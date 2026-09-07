गणेशोत्सव स्पेशल: मखरापासून लाइटिंगपर्यंत ‘इको टच’; मुंबईकरांच्या गणेशोत्सवाच्या सजावटीत नवा ट्रेंड!
मुंबईत यंदा बाजारातील चित्र पाहता गणपतीच्या सजावटीत केवळ झगमगाटाला महत्त्व न देता पर्यावरणाचाही विचार केला जात असल्याचं दिसतंय.
Published : September 7, 2026 at 8:47 PM IST
मुंबई : गणपती बाप्पाच्या आगमनाची चाहूल लागली की मुंबईच्या बाजारपेठांमध्ये गर्दी सुरू होते. कुणाला घरच्या बाप्पासाठी सुंदर मूर्ती हवी, कुणाला आकर्षक मखर, तर कुणाला रंगीबेरंगी दिव्यांच्या माळा. यंदाच्या गणेशोत्सवात मात्र या खरेदीत एक बदल प्रकर्षाने जाणवतोय. मूर्ती असो किंवा सजावट, पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे मुंबईकरांचा कल वाढताना दिसतोय. विशेषतः पीओपीच्या तुलनेत मातीच्या गणेशमूर्तींना मागणी वाढली आहे.
लालबाग येथील मूर्ती विक्रेते मोहन दळवी यांच्या मते, गणेशमूर्तींच्या किमतीत दरवर्षी साधारण 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढ होते. यंदाही त्याचा परिणाम बाजारात दिसून येत आहे. मात्र, वाढत्या किमतीसोबत ग्राहकांच्या पसंतीतही बदल झाला असून मातीच्या मूर्तींना अधिक मागणी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
विविध रूपांतील गणराय ठरतायंत आकर्षण : पारंपरिक गणेशमूर्तींसोबतच विविध रूपांतील गणरायाच्या मूर्तीही ग्राहकांचं आकर्षण ठरत आहेत. शंकराच्या रूपातील गणपती, कृष्ण, स्वामी समर्थ, साईबाबा, बालगोपाळ आणि बाळकृष्ण अशा स्वरूपातील मूर्तींना मागणी आहे. त्यामुळे बाप्पा तोच असला, तरी त्याचं रूप घराघरानुसार बदलताना दिसत आहे. दळवी यांच्या दुकानात दीड फुटापासून तीन ते साडेतीन फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्ती उपलब्ध आहेत. त्यांच्या किमतीची सुरुवात सुमारे 3 हजार रुपयांपासून होते.
थर्माकोलला पर्याय; मखरातही ‘इको’ टच : पूर्वी गणपतीच्या मखरासाठी थर्माकोलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात होता. मात्र पर्यावरणाच्या दृष्टीनं थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या वापरावर आक्षेप घेतले जात असल्यानं आता कापड, कागद, लाकूड, बांबू, काथ्या, ज्यूट, केन, केळी-सुपारीची पाने, फुलं तसेच पुनर्वापर केलेल्या कागद-पुठ्ठ्यापासून मखर तयार करण्याकडे कल वाढला आहे.
बाजारात पीव्हीसी फोम आणि इतर फोम बोर्डपासून तयार केलेली मखरंही उपलब्ध आहेत. ही मखरं हलकी आणि आकर्षक असली, तरी ती नैसर्गिक किंवा जैवविघटनशील नसतात. त्यामुळे पर्यावरणपूरक सजावट खरेदी करताना वापरलेलं साहित्य नेमकं कोणतं आहे? याची माहिती घेणं आवश्यक आहे.
वनमाळी हॉल येथे गणपती सजावटीचे प्रदर्शन भरवण्यात आलं आहे. हरदेव आर्टचे संदेश दाभाडे यांच्या मते, पारंपरिक मंदिरांपासून विविध थीमवर आधारित मखर आणि देखावे उपलब्ध आहेत. विठ्ठल-रुक्माई, स्वामी समर्थ, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे देखावे तसेच पर्यावरणपूरक संकल्पनांवरील मंदिरांना ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. या सजावटींच्या किमती साधारण 1,500 रुपयांपासून 30 हजार रुपयांपर्यंत आहेत. दरम्यान, काही कृत्रिम आणि पेट्रोलियम आधारित साहित्याच्या किमती वाढल्यानं सजावटीच्या दरावरही परिणाम झाला आहे. युद्धजन्य परिस्थिती आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे काही साहित्याच्या दरात सुमारे 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचं दाभाडे यांनी सांगितलं.
