्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचं चौकशीत आढळून आलंय. वारंवार बोलावूनही विश्वस्त प्राधिकरणासमोर उपस्थित राहिलेले नाहीत. योग्य पुरावे व कागदपत्रे सादर करण्यात देखील ही संस्था अपयशी ठरलेली आहे. आवश्यक लेखापरीक्षण अहवाल तसेच बदल अहवाल वेळोवेळी सादर करण आवश्यक असुनही त्यांनी ते सादर केलेले नाहीत, असा ठपकाही उपायुक्तांनी आपल्या आदेशांतून नमूद केलंय. तसेच ट्रस्टची अशी बेकायदा कामे अल्पसंख्याक महिलांवर व त्यांच्या अधिकारांवर गंभीर परिणाम करतात. त्यामुळे अशा संस्थांना वेळीच वेसण घालण्यासाठी त्यांची नोंदणी रद्द करणं आवश्यक आहे, असं महत्तवपूर्ण निरीक्षणही उपायुक्तांनी आपल्या निकालातून नोंदवलंय.

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TAGGED:

MUMBAI CHARITY COMMISSIONER
MUSLIM TRUST DIVORCE NEWS
मोहक्कमा ए शरिया दारुल कझा रहमानिया
मुस्लिम ट्रस्ट घटस्फोट न्यूज
MUSLIM TRUST

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