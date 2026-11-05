मुंबईतील राणीच्या बागेत लवकरच येणार आशियाई सिंह; महापौर- गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची झाली भेट
मुंबईतील राणीच्या बागेत लवकरच आशियाई सिंह दाखल होणार आहेत. महापौर आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये त्याबाबतची बैठक झाली.
Published : November 5, 2026 at 9:30 AM IST
मुंबई - महापौर रितू तावडे यांनी नुकतीच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांची गांधी नगर येथील मुख्यमंत्री निवास या ठिकाणी भेट घेतली. ही भेट अतिशय सकारात्मक व फलदायी ठरली असल्याची माहिती खुद्द महापौर रितू तावडे यांनी दिली आहे.
दोन जोड्या आशियाई सिंह आणण्याचा प्रस्ताव - गुजरातमधील प्रसिद्ध जुनागड येथील साखरबाग प्राणी संग्रहालयातून मुंबईतील वीर माता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणी संग्रहालयासाठी दोन जोड्या आशियाई सिंह आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदल्यात मुंबई प्राणी संग्रहालयातर्फे तीन जोड्या टफ्टेड कॅपूचीन माकड सागरबाग प्राणी संग्रहालयाला देण्यात येणार आहेत. दोन्ही प्राणी संग्रहालयाने या देवाणघेवाणीबाबत आधीच संमती दर्शवली आहे
अत्याधुनिक निवासस्थान सज्ज - केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या अंतिम मान्यताप्राप्त आराखड्यानुसार, मुंबई प्राणी संग्रहालयातील संग्रहालयामध्ये आशियाई सिंहासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अत्याधुनिक निवासस्थान सज्ज करण्यात आले आहे.
वन खात्याला कार्यवाहीचे निर्देश - महापौर रितू तावडे आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यासह भेटीवेळी आमदार प्रकाश वरमोरा, गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय प्रधान सचिव संजीव कुमार, क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष जक्षय शहा मुंबई महानगरपालिकेचे संचालक संजय त्रिपाठी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. गुजरातचे वनराज्यमंत्री प्रवीण माळी यांची देखील मुंबईच्या महापौरांनी गांधी नगर येथे भेट घेतली. मुंबई प्राणी संग्रहालयाला आशियाई सिंह लवकर द्यावेत यासाठी वनविभागाला योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती महापौरांनी राज्यमंत्री माळी यांना केली. यावर माळी यांनी देखील निवेदन स्वीकारून त्यावर तत्काळ शेरा लिहून वन खात्याला कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
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