घरच्या घरीही करता येते पर्यावरणपूरक सजावट : पर्यावरणपूरक सजावटीसाठी महागडे मखर घेणं आवश्यक नाही. घरातील जुनी साडी, दुपट्टा किंवा पडदा बॅकड्रॉप म्हणून वापरता येतो. त्यावर झेंडूची फुलं, आंब्याची पानं, केळीची पानं, बांबू किंवा ज्यूटचा वापर करून पारंपरिक सजावट करता येते. जुन्या वर्तमानपत्रांपासून कागदी सजावट किंवा पुनर्वापर केलेल्या पुठ्ठ्यापासून देखावेही तयार करता येतात.
‘बाप्पाची सजावट भारी हवी, पण विसर्जनानंतर कचरा भारी नको’, अशी पर्यावरणपूरक सजावटीकडे पाहण्याची नागरिकांची मानसिकता आता तयार होत आहे
दिव्यांच्या माळांमध्येही नवा ट्रेंड : गणपतीच्या सजावटीत मखरासोबत लाइटिंगलाही विशेष महत्त्व असतं. नवरंग सखीचे तौफिक शेख यांच्या मते, सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही वस्तू चीनमधून येतात. युद्धजन्य परिस्थिती आणि पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामामुळे काही वस्तूंच्या किमतीत 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.
यंदा साध्या दिव्यांच्या माळांपेक्षा विविध आकारांचे झुंबर, छोटे वॉटरफॉल इफेक्ट, मण्यांच्या माळा, लाकडी बीड्सच्या माळा, कृत्रिम हिरव्या पानांपासून तयार केलेल्या माळा आणि विविध रंगांच्या मण्यांच्या माळांना ग्राहकांची पसंती मिळत आहे. या माळांची किंमत साधारण 300 रुपये जोडीपासून एक हजार रुपयांपर्यंत आहे. याशिवाय गणपती सजावटीसाठी छोटे ऑटोमॅटिक वॉटरफॉलही बाजारात उपलब्ध आहेत. लाईटवर चालणाऱ्या या वॉटरफॉलची किंमत आकारानुसार साधारण 800 रुपयांपासून 4 हजार रुपयांपर्यंत आहे.
मुंबईत कुठे मिळणार? : गणपतीच्या खरेदीसाठी मुंबईकरांची काही ठरलेली ठिकाणं आहेत. लालबाग मार्केटमध्ये सजावटीचे साहित्य, कृत्रिम फुले, तोरणे आणि गणपतीशी संबंधित विविध वस्तूंची मोठी रेलचेल असते. दादरमधील कीर्तिकर मार्केट हे घरगुती गणपतीच्या सजावटीसाठी लोकप्रिय असून, येथे कृत्रिम फुलं, बाप्पाचे दागिने, मखर आणि विविध सजावटीचे साहित्य मिळते.
क्रॉफर्ड मार्केटमध्येही मखर, कृत्रिम फुले, लाइट्स आणि पूजेचे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात या बाजारपेठेचा उत्सवी लूक पाहायला मिळतो. पर्यावरणपूरक मखरांसाठी लोअर परळमधील विनायक मखरसारखे विक्रेते, तसेच लालबागच्या गणेश गल्लीतील ‘इको-फ्रेंडली गणपती डेकोरेशन’चे पर्यायही उपलब्ध आहेत.
शेवटी बाप्पा घरचा, निवडही घरची! : यंदा मुंबईच्या बाजारातील चित्र पाहता गणपतीच्या सजावटीत केवळ झगमगाटाला महत्त्व न देता पर्यावरणाचाही विचार केला जात असल्याचं दिसतंय. मूर्ती कशाची, मखर कोणत्या साहित्याचे, सजावट पुन्हा वापरता येईल का आणि विसर्जनानंतर किती कचरा निर्माण होईल, याचा विचार अनेक नागरिक करू लागले आहेत.
एकीकडे शंकर, कृष्ण, स्वामी समर्थ, साईबाबा आणि बालकृष्णाच्या रूपातील गणरायाच्या मूर्तींना पसंती मिळत आहे, तर दुसरीकडे बांबू, ज्यूट, कागद, लाकूड, कापड आणि नैसर्गिक घटकांपासून तयार केलेल्या सजावटीची मागणी वाढली आहे. थोडक्यात, यंदाचा बाप्पा ‘मॉडर्न’ असला तरी त्याच्या सजावटीची वाट पुन्हा माती, कागद, कापड आणि निसर्गाकडे वळताना दिसत आहे